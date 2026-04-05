सतना में 2 छात्राएं घर से हुईं लापता, 8वीं कक्षा में फेल होने पर उठाया कदम
सतना में 8वीं क्लास में फेल होने पर दो छात्राएं घर से लापता हो गईं. परिजनों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत, तलाश में पुलिस.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 5, 2026 at 4:41 PM IST
सतना: मुख्तियारगंज मारुति नगर इलाके से बीते शुक्रवार को दो छात्राएं अपने घर से अचानक लापता हो गईं. परिजनों ने बताया कि, दोनों सहेली हैं और दोनों कक्षा आठवीं की परीक्षा में फेल हो चुकी थीं. जिसकी वजह से दोनों छात्राएं काफी निराश थी. उसके बाद ही शुक्रवार की दोपहर से दोनों लापता हैं. परिजनों ने मामले की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई है. पुलिस सीसीटीवी एवं अन्य माध्यमों से छात्राओं की तलाश में जुटी हुई है.
8वीं कक्षा की छात्राए थीं लापता लड़कियां
सतना में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मुख्तियार गंज के मारुति नगर इलाके से शुक्रवार की दोपहर कक्षा आठवीं की दो छात्राएं घर से निकाली और वापस नहीं आई. दोनों छात्राओं की उम्र 14 वर्ष है. दोनों एक दूसरे के पड़ोस में ही रहती हैं. शुक्रवार की दोपहर दोनों छात्राएं बिना बताए घर से निकली लेकिन देर शाम तक जब वह वापस नहीं आई तो दोनों बच्चियों की परिजनों ने अपने रिश्तेदार एवं आसपास के जगह पर पता तलाश किया.
8वीं कक्षा में फेल हो गई थीं छात्राएं
जब दोनों का पता नहीं चला तो परिजन मामले की शिकायत को लेकर सिटी कोतवाली थाने पहुंच गए. जिसमें परिजनों ने पुलिस को बताया कि दोनों लड़कियां कक्षा आठवीं की छात्रा हैं. दोनों का हाल में ही 8वीं का रिजल्ट आया था. जिसमें दोनों छात्राएं दो सब्जेक्ट में पूरक यानी फेल हैं. यही वजह है कि दोनों छात्राएं अपने घर से लापता हो गई. मामले की शिकायत मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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छात्राओं की तलाश में जुटी पुलिस
इस मामले के कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं जिसमें दोनों छात्राएं अपने घर के पास से गुजरते हुए नजर आ रही हैं. हालांकि पुलिस सीसीटीवी एवं अन्य माध्यमों से छात्राओं के तलाश में जुटी हुई है. सतना CSP देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि, परिजन थाने शिकायत लेकर आए थे. उनका कहना था कि, रिजल्ट से छाएं निराश थी, इसलिए बिना बताए घर से चली गई. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश की जा रही है.''