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पद और प्रतिष्ठा से ऊपर दोस्ती: कानपुर की सड़कों पर मित्र के ऑटो में घूमते नजर आए सतीश महाना

सत्ता के शिखर पर होने के बावजूद, महाना के अपने दोस्तों के साथ पुराने अंदाज में शहर घूमना लोगों के दिलों को छू गया.

पद और प्रतिष्ठा से ऊपर है दोस्ती
पद और प्रतिष्ठा से ऊपर है दोस्ती (Photo Credit: सोशल मीडिया)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 2:25 PM IST

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कानपुर: उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना इन दिनों राजनीति की चकाचौंध से दूर अपनी सादगी और पुराने रिश्तों को निभाने के अंदाज से चर्चा के केंद्र में हैं. सोमवार को सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह कानपुर की गलियों में एक ऑटो रिक्शा की सवारी करते नजर आ रहे हैं.

इस वीडियो की खास बात यह है कि उस ऑटो को चलाने वाला कोई और नहीं, बल्कि महाना के बचपन के मित्र श्याम मनोहर हैं. सत्ता के शिखर पर होने के बावजूद महाना के अपने पुराने दोस्तों के साथ उसी पुराने अंदाज में शहर घूमना लोगों के दिलों को छू गया.



विधानसभा अध्यक्ष ने खुद इस भावुक पल को साझा करते हुए लिखा कि पद और प्रतिष्ठा तो समय की गति के साथ बदल सकते रहते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते और अपनी मिट्टी से जुड़ाव कभी नहीं बदलता. उन्होंने कहा, सार्वजनिक जीवन की आपाधापी से कुछ समय चुराकर जब वह अपने पुराने साथी श्याम के साथ ऑटो में बैठे, तो ऐसा लगा मानो वक्त पीछे मुड़ गया हो. कानपुर की वही चिर-परिचित गलियां और मित्र का वही बेफिक्र अपनापन देख सतीश महाना खुद को फिर से उसी सुनहरे बचपन को महसूस कर रहे थे, जहां किसी पद की गरिमा नहीं बल्कि केवल निस्वार्थ मित्रता थी.


जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर सामने आया, यूजर्स ने इसे हाथों-हाथ लिया और देखते ही देखते यह वायरल हो गया. बड़ी संख्या में लोग इस मिलन की तुलना भगवान कृष्ण और सुदामा की पौराणिक मित्रता से कर रहे हैं. आम जनता का मानना है कि आज के दौर में, जहां लोग ऊंचे ओहदे पर पहुंचते ही अपने पुराने साथियों को भूल जाते हैं, वहां सतीश महाना का अपने बचपन के मित्र के ऑटो में बैठकर घूमना उनकी गहरी जड़ों और उच्च संस्कारों को दर्शाता है. इस कारनामे के बाद, लोग उनकी सादगी की जमकर तारीफ कर रहे हैं.


सतीश महाना का अपने शहर कानपुर से लगाव कोई नई बात नहीं है. महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार आठ बार विधायक चुने जाने के बावजूद वह आज भी आम लोगों के बीच ही रहते ही हैं. कानपुर के लाल बंगला क्षेत्र के निवासी महाना अक्सर अपनी विधानसभा की गलियों में टहलते हुए मिल जाते हैं. कभी वह मिठाई की दुकान पर जलेबी छानते दिखते हैं, तो कभी मॉर्निंग वॉक के दौरान स्थानीय लोगों से उनके घर के बाहर बैठकर हाल-चाल लेते. गाय का दूध दुहने से लेकर आम आदमी की तरह बाजार जाने तक, उनके वीडियो अक्सर उनकी जन-सुलभ छवि को पुख्ता करती है.

1991 से लगातार विधानसभा के सदस्य रह रहे सतीश महाना का यह अंदाज आगामी विधानसभा चुनाव से पहले काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अपने क्षेत्र में उनकी सक्रियता और जनता के बीच अपनों जैसा व्यवहार उन्हें अन्य नेताओं से अलग कतार में खड़ा करता है. बचपन के ऑटो चालक दोस्त के साथ पुरानी यादें ताजा करना न केवल उनके व्यक्तिगत चरित्र को निखारता है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि वह अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले हैं. कानपुर की सड़कों पर दौड़ता वह ऑटो रिक्शा आज उस गहरी दोस्ती का गवाह बन गया है, जिस पर समय और सत्ता की धूल नहीं जम पाई.

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