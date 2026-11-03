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सतीश पूनिया का राहुल गांधी पर तंज, बोले, 'कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए प्रशिक्षण की जरूरत'

मीडिया से बात करते सतीश पूनिया (बीच में) ( ETV Bharat Dungarpur )

डूंगरपुर: भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और पंजाब प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया ने मंगलवार को भाजपा कार्यालय में जिला भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में भाग लिया. इस मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए भाजपा नेता पूनिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं को विपक्ष की भूमिका सही ढंग से निभाने के लिए एक अच्छे प्रशिक्षण की जरूरत है.