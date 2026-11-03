पीएम बनने का सपना देखकर सोते हैं राहुल गांधी, अर्ध पागल हो चुके हैं कांग्रेस के वर्तमान मुखिया : सतीश चंद्र दुबे
केंद्रीय कोल एवं खनन राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे ने राहुल गांधी को अर्ध पागल करार दिया है.ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 3, 2026 at 4:29 PM IST
रायपुर : केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि वर्तमान समय में जो कांग्रेस को हेड कर रहे हैं, जो कांग्रेस के प्रमुख हैं वह अर्ध पागल की स्थिति में है. उनको यह समझ ही नहीं आ रहा है कि वह कब और क्या बयान दे रहे हैं. जो कांग्रेस पार्टी किसी प्रदेश में 64 साल से किसी प्रदेश में 18 साल से लगातार चुनाव हार रहे हैं तब ये कहते हैं कि ज्ञानेश कुमार ने वोट चोरी का काम किया है. 2014 के बाद से लगातार चुनाव हार रहे हैं. यह पूरी कांग्रेस को पता है.
2014 से पहले की हार का कारण क्या ?
सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि ज्ञानेश कुमार ने हमें चुनाव हरवा दिया. वोट चोरी हो रहा है. ज्ञानेश कुमार जब कुर्सी पर आए हैं उसकी समय अवधि को देख लीजिए. कांग्रेस 2014 से लगातार चुनाव हार रही है. उसके पहले से कई राज्यों में उसकी हार हो रही है. उसके बाद यह बात कह रहे हैं कि उनके चुनाव के हारने का कराण ज्ञानेश कुमार है.जो 2014 और उससे पहले इस पद पर था वो इनके 40 साल से हार रहे चुनाव का कारण कैसे हो सकता है.
'वोट चोरी हो रहा है तो प्रमाण दीजिए'
केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि कांग्रेस के लोग जहां चुनाव जीत जाते हैं वहां सब कुछ अच्छा है. और जहां चुनाव हार जाते हैं वहां पर कहते रहते हैं की वोट चोरी हो गई. वहां पर आप कहते हैं कि लोकतंत्र खराब है. वोट चोरी हो रहा है. कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि अगर वोट चोरी हो रहा है तो उसका प्रमाण दीजिए. जिसका कोई साक्ष्य इसके पास उपलब्ध नहीं है. प्रमाण नहीं देना है. सिर्फ बोलते रहना है तो इसका कोई मतलब नहीं है.
राहुल गांधी पर उनके दल के लोगों को नहीं है भरोसा
केंद्रीय कोयला मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि जिस तरीके का बयान कांग्रेस के नेता दे रहे हैं और जब उसके लिए सबूत देने की बात आती है तो उनके हाथ कुछ नहीं होता. जिस तरीके से लगातार इस काम को किया जा रहा है. देश की जनता उनकी बात पर भरोसा नहीं करते ही है. उन्होंने कहा कि उनके दल के ही लोग अब उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं.केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री ने कहा कि जब तक गांधी परिवार कांग्रेस में रहेगी कांग्रेस का पतन ही होता रहेगा.
युवा नहीं हैं नाराज
युवाओं की नाराजगी है जिसे लेकर केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि अगर युवा नाराज है तो उसका परिणाम तो चुनाव में आ रहा है. जिस तरीके के चुनाव परिणाम आए हैं. राजस्थान में लोकल बॉडी के चुनाव में जिस तरह के परिणाम आए. महाराष्ट्र में जिस तरह के परिणाम आए हैं. स्नातक शिक्षक में एमएलसी का चुनाव परिणाम आया है. उसे देखकर के यह लगता है कि युवा नाराज है. केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस इस बात को बता रही है युवा नाराज है मैं दावे से कह रहा हूं कि युवा कहीं नाराज नहीं है.
'अर्ध पागल हो चुके हैं कांग्रेस के मौजूदा चीफ'
केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कांग्रेस के लोग और खासतौर से राहुल गांधी यह सपना देख करके सो जाते हैं कि मैं कल का प्रधानमंत्री हूं. और जब जागते हैं तो उनको यह पता चलता है कि मैं वहीं पुराना राहुल गांधी हूं. उनको यही लगता है कि मैं तो वहीं राहुल वही पप्पू हूं. कांग्रेस के लोग मुंगेरीलाल का सपना देख रहे हैं. और सपना देखने से उनका कोई रोक नहीं सकता है. ना वह अधिकार रहा ना वो जंजीर रही. छत्तीसगढ़ के 26 साल पूरा होने को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ भारत का एक बहुत अविभिन्न अंग है. छत्तीसगढ़ में विकास हो रहा है, और लगातार विकास कर रहा है विकास करेगा.
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