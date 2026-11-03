सतीश पूनिया का राहुल गांधी पर तंज, बोले, 'कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए प्रशिक्षण की जरूरत'
भाजपा नेता सतीश पूनिया ने कहा कि अराजकता फैलाना ही अब कांग्रेस का मुख्य चरित्र बन गया है.
Published : November 3, 2026 at 5:30 PM IST
डूंगरपुर: भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और पंजाब प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया ने मंगलवार को भाजपा कार्यालय में जिला भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में भाग लिया. इस मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए भाजपा नेता पूनिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं को विपक्ष की भूमिका सही ढंग से निभाने के लिए एक अच्छे प्रशिक्षण की जरूरत है.
राष्ट्रीय महामंत्री व पंजाब प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि संसद के भीतर हो या सड़क पर, केवल अराजकता फैलाना ही अब कांग्रेस का मुख्य चरित्र बन गया है. वे देश में भ्रामक नैरेटिव और तथ्यों के आधार पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. पूनिया ने केंद्रीय गृह मंत्री के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि देश की जनता राहुल गांधी को नेता के रूप में स्वीकार नहीं करती है. इसलिए अपनी मंशा पूरी करने के लिए उन्हें 'मॉक पार्लियामेंट' में प्रधानमंत्री का रोल निभा लेना चाहिए.
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SIR और घुसपैठियों के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा : विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पर उन्होंने कहा कि देश के 140 करोड़ लोगों में से लगभग 13 करोड़ लोगों का सत्यापन डेटा सामने आया है. इसमें 2.8 करोड़ मृत, 3 करोड़ अनुपस्थित , 6 करोड़ स्थानांतरित और 3 करोड़ ऐसे लोग शामिल हैं जिनका कोई पता नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व में कांग्रेस और ममता बनर्जी की सरकारों के दौरान सीमावर्ती राज्यों पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के सहारे फर्जी वोटिंग कराकर सरकारें बनाई गईं. उन्होंने कहा कि SIR का विरोध करके कांग्रेस सीधे तौर पर घुसपैठियों का समर्थन कर रही है.
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'पंजाब में बदलाव की बयार' : पूनिया ने पंजाब की राजनीतिक स्थिति पर कहा कि पंजाब की जनता में बदलाव को लेकर एक गहरी उत्कंठा है और वे भाजपा को एक मजबूत विकल्प के रूप में देख रही है. उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ भारी एंटी-इनकंबेंसी है. उन्होंने याद दिलाया कि 'आप' नेता अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि 90 दिनों में नशा खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन साढ़े चार-पौने पांच साल बीत जाने के बाद भी नशे ने पंजाब की जड़ों को खोखला कर दिया है.
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पंजाब के सामने तीन बड़े मसले: चिट्टा, क्राइम और भ्रष्टाचार : उन्होंने कहा कि पंजाब में आज तीन बड़े गंभीर मसले हैं-जिसे वहां 'चिट्टा' (नशा), क्राइम और भ्रष्टाचार कहा जाता है. उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में आज न तो सड़क पर चलता आम आदमी सुरक्षित है और न ही अपने घर में. भ्रष्टाचार का आलम यह है कि मुख्यमंत्री के बेडरूम तक जांच की आंच पहुंच रही है, क्योंकि उनकी पत्नी और स्टाफ पर लगे नगदी बाहर फेंकने जैसे आरोप और ईडी-सीबीआई की कार्रवाई प्रमाणित हो चुकी है.
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