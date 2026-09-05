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Teachers Day Special: गरीब बच्चों के जिंदगी को संवार रहे पलामू के सतीश, 200 से अधिक बच्चों ने किया मैट्रिक पास

पलामू: शिक्षा के व्यवसायीकरण के दौर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गरीब बच्चों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं. ऐसा ही एक नाम है सतीश कुमार का, जो गरीब बच्चों के जीवन को संवारने में लगे हुए हैं. सतीश कुमार गरीब बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाते हैं. पलामू के चैनपुर के पनेरी बांध के इलाके में पांच से अधिक गांव के बच्चे पढ़ाई के लिए उनके पास पहुंचते हैं. जिनमें से अधिकांश बच्चे गरीब परिवार से हैं.

सतीश कुमार मुलरूप से गढ़वा के मेराल प्रखंड अंतर्गत पेशका दुल्दुलवा गांव के रहने वाले हैं. उनके द्वारा फ्री में पढ़ाए गए 200 से अधिक बच्चे मैट्रिक पास कर चुके हैं. फिलहाल सतीश कुमार नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी से मैथ में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं. इससे पहले सतीश कुमार ने बीएड की डिग्री भी हासिल किया है.

फ्री कोचिंग को लेकर शिक्षक ने दी जानकारी (ईटीवी भारत)

2017 से सतीश कुमार चला रहे हैं अभियान

सतीश कुमार का परिवार खेती पर निर्भर है. अपने मामा के घर में रहकर पढ़ाई करते हैं और दूसरों को भी पढ़ाते हैं. 2017 में उन्होंने इंटर की परीक्षा पास किया था. परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. शुरुआत में उन्होंने घर-घर जाकर ट्यूशन पढ़ने का कार्य शुरू किया था. इसी दौरान उन्हें यह समझ में आया कि कई ऐसे गरीब बच्चे हैं जो पैसे के कारण ट्यूशन नहीं कर पा रहे हैं. यही से उन्होंने मुहिम की शुरुआत की और गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाना शुरू किया. बच्चों की संख्या बढ़ने के बाद वे अपने मामा के घर में बच्चों को बुलाकर पढ़ाने लगे.