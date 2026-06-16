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सतीश पूनिया का पूर्व सीएम पर तीखा पलटवार, बोले- गहलोत और राहुल के बयान कांग्रेस का कबाड़ा कर रहे हैं

भरतपुर : भाजपा के नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद डॉ. सतीश पूनिया ने भरतपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि दोनों नेता अपने बयानों से भाजपा का नहीं, बल्कि कांग्रेस का ही नुकसान कर रहे हैं. अशोक गहलोत के भाजपा पर प्रतिबंध संबंधी बयान पर पलटवार करते हुए पूनिया ने कहा कि ऐसे बयान कांग्रेस को जनता के बीच और कमजोर करते हैं तथा लोगों को आपातकाल और कांग्रेस के पुराने राजनीतिक चरित्र की याद दिलाते हैं. ब्रजभूमि से अपने विशेष जुड़ाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी छात्र राजनीति की शुरुआत भी इसी धरती से हुई थी.

भरतपुर पहुंचे डॉ. पूनिया ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह कहना कि यदि इंदिरा गांधी आज होतीं तो भाजपा पर प्रतिबंध लगा देतीं, वास्तव में कांग्रेस की कार्यशैली और मानसिकता को उजागर करता है. उन्होंने कहा कि गहलोत ने यह बयान देकर देश को एक बार फिर आपातकाल की याद दिला दी है. उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के नेता लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की बात करते हैं, तब उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश में 25 जून 1975 को आपातकाल कांग्रेस की ही सरकार ने लगाया था. उस दौर में लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई, हजारों लोगों को जेल में डाला गया और विरोध की आवाजों को दबाने का प्रयास किया गया.

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पूनिया ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को जनता को यह भी बताना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 356 का सबसे अधिक दुरुपयोग किसने किया. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कई बार चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त कर लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का काम किया. उन्होंने कहा की अशोक गहलोत का बयान लोगों को कांग्रेस के पुराने राजनीतिक चरित्र की याद दिलाने वाला है.

राम मंदिर के मुद्दे पर बोलते हुए राज्यसभा सांसद ने कहा कि एक समय विपक्षी दलों के नेता दावा करते थे कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कभी नहीं हो सकेगा और इससे देश में अशांति फैलेगी. लेकिन आज भव्य राम मंदिर बन चुका है और देश में कहीं कोई तनाव नहीं है. उन्होंने कहा कि जो लोग गृहयुद्ध जैसी आशंकाएं जता रहे थे, उनके मुंह पर अब ताले लग गए हैं.