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सतना में फिर 2 कुपोषित बच्चे मिले, दोनों की हालत गंभीर, सरकारी योजनाओं पर सवाल

सतना में कुपोषित जुड़वा बच्चों की हालत गंभीर, जन्म के 4 महीने बाद भी वजन सामान्य से है बहुत कम, जिला अस्पताल रेफर.

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सतना में कुपोषित जुड़वा बच्चों की हालात गंभीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 6:12 PM IST

3 Min Read
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सतना: मझगवां ब्लॉक में 4 माह के 2 कुपोषित बच्चों को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल रेफर किया गया है. दोनों की तबीयत बिगड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था, जहां से उनकी हालात को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया. दोनों बच्चे जुड़वा हैं, जिनका जन्म के 4 महीने बाद भी वजन सामान्य नहीं हो पाया है.

कुपोषण दूर करने चल रहीं हैं कई योजना, फिर भी नहीं थम रहे मामले

मध्य प्रदेश में शासन के द्वारा कुपोषण को लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. लेकिन कुपोषण के मामले नहीं थम रहे हैं. ताजा मामला मझगवां ब्लॉक के अंतर्गत सुरंगी गांव से आया है. जहां, विमला प्रजापति पति नाथूलाल प्रजापति के 4 महीने के जुड़वा बच्चे कुपोषित पाए गए हैं. परिजन दोनों का इलाज कथित झोलाछाप डॉक्टर से करा रहे थे.

जन्म के 4 माह बाद भी सामान्य से कम है बच्चों का वजन

जुड़वा बच्चों का जन्म 21 दिसंबर 2025 को मझगवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुआ था. दोनों बच्चों की हालात बीती शाम अचानक बिगड़ गई. जिसके बाद उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. जहां से उनकी हालत गंभीर होने पर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया. फिलहाल बच्चों का इलाज जारी है. दोनों बच्चों में से एक का वजन 2 किलो 953 ग्राम और दूसरे की वजन 2 किलो 852 ग्राम है, जबकि 4 महीने के बच्चे का सामान्य वजन 4-5 किलोग्राम होना चाहिए.

4 साल पहले सुरंगी गांव में ही कुपोषण से बच्ची की हुई थी मौत

पिछले साल यानी 2025 के अक्टूबर महीने में इलाज के दौरान मझगवां ब्लॉक के जैतवारा क्षेत्र अंतर्गत मरवा गांव के एक कुपोषित बच्चे की मौत हो गई थी. वहीं. विगत 4 वर्ष पूर्व भी 2022 में सुरंगी गांव में ही सोमवती नामक एक बच्ची की कुपोषण की वजह से मौत हो गई थी. कुपोषण को खत्म करने कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी कुपोषित बच्चे के मामले निकल कर सामने आ रहे हैं.

इस मामले पर जिला कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने बताया कि "मझगवा के सुरंगी गांव में 2 बच्चों के कुपोषित होने की जानकारी प्राप्त हुई है. मामले पर महिला बाल विकास अधिकारी और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से पूरी जानकारी मांगी है. उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."

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