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सतीश महाना की दो टूक, कहा- कानपुर नगर निगम के करप्शनधारियों पर होगा सख़्त एक्शन

सतीश महाना ने कहा, कानपुर नगर निगम के करप्शनधारियों पर होगा सख़्त एक्शन. ( मीडिया सेल, जिला प्रशासन )

कानपुर: कानपुर में शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि "देखिए मुझे ये जानकारी मिली है कि नगर निगम में कुछ समय पहले भ्रष्टाचार को लेकर बातें सामने आईं. कई ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है. इस मामले में एसआईटी अपने स्तर से जांच कर रही है. एसआईटी की जांच में जो सामने आएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. पूरे मामले की जानकारी सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी है. अभी मैं अपने स्तर से किसी को क्लीनचिट दे दूं, ये संभव नहीं है. जो दोषी होगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई ज़रूर होगी." पत्रकारों से वार्ता के दौरान महाना ने ये बातें कहीं.

उन्होंने शहर के सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में कानपुर नगर के समग्र विकास से संबंधित बैठक में कई अफसरों के पेंच भी कसे. विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने नगर निगम अफसरों से कहा, शहर में जो सीएम ग्रिड के काम हैं, उनमें किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए. अब खुद सीेएम इस मामले की निगरानी कर रहे हैं.

शहर के सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में अफसरों के साथ बैठक करते विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना. (ETV Bharat) उन्होंने कहा दीपावली के चलते शहर की प्रकाश व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए नगर निगम को विशेष अभियान चलाना चाहिए. बोले दीपावली से पहले शहर की सभी स्ट्रीट लाइटें दुरुस्त कर प्रत्येक प्रकाश बिंदु पर रोशनी की व्यवस्था अफसर सुनिश्चित करें. जिससे पर्व पर पूरा शहर रोशनी से जगमगाए. पांच पैकेजों में कराया जा रहा रिंग रोड का निर्माण कार्य: बैठक के दौरान एनएचएआई अफसरों ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को बताया, कि कानपुर रिंग रोड परियोजना में निर्माण कार्य पांच पैकेजों में कराया जा रहा है. पैकेज-1 में 64 प्रतिशत, पैकेज-2ए में 50 प्रतिशत, पैकेज-2बी में 21 प्रतिशत, पैकेज-3 में 37 प्रतिशत तथा पैकेज-4 में 42 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है. शहर के सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में अफसरों के साथ बैठक करते विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना. (मीडिया सेल, जिला प्रशासन)