ETV Bharat / state

सतना के वन स्टॉप सेंटर से फरार हुईं 3 नाबालिग बच्चियां, खिड़की की ग्रिल तोड़ भागीं

सतना के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत धवारी स्थित वन स्टॉप सेंटर नारी निकेतन में सोमवार सुबह हड़कंप मच गया. इस सेंटर में मौजूद रामपुर बघेलान, सिविल लाइन और मझगवां की 3 नाबालिग बच्चियां अचानक गायब हो गईं. इसकी जानकारी तब लगी जब केयरटेकर रोशनी ने सोमवार सुबह कमरे में जाकर देखा, तो तीनों बच्ची अपने कमरे में नहीं थीं.

सतना: धवारी स्थित वन सटॉप सेंटर नारी निकेतन से 3 नाबालिग बच्चियां खिड़की की ग्रिल तोड़कर भाग गईं. तीनों बच्चियों की उम्र 14 से 15 वर्ष की है. इस मामले की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में दर्ज की गई है. सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य माध्यम से पुलिस बच्चियों की तलाश में जुटी हुई है.

वन स्टॉप सेंटर से फरार हुई 3 लड़कियां (ETV Bharat)

बच्चियों की तलाश में जुटी पुलिस

इस मामले की सूचना केयरटेकर ने वरिष्ठ अधिकारियों को दी. जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारी सेंटर पर पहुंचे, तो पाया कि कमरे में खिड़की की ग्रिल टूटी हुई थी. जब उन्होंने सेंटर में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किया, तो पाया कि तीनों लड़कियां खिड़की से बाहर निकली और फरार हो गई. अधिकारियों ने इसकी शिकायत सिटी कोतवाली पुलिस थाने में दर्ज कराई. जिसके बाद कोतवाली पुलिस वन स्टॉप सेंटर पहुंची और बच्चियों की तलाश में जुटी हुई है.

वन स्टॉप सेंटर से फरार हुईं 3 नाबालिग बच्चियां (ETV Bharat)

सतना में नहीं है बालिका गृह

इस पर महिला बाल विकास के सहायक संचालक एवं वन स्टाफ सेंटर अधिकारी श्याम किशोर द्विवेदी ने बताया कि "वन स्टॉप सेंटर भारत के प्रत्येक जिले में एक ऐसी संस्था है, जहां पर घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को रखा जाता है. सतना में किशोर न्याय अधिनियम का बालिका गृह नहीं है, जिसके चलते जिला कलेक्टर के अप्रुवल और बाल कल्याण समिति की अनुमति के बाद 7 वर्ष से 18 वर्ष तक की बच्चियों को वन स्टॉप सेंटर नारी निकेतन में आश्रय दिया जाता है.

जिसमें धावरी स्थित सेंटर में आश्रय ली हुईं 3 नाबालिग बच्चियां खिड़की की ग्रिल तोड़कर पीछे के रास्ते से भाग गई हैं. सीसीटीवी कैमरे के मुताबिक करीब डेढ़ बजे रात को सेंटर से फरार हुईं हैं. इस मामले की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है."