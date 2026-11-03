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पीएम बनने का सपना देखकर सोते हैं राहुल गांधी, अर्ध पागल हो चुके हैं कांग्रेस के वर्तमान मुखिया : सतीश चंद्र दुबे

रायपुर : केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि वर्तमान समय में जो कांग्रेस को हेड कर रहे हैं, जो कांग्रेस के प्रमुख हैं वह अर्ध पागल की स्थिति में है. उनको यह समझ ही नहीं आ रहा है कि वह कब और क्या बयान दे रहे हैं. जो कांग्रेस पार्टी किसी प्रदेश में 64 साल से किसी प्रदेश में 18 साल से लगातार चुनाव हार रहे हैं तब ये कहते हैं कि ज्ञानेश कुमार ने वोट चोरी का काम किया है. 2014 के बाद से लगातार चुनाव हार रहे हैं. यह पूरी कांग्रेस को पता है.

सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि ज्ञानेश कुमार ने हमें चुनाव हरवा दिया. वोट चोरी हो रहा है. ज्ञानेश कुमार जब कुर्सी पर आए हैं उसकी समय अवधि को देख लीजिए. कांग्रेस 2014 से लगातार चुनाव हार रही है. उसके पहले से कई राज्यों में उसकी हार हो रही है. उसके बाद यह बात कह रहे हैं कि उनके चुनाव के हारने का कराण ज्ञानेश कुमार है.जो 2014 और उससे पहले इस पद पर था वो इनके 40 साल से हार रहे चुनाव का कारण कैसे हो सकता है.

पीएम बनने का सपना देखकर सोते हैं राहुल गांधी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

'वोट चोरी हो रहा है तो प्रमाण दीजिए'



केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि कांग्रेस के लोग जहां चुनाव जीत जाते हैं वहां सब कुछ अच्छा है. और जहां चुनाव हार जाते हैं वहां पर कहते रहते हैं की वोट चोरी हो गई. वहां पर आप कहते हैं कि लोकतंत्र खराब है. वोट चोरी हो रहा है. कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि अगर वोट चोरी हो रहा है तो उसका प्रमाण दीजिए. जिसका कोई साक्ष्य इसके पास उपलब्ध नहीं है. प्रमाण नहीं देना है. सिर्फ बोलते रहना है तो इसका कोई मतलब नहीं है.





राहुल गांधी पर उनके दल के लोगों को नहीं है भरोसा

केंद्रीय कोयला मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि जिस तरीके का बयान कांग्रेस के नेता दे रहे हैं और जब उसके लिए सबूत देने की बात आती है तो उनके हाथ कुछ नहीं होता. जिस तरीके से लगातार इस काम को किया जा रहा है. देश की जनता उनकी बात पर भरोसा नहीं करते ही है. उन्होंने कहा कि उनके दल के ही लोग अब उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं.केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री ने कहा कि जब तक गांधी परिवार कांग्रेस में रहेगी कांग्रेस का पतन ही होता रहेगा.

