Teachers Day Special: गरीब बच्चों के जिंदगी को संवार रहे पलामू के सतीश, 200 से अधिक बच्चों ने किया मैट्रिक पास
पलामू के सतीश कुमार गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं. अभी उनके पास 300 से अधिक छात्र हैं. रिपोर्ट- नीरज कुमार.
Published : September 5, 2026 at 12:27 PM IST
पलामू: शिक्षा के व्यवसायीकरण के दौर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गरीब बच्चों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं. ऐसा ही एक नाम है सतीश कुमार का, जो गरीब बच्चों के जीवन को संवारने में लगे हुए हैं. सतीश कुमार गरीब बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाते हैं. पलामू के चैनपुर के पनेरी बांध के इलाके में पांच से अधिक गांव के बच्चे पढ़ाई के लिए उनके पास पहुंचते हैं. जिनमें से अधिकांश बच्चे गरीब परिवार से हैं.
सतीश कुमार मुलरूप से गढ़वा के मेराल प्रखंड अंतर्गत पेशका दुल्दुलवा गांव के रहने वाले हैं. उनके द्वारा फ्री में पढ़ाए गए 200 से अधिक बच्चे मैट्रिक पास कर चुके हैं. फिलहाल सतीश कुमार नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी से मैथ में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं. इससे पहले सतीश कुमार ने बीएड की डिग्री भी हासिल किया है.
2017 से सतीश कुमार चला रहे हैं अभियान
सतीश कुमार का परिवार खेती पर निर्भर है. अपने मामा के घर में रहकर पढ़ाई करते हैं और दूसरों को भी पढ़ाते हैं. 2017 में उन्होंने इंटर की परीक्षा पास किया था. परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. शुरुआत में उन्होंने घर-घर जाकर ट्यूशन पढ़ने का कार्य शुरू किया था. इसी दौरान उन्हें यह समझ में आया कि कई ऐसे गरीब बच्चे हैं जो पैसे के कारण ट्यूशन नहीं कर पा रहे हैं. यही से उन्होंने मुहिम की शुरुआत की और गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाना शुरू किया. बच्चों की संख्या बढ़ने के बाद वे अपने मामा के घर में बच्चों को बुलाकर पढ़ाने लगे.
संघर्ष के द्वार में देखा था कि पैसे के कारण गांव घर के बच्चे पीछे हो जाते हैं. जिससे मन में ख्याल आया कि वैसे बच्चों की मदद की जाए, जो पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं. उनके जीवन को बेहतर करने के लिए प्रेरणा मिली. यही सोचकर बच्चों को पढ़ाने का कार्य शुरू किया. जहां तक हो सकता है अपनी ओर से बच्चों को निशुल्क पढ़ाते हैं:- सतीश कुमार, शिक्षक
300 से अधिक बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई
सतीश कुमार जिस इलाके में बच्चों को पढ़ा रहा है, वह इलाका पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर से करीब 18 से 20 किलोमीटर दूर है. मेदिनीनगर की इलाके में कई बड़े कोचिंग संस्थान और शैक्षणिक संस्थान मौजूद है. चैनपुर इलाके के गरीब बच्चे पढ़ाई के लिए सतीश कुमार के पास पहुंच रहे हैं. उनके पास फिलहाल 300 से अधिक छात्र हैं.
वे बच्चों को मैथ और साइंस पढ़ाते हैं. पहली क्लास से लेकर मैट्रिक तक के छात्र पढ़ रहे हैं. हालांकि कई बच्चे ऐसे हैं जो सतीश कुमार को स्वेच्छा से पैसा देते हैं. यह पैसा महीने का 200 से 300 रुपए हैं. सातवीं क्लास के छात्र मयंक प्रियदर्शी ने बताया कि शिक्षक द्वारा बच्चों को बेहतर से पढ़ाते हैं और कई गरीब बच्चों को मदद करते हैं. छात्र आयुष शर्मा ने बताया कि गरीब छात्रों की मदद की जाती है. कई ऐसे बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है. कमजोर बच्चे भी 90 प्रतिशत से अंक अधिक ला रहे हैं.
ये भी पढ़ें: जन्माष्टमी से पहले शिक्षकों को राहत की उम्मीद, 12 जिलों को 676.81 करोड़ जारी
Special: शिक्षा व्यवस्था का सच, कॉलेज का भवन है, विद्यार्थी और शिक्षक भी हैं, बस पढ़ाई होती नहीं
जर्जर स्कूल भवन में पढ़ने को मजबूर बच्चे, हमेशा सताता है हादसे का डर