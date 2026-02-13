ETV Bharat / state

कल दिल्ली के जेएलएन स्टेडियम में पंजाबी गायक सतिंदर सरताज का लाइव कॉन्सर्ट, कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने 14 फरवरी को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध गायक सतिंदर सरताज के लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.

कार्यक्रम शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक आयोजित होगा, जिसमें लगभग 35 हजार दर्शकों के पहुंचने की संभावना है. भीड़ को देखते हुए स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों में विशेष यातायात व्यवस्था लागू की जाएगी.

दर्शकों के लिए इन गेटों से एंट्री

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, आम दर्शकों की एंट्री गेट नंबर 8, 13, 14 और 21 से होगी, जबकि वीआईपी प्रवेश गेट नंबर 5 से दिया जाएगा. कलाकार और आयोजकों की एंट्री गेट नंबर 10 से होगी.

आपात स्थिति के लिए गेट नंबर 1 और 10 सुरक्षित रखे गए हैं. दर्शकों के लिए पार्किंग की व्यवस्था सेवा नगर बस डिपो, सुनेहरी पुला बस डिपो, सीजीओ कॉम्प्लेक्स और एससीओपीई कॉम्प्लेक्स में की गई है.