कल दिल्ली के जेएलएन स्टेडियम में पंजाबी गायक सतिंदर सरताज का लाइव कॉन्सर्ट, कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन
दोपहर 4 बजे से रात 11 बजे तक जेएलएन रेड लाइट से बी.पी. मार्ग तक भारी वाहनों के आने-आने पर रोक लगाई गई है.
Published : February 13, 2026 at 8:02 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने 14 फरवरी को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध गायक सतिंदर सरताज के लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.
कार्यक्रम शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक आयोजित होगा, जिसमें लगभग 35 हजार दर्शकों के पहुंचने की संभावना है. भीड़ को देखते हुए स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों में विशेष यातायात व्यवस्था लागू की जाएगी.
दर्शकों के लिए इन गेटों से एंट्री
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, आम दर्शकों की एंट्री गेट नंबर 8, 13, 14 और 21 से होगी, जबकि वीआईपी प्रवेश गेट नंबर 5 से दिया जाएगा. कलाकार और आयोजकों की एंट्री गेट नंबर 10 से होगी.
आपात स्थिति के लिए गेट नंबर 1 और 10 सुरक्षित रखे गए हैं. दर्शकों के लिए पार्किंग की व्यवस्था सेवा नगर बस डिपो, सुनेहरी पुला बस डिपो, सीजीओ कॉम्प्लेक्स और एससीओपीई कॉम्प्लेक्स में की गई है.
- दोपहर 4 बजे से रात 11 बजे तक जेएलएन रेड लाइट से बी.पी. मार्ग तक भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा.
- जेएलएन रेड लाइट, सेवा नगर बस डिपो रेड लाइट, पांचवीं एवेन्यू रोड, प्रगति विहार रेड लाइट, लाला लाजपत राय मार्ग टी-पॉइंट, बरापुल्ला कट और जंगपुरा मेट्रो स्टेशन के पास ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेंगे.
- कई स्थानों पर यू-टर्न और सीधी दिशा में मोड़ने की व्यवस्था की गई है.
पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की सलाह
ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे बी.पी. मार्ग, लोधी रोड और स्टेडियम के आसपास की सड़कों से बचें तथा सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का उपयोग करें. जेएलएन मेट्रो स्टेशन (वायलेट लाइन) को सबसे सुविधाजनक विकल्प बताया गया है.आपातकालीन वाहनों को प्रतिबंधों से छूट रहेगी.
घर से निकलने से पहले पढ़ लें एडवाइजरी
मोटर चालकों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित डायवर्जन का पालन करें और किसी भी असुविधा से बचने के लिए यात्रा की योजना पहले से बनाएं.
