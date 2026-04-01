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पेट दर्द होने पर अस्पताल पहुंची नाबालिग, टेस्ट करते ही डॉक्टरों के उड़े होश, निकली 5 महीने की प्रेग्नेंट

सतना जिला अस्पताल में इलाज कराने गई नाबालिग लड़की निकली गर्भवती, अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को दी सूचना, शिक्षक पर दुष्कर्म का आरोप.

SATNA 16 YEAR OLD GIRL PREGNANT
नाबालिग लड़की निकली 5 महीने की प्रेग्नेंट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 2:25 PM IST

2 Min Read
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सतना: मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के सतना में एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. अस्पताल में इलाज कराने गई 16 साल की नाबालिग गर्भवती निकली. जब डॉक्टर लड़की के पेट दर्द की जांच कर रहे थे, तो उस दौरान उसके प्रेग्नेंट होने का खुलासा हुआ. जिसके बाद जिला अस्पताल ने मामले की सूचना पुलिस को दी. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

गर्भवती निकली 16 साल की लड़की

सतना के रामपुर बाघेलान थाना क्षेत्र स्थित यह मामला सामने आया है. जहां पर एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की गर्भवती निकली. पीड़ित के मुताबिक बीते वर्ष यानि 2025 दीपावली के त्यौहार के समय उसके साथ स्कूल के शिक्षक के द्वारा दुष्कर्म किया गया था. बताया जा रहा है कि उसके बाद से बच्ची स्कूल नहीं जा रही थी. वहीं मंगलवार शाम अचानक पेट दर्द होने से उसकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद नाबालिग की दादी उसे लेकर जिला अस्पताल गई.

नाबालिग लड़की के गर्भवती मामल में SDOP का बयान (ETV Bharat)

अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को दी जानकारी

डॉक्टर ने लड़की की जांच कराई, जहां यह सामने आया कि वह 5 महीने की गर्भवती है. टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर के होश उड़ गए. उन्होंने तुरंत मामले की सूचना अस्पताल चौकी पुलिस को दी. जिसके बाद अस्पताल चौकी की पुलिस द्वारा रामपुर बाघेलान थाना को मामले के बारे में बताया गया. जानकारी मिलते ही रामपुर बाघेलान थाना पुलिस तत्काल जांच में जुटी.

बच्ची की मां की हो चुकी है मौत, शिक्षक पर दुष्कर्म के आरोप

बताया जा रहा है कि पीड़ित बच्ची की मां का निधन हो चुका है. वह अपने पिता और दादी के साथ रहती है. मामले में स्कूल के शिक्षक पर आरोप लगाए जा रहे हैं. हालांकि पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है. बड़ी बात यह है कि 5 माह की प्रेगनेंट बच्ची थाने नहीं पहुंची है. पुलिस को जिला चिकित्सालय से पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिली है.

मामले में रामपुर एसडीओपी मनोज दीक्षित का कहना है कि "रामपुर में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के गर्भवती का मामला जिला चिकित्सालय के माध्यम से संज्ञान में आया है. पुलिस जांच कर रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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