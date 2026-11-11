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कर्नाटक की राज्यपाल बोलीं- डॉ. जसवंत ने विधायी कार्यों की बारीकियां सिखाई, पूनिया बोले- व्यावहारिक राजनीति के आइकॉन थे...

अलवर: कर्नाटक की राज्यपाल डॉ. सुधा यादव ने कहा कि डॉ. जसवंत यादव का जाना प्रदेश के लिए बड़ी क्षति है, उनकी भरपाई होना मुश्किल है. उन्होंने जननेता के रूप में अपनी पहचान बनाई. उन्होंने कहा कि डॉ. यादव से विधायी कार्य के साथ कई चीजें सीखीं जो आगे चलकर काम आईं.

राज्यपाल डॉ. यादव बुधवार को अलवर स्थित डॉ. यादव के निवास पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंची थीं. वहीं, राज्यसभा सांसद व पंजाब प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया भी जसवंत यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए बुधवार को अलवर उनके निवास पर पहुंचे. इसके बाद उन्होंने डॉ. जसवंत यादव की पत्नी डॉ. किरण यादव व बेटे मोहित यादव को ढांढस बंधाया.

कर्नाटक की राज्यपाल डॉ. यादव ने पत्रकारों से कहा कि जब वे पहली बार सांसद बनी थीं, तब डॉ. जसवंत यादव भी सांसद निर्वाचित हुए थे. उन्हें राजनीति का अनुभव था, वह पहले विधायक भी रह चुके थे. उन्होंने कहा कि शुरुआती समय में डॉ. जसवंत यादव ने लेजिस्लेशन कार्य के साथ कई चीजें उन्हें सिखाईं. डॉ. जसवंत यादव को याद करते हुए राज्यपाल डॉ. सुधा यादव ने कहा कि वे दमदार व जमीनी नेता थे.

दिल से करते थे बात: कर्नाटक की राज्यपाल डॉ. सुधा यादव ने कहा कि डॉ. जसवंत यादव दिल से बात करते थे. डॉ. यादव धमकाते तो दिल से धमकाते और पुचकारते थे तो भी दिल से. ऐसे नेता का स्वाभाविक है, इस तरीके से जाना पार्टी सहित प्रदेश के लिए बड़ी क्षति है. उनकी भरपाई बहुत मुश्किल है, लेकिन जो उन्होंने जीवित रहते हुए कार्य किया है, वह सबके लिए सीखने लायक है. उन्होंने कहा कि मोहित यादव को अपने पिता के कदमों पर चलकर क्षेत्र की सेवा करनी चाहिए.

युवाओं के लिए राजनीति के आइकॉन: राज्यसभा सांसद व भाजपा के पंजाब प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया ने कहा कि डॉ. जसवंत का जाना परिवार व पार्टी के लिए ही नहीं, बल्कि आसपास के प्रदेशों में जो उनकी शख्सियत को जानते थे. उनके राजनीतिक तौर-तरीकों को जानते थे उनके लिए भी क्षति है. डॉ. पूनिया ने कहा कि उनसे व्यक्तिगत जुड़ाव था, पार्टी के नेता के नाते निरंतर संवाद उनसे रहता था. डॉ. जसवंत यादव ने मंत्री के नाते, विधायक के नाते व जिला प्रमुख के नाते जो भी कार्य किया पूरी शिद्दत से किया.

उन्होंने कहा कि ऐसे विरले राजनेता होते हैं, जो व्यावहारिक राजनीति में किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए आइकॉन हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि जो विरासत वह छोड़कर गए हैं पार्टी भी उस विरासत का सम्मान करती है. नई पीढ़ी के लोगों को आज की व्यावहारिक राजनीति में डॉ. जसवंत यादव से सीखने को काफी कुछ मिल सकता है.

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