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पीएम मोदी के 12 साल पर पूनियां का संकल्प, उपहार त्यागकर सामाजिक सरोकार को दी प्राथमिकता

सतीश पूनिया ने कहा कि सम्मान स्वरूप केवल मुस्कराहट और आत्मीय मुलाकात ही उनके लिए पर्याप्त है.

Supporters welcoming Poonia
पूनियां का स्वागत करते समर्थक (Courtesy - Satish Poonia)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 9, 2026 at 10:50 PM IST

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जयपुर: नरेंद्र मोदी के पीएम के रूप में 12 साल पूरे होने पर हरियाणा प्रदेश प्रभारी और राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार डॉ सतीश पूनिया ने अनूठा संकल्प लिया है. पूनिया ने समर्थकों से सम्मान की जगह गौसेवा, शिक्षा, दिव्यांग सहायता और बेटियों के भविष्य में योगदान का आह्वान किया. पूनियां ने शुभचिंतकों से अपील में कहा कि वे उन्हें सम्मान देने के लिए किसी प्रकार के उपहार, साफा, शॉल, माला अथवा अन्य भेंट सामग्री न लाएं. उन्होंने कहा कि सम्मान स्वरूप केवल मुस्कराहट और आत्मीय मुलाकात ही उनके लिए पर्याप्त है.

'समाज और राष्ट्रहित से जुड़े कार्यों में योगदान दें': डॉ पूनियां ने सोशल मीडिया के माध्यम से जारी अपने वीडियो संदेश में कहा कि यदि कोई उन्हें सम्मान देने के लिए कुछ करना ही चाहता है तो वह समाज और राष्ट्रहित से जुड़े कार्यों में योगदान दे. उन्होंने समर्थकों से आग्रह किया कि उपहारों पर होने वाले खर्च को गौशालाओं में दान, दिव्यांगजनों की सहायता, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की पढ़ाई में सहयोग, जरूरतमंदों की सेवा तथा बेटियों के सुकन्या समृद्धि खाते खुलवाने जैसे जनकल्याणकारी कार्यों में लगाया जाए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में राजनीति को जनसेवा और राष्ट्रनिर्माण का माध्यम बनाया है. ऐसे में उनके नेतृत्व में सेवा, समर्पण और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की भावना को आगे बढ़ाना ही वास्तविक सम्मान होगा.

गिफ्ट्स को लेकर पूनियां ने लिया ये संकल्प (Courtesy - Satish Poonia)

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पूनियां ने कहा कि देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में विकास, सुशासन, आत्मनिर्भरता और जनकल्याण के नए आयाम स्थापित किए हैं. यह कालखंड केवल एक सरकार के कार्यकाल का नहीं, बल्कि जनविश्वास, निर्णायक नेतृत्व और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने वाली कार्यसंस्कृति का प्रतीक है. गरीब कल्याण, किसानों के उत्थान, महिलाओं के सशक्तिकरण, युवाओं के लिए अवसरों के विस्तार और भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे अनेक क्षेत्रों में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं.

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'दिखावटी से उपहार से समाज होता है कमजोर': पूनिया ने कहा कि वर्ष 2014 में देश में जिस परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत हुई थी, वह आज विकसित भारत के संकल्प की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रही है. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी सशक्त पहचान बना चुका है और देशवासियों का विश्वास लगातार मजबूत हुआ है. इस अवसर पर पूनियां ने संदेश दिया कि सार्वजनिक जीवन में दिखावटी सम्मान की अपेक्षा समाज के कमजोर वर्गों की सहायता और जनहित के कार्य कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं. उन्होंने कहा कि यदि उनके समर्थक किसी जरूरतमंद बच्चे की शिक्षा का खर्च उठाते हैं, किसी दिव्यांगजन की मदद करते हैं, गौशाला में सहयोग करते हैं या किसी बेटी का सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाते हैं, तो यही उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा.

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