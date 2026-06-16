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सतीश पूनिया का पूर्व सीएम पर तीखा पलटवार, बोले- गहलोत और राहुल के बयान कांग्रेस का कबाड़ा कर रहे हैं

भरतपुर में राज्यसभा सांसद डॉ. सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा.

भरतपुर दौरे पर सतीश पूनिया
भरतपुर दौरे पर सतीश पूनिया (फोटो ईटीवी भारत भरतपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 16, 2026 at 7:26 AM IST

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भरतपुर : भाजपा के नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद डॉ. सतीश पूनिया ने भरतपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि दोनों नेता अपने बयानों से भाजपा का नहीं, बल्कि कांग्रेस का ही नुकसान कर रहे हैं. अशोक गहलोत के भाजपा पर प्रतिबंध संबंधी बयान पर पलटवार करते हुए पूनिया ने कहा कि ऐसे बयान कांग्रेस को जनता के बीच और कमजोर करते हैं तथा लोगों को आपातकाल और कांग्रेस के पुराने राजनीतिक चरित्र की याद दिलाते हैं. ब्रजभूमि से अपने विशेष जुड़ाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी छात्र राजनीति की शुरुआत भी इसी धरती से हुई थी.

भरतपुर पहुंचे डॉ. पूनिया ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह कहना कि यदि इंदिरा गांधी आज होतीं तो भाजपा पर प्रतिबंध लगा देतीं, वास्तव में कांग्रेस की कार्यशैली और मानसिकता को उजागर करता है. उन्होंने कहा कि गहलोत ने यह बयान देकर देश को एक बार फिर आपातकाल की याद दिला दी है. उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के नेता लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की बात करते हैं, तब उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश में 25 जून 1975 को आपातकाल कांग्रेस की ही सरकार ने लगाया था. उस दौर में लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई, हजारों लोगों को जेल में डाला गया और विरोध की आवाजों को दबाने का प्रयास किया गया.

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पूनिया ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को जनता को यह भी बताना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 356 का सबसे अधिक दुरुपयोग किसने किया. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कई बार चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त कर लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का काम किया. उन्होंने कहा की अशोक गहलोत का बयान लोगों को कांग्रेस के पुराने राजनीतिक चरित्र की याद दिलाने वाला है.

राम मंदिर के मुद्दे पर बोलते हुए राज्यसभा सांसद ने कहा कि एक समय विपक्षी दलों के नेता दावा करते थे कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कभी नहीं हो सकेगा और इससे देश में अशांति फैलेगी. लेकिन आज भव्य राम मंदिर बन चुका है और देश में कहीं कोई तनाव नहीं है. उन्होंने कहा कि जो लोग गृहयुद्ध जैसी आशंकाएं जता रहे थे, उनके मुंह पर अब ताले लग गए हैं.

डॉ. पूनिया ने देश की राजनीति में आए बदलावों का जिक्र करते हुए कहा कि स्वतंत्रता के बाद पहला बड़ा राजनीतिक परिवर्तन वर्ष 1977 में देखने को मिला, जब जनता ने इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ मतदान कर सत्ता परिवर्तन किया. वहीं दूसरा बड़ा बदलाव वर्ष 2014 में आया, जब देश की जनता ने भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति के खिलाफ जनादेश देकर भाजपा और एनडीए को भारी बहुमत से सत्ता सौंपी.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति के इतिहास में जितने बड़े और निर्णायक फैसले नरेंद्र मोदी ने लिए हैं, वैसा पहले कभी देखने को नहीं मिला. उन्होंने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि कभी कहा जाता था कि इसे हटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, लेकिन भाजपा सरकार ने यह कर दिखाया. आज कश्मीर में विकास की नई तस्वीर दिखाई दे रही है, वंदे भारत ट्रेन चल रही है, पर्यटन बढ़ रहा है और शांति का माहौल स्थापित हुआ है.

इससे पहले भरतपुर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने डॉ. सतीश पूनिया का गर्मजोशी से स्वागत किया. उन्होंने कहा कि ब्रजभूमि से उनका विशेष भावनात्मक जुड़ाव रहा है और उनकी छात्र राजनीति की शुरुआत भी इसी क्षेत्र से हुई थी. उन्होंने कहा कि ब्रज की धरती सामाजिक और राजनीतिक जीवन में ऊर्जा देने वाली भूमि है.

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