सतीश महाना की दो टूक, कहा- कानपुर नगर निगम के करप्शनधारियों पर होगा सख़्त एक्शन
इस मामले में एसआईटी अपने स्तर से जांच कर रही है. एसआईटी की जांच में जो सामने आएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 11:09 AM IST
कानपुर: कानपुर में शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि "देखिए मुझे ये जानकारी मिली है कि नगर निगम में कुछ समय पहले भ्रष्टाचार को लेकर बातें सामने आईं. कई ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है. इस मामले में एसआईटी अपने स्तर से जांच कर रही है. एसआईटी की जांच में जो सामने आएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. पूरे मामले की जानकारी सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी है. अभी मैं अपने स्तर से किसी को क्लीनचिट दे दूं, ये संभव नहीं है. जो दोषी होगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई ज़रूर होगी." पत्रकारों से वार्ता के दौरान महाना ने ये बातें कहीं.
उन्होंने शहर के सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में कानपुर नगर के समग्र विकास से संबंधित बैठक में कई अफसरों के पेंच भी कसे. विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने नगर निगम अफसरों से कहा, शहर में जो सीएम ग्रिड के काम हैं, उनमें किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए. अब खुद सीेएम इस मामले की निगरानी कर रहे हैं.
उन्होंने कहा दीपावली के चलते शहर की प्रकाश व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए नगर निगम को विशेष अभियान चलाना चाहिए. बोले दीपावली से पहले शहर की सभी स्ट्रीट लाइटें दुरुस्त कर प्रत्येक प्रकाश बिंदु पर रोशनी की व्यवस्था अफसर सुनिश्चित करें. जिससे पर्व पर पूरा शहर रोशनी से जगमगाए.
पांच पैकेजों में कराया जा रहा रिंग रोड का निर्माण कार्य: बैठक के दौरान एनएचएआई अफसरों ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को बताया, कि कानपुर रिंग रोड परियोजना में निर्माण कार्य पांच पैकेजों में कराया जा रहा है. पैकेज-1 में 64 प्रतिशत, पैकेज-2ए में 50 प्रतिशत, पैकेज-2बी में 21 प्रतिशत, पैकेज-3 में 37 प्रतिशत तथा पैकेज-4 में 42 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है.
विधानसभा अध्यक्ष ने शेष निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरे करने के निर्देश दिए. साथ ही मेट्रो निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त मार्गों, नालों, सीवर लाइनों एवं पाइपलाइनों की शीघ्र मरम्मत कराकर उन्हें पहले की तरह चालू करने को कहा.
एलिम्को के पास फुट ओवरब्रिज के निर्माण की समीक्षा में बताया गया फाउंडेशन का काम पूरा है. शेष निर्माण प्रगति पर है. विधानसभा अध्यक्ष ने धोबी घाट–रानी घाट से ट्रांस गंगा सिटी तक प्रस्तावित पुल निर्माण से प्रभावित एवं विस्थापित होने वाले परिवारों को जल्द मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए कहा. सेतु निगम अफसरों से महाना बोले, अब सरैया क्रॉसिंग पर निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज को इसी माह शुरू कर दें.
बैठक में सीडीओ अभिनव जे. जैन, केस्को प्रबंध निदेशक नेहा जैन, नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय, केडीए वीसी अंकुर कौशिक समेत अन्य अफसर उपस्थित रहे.