सतना में कुपोषण से 4 माह के बच्चे की मौत, मात्र ढाई किलो था वजन, जिम्मेदार को नोटिस
मध्य प्रदेश के सतना में कुपोषण से 4 महीने के मासूम की मौत, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिम्मेदारों को जारी किया नोटिस.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 22, 2025 at 5:42 PM IST
सतना: मध्य प्रदेश के सतना में कुपोषण से एक बच्चे की मौत का मामला सामने आया है. इस बच्चे की उम्र 4 महीने बताई गई है. जबकि बच्चे का कुल वजन ढाई किलो रिकॉर्ड किया गया है. बच्चा कुपोषित हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई.
गंभीर हालात में कराया गया था भर्ती
मामला मझगवां ब्लॉक के जैतवारा क्षेत्र अंतर्गत मरवा गांव का है. मरवा निवासी आसमा बानो बीते 18 अक्टूबर को करीब 12 बजे चार माह के हुसैन रजा को लेकर जिला अस्पताल पहुंची थीं. जहां अस्पताल के पीडियाट्रिक आईसीयू (पीआईसीयू) में कुपोषण पीड़ित हुसैन को भर्ती कराया गया था. यहां गंभीर स्थिति में उसका इलाज किया जा रहा था.
इलाज के दौरान तोड़ा दम
लेकिन दो दिन बाद मासूम हुसैन रजा जिंदगी से जंग हार गया. डॉक्टर ने उसकी मौत की वजह कुपोषण और निमोनिया बताया है. गंभीर कुपोषण से पीड़ित हुसैन की मौत ने कुपोषण पर नियंत्रण को लेकर किए जा रहे तमाम दावों की एक बार फिर पोल खोलकर रख दी है.
महिला बाल विकास पर लगे गंभीर आरोप
जानकारी के मुताबिक, हुसैन रजा का जन्म जैतवारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में हुआ था. उसका वजन जन्म के समय करीब 3 किलोग्राम था, आरोप है कि महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले की लापरवाही के चलते पैदा होने के बाद हुसैन का संपूर्ण देखभाल नहीं हो सकी. शासन की योजनाओं के तहत मिलने वाला आहार बच्चे को नहीं मिला. जिससे वह दिनों दिन कमजोर होता गया.
कई अधिकारियों को नोटिस जारी
अंत में हुसैन की हालत ऐसी हो गई कि उसका वजन घटकर 2.5 किलोग्राम हो गया. हालत ऐसी हो गई थी, जैसे मानों चमड़ी हड्डियों से चिपक गई है. इस मामले पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. एल.के. तिवारी ने बताया कि "खुटहा पीएसची के मेडिकल ऑफिसर डॉ. एसपी श्रीवास्तव समेत उपस्वास्थ्य केंद्र मरवा की एएनएम लक्ष्मी रावत, सेक्टर सुपरवाइजर राजकिशोर गुप्ता और मरवा गांव की आशा कार्यकर्ता उर्मिला साकेत को नोटिस देकर 24 घंटे में जवाब तलब किया है."
जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई का आश्वासन
उन्होंने आगे बताया कि "महिला बाल विकास विभाग द्वारा खोले गए आंगनबाड़ी केंद्रों में 5 साल तक के बच्चों को रजिस्टर्ड कराना. इसके अलावा उनके पोषण आहार की व्यवस्था करना शामिल होता है. इन सब बातों की जांच की जा रही है. नोटिस का जवाब आने के बाद संबंधित पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."
महिला बाल विकास अधिकारी ने क्या कहा?
वहीं, इस मामले पर महिला बाल विकास अधिकारी (डीपीओ) राजीव सिंह ने बताया कि "इस मामले पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित संबंधित लोगों को नोटिस देकर जवाब तलब किया गया है. इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर चार माह का मासूम की किस कारणवश मौत हुई है."
- पहले मां ने छोड़ा फिर कुपोषण से लड़ी जंग, 6 इंडियन पैरेंट्स ने नकारा, क्या इटली में खुलेगा भाग्य
- मध्य प्रदेश में 42 प्रतिशत बच्चे बौने, पोषण आहार के लिए 4 रुपये मिलता है रोज, गोवंश को 40
अगर हम बात करें तो सतना जिले में करीब 1450 बच्चे अति अति कुपोषित हैं. वहीं, 6550 बच्चे कुपोषित हैं. इनके पोषण आहार एवं संपूर्ण इलाज के लिए शासन प्रशासन के द्वारा समय-समय पर जांच एवं टीकाकरण किया जा रहा है.