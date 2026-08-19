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बसपा में बढ़ा सतीश चंद्र मिश्र का कद: मायावती ने दी चुनाव आयोग से जुड़ा पार्टी का काम संभालने की जिम्मेदारी

लखनऊ: बहुजन समाजवादी पार्टी में सतीश चंद्र मिश्र का कद और बढ़ गया है. मायावती ने विधानसभा चुनाव से पहले उनके कद में बढ़ोतरी कर ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के संकेत दिए हैं.

मायवती ने दी जानकारी: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र को एक और जिम्मेदारी सौंपने का जिक्र किया है. बसपा अध्यक्ष ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि बहुजन समाज पार्टी के काफी लम्बे अरसे से चले आ रहे राष्ट्रीय महासचिव, वरिष्ठ अधिवक्ता, बीएसपी शासनकाल में यूपी के महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश बार काउन्सिल के कई बार अध्यक्ष और बीएसपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और कई बार बसपा के राज्यसभा सांसद रहे सतीश चन्द्र मिश्र को पार्टी ने लीगल और मीडिया के साथ-साथ अब चुनाव आयोग सम्बंधी कार्यों की भी महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी सौंपी है. खासकर आगामी विधानसभा आमचुनाव के दौरान कई मायने में इनकी अहम भूमिका रहेगी.

ब्राह्मण नेता सतीश चंद्र मिश्र को एक और बड़ी जिम्मेदारी (Photo Credit: ETV Bharat)

सर्वसमाज को साधने के संकेत: मायावती ने अपनी पोस्ट में लिखा कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा आमचुनाव 2027 की तैयारियों के मद्देनज़र बीएसपी के जनाधार को सर्वसमाज में बढ़ाने की ज़मीनी मज़बूती के साथ-साथ पार्टी उम्मीदवारों के चयन और उनके नामों की पार्टी के विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलनों में घोषणा करने आदि की प्रक्रिया भी चल रही है. जिसको लेकर विरोधी पार्टियों में काफी बेचैनी है और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और अन्य विरोधी पार्टियों में भी अब अनवरत बदलाव होना भी स्वाभाविक है. उन्होंने लिखा कि, वैसे बीएसपी ने सर्वसमाज में से ख़ासकर ब्राह्मण समाज को भी पार्टी में उनकी 2007 की तरह बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की तैयारी के हिसाब से उन्हें बीएसपी उम्मीदवार बनाना जब से शुरू किया है तब से विरोधी पार्टियों में इसको लेकर चर्चा और चिन्तायें दोनों होना स्पष्ट हैं. इनके हथकण्डों से 'बहुजन समाज' के लोगों को लगातार सजग और सतर्क रहने की जरूरत है.

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