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बिहार के 11 शहरों के नजदीक बनेंगे सैटेलाइट टाउनशिप, किसानों को लौटाई जाएगी 55% डेवलप जमीन

पूरी तरह से प्लांड टाउनशिप बनेंगे: सचिव विनय कुमार ने बताया कि जो टाउनशिप बनने वाले हैं वह पूरी तरह से प्लांड बनेंगे. वहां ना केवल रेजिडेंशियल बल्कि कमर्शियल कॉलोनी भी पूरी प्लानिंग से बनाई जाएगी. इसके साथ आर्थिक गतिविधि भी केंद्र में होगी. टाउनशिप का विकास ही नहीं होगा बल्कि इकोनॉमी को भी स्ट्रक्चरल शिफ्ट मिलेगा. इससे प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होगी.

पटना: बिहार की राजधानी पटना में नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. दरअसल राज्य के 11 शहरों के नजदीक सैटलाइट टाउनशिप बनाए जा रहे हैं. इस दौरान सचिव विनय कुमार ने बताया कि किसानों से जो जमीन ली जाएगी उसे डेवलप कर 55% जमीन उन्हें लौटा दी जाएगी.

किसी भी किसान को भूमिहीन नहीं होना पड़ेगा: विभाग के मुताबिक कृषि आधारित इकोनॉमी के स्थान पर सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की ऑपर्चुनिटी रोजगार को लेकर बढ़ेगी. उस क्षेत्र के लोगों के लिए भी रोजगार बढ़ेंगे. नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि इस यात्रा में हम किसी को छोड़ नहीं रहे हैं. किसानों से जो जमीन लेंगे उसको डेवलप कर 55% उन्हें हम लौटा देंगे. जिस किसान से भी जमीन लेंगे किसी भी किसान को भूमिहीन नहीं होना पड़ेगा.

"आमतौर पर भूमि-अधिग्रहण जब हम करते हैं, तो किसानों की पूरी जमीन चली जाती है. और जो आर्थिक संरचना तैयार होती है उसका सीधा-सीधा कोई लाभ उनको मिलता नहीं हैं."-विनय कुमार, प्रधान सचिव नगर विकास विभाग.

लैंड पुलिंग के माध्यम से करना चाहते हैं विकास: नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि हम नए टाउनशिप्स का विकास लैंड पुलिंग के माध्यम से करना चाहते हैं. सबसे पहले नक़्शे के साथ टाउनशिप प्लानिंग स्कीम की एक प्रारूप प्रकाशन करेंगे. उन्होंने कहा कि टाउन प्लानिंग स्कीम अक्टूबर लॉन्च कर दिया जाएगा. अभी जो गांव या शहर बसते हैं वो बेतरतीब बसते हैं. टाउनशिप प्लानिंग स्कीम में लैंड पुलिंग के तहत हर एक प्लॉट के साथ सड़क, बिजली, सीवरेज,ड्रेनेज के कनेक्शन कंपल्सरी दिए जाएंगे.

जल्द से जल्द इसे मूर्त रूप देने की कोशिश: विनय कुमार ने आगे कहा कि इसके साथ ही जब प्लॉट डेवलप होगा तब उसका 55 प्रतिशत उसी भूमि मालिक को दिए जाएंगे जिसकी जमीन होगी. हम लोगों ने 10,000 एकड़ जमीन 11 सेटेलाइट टाउनशिप के लिए रजिस्ट्री ऑफिस को भेजा है. इसमें सीमित संख्या में गांव शामिल हैं बड़े इलाके को हम लोगों ने नहीं छेड़ा है. लॉन्ग टर्म अड्रेस मास्टर प्लान के नोटिफिकेशन के साथ किया जाएगा. लेकिन हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इसे मूर्त रूप दे सकें.



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