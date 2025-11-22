महानगरों के दबाव को कम करेंगे सैटेलाइट टाउन, 19 हजार करोड़ की मेगा योजना तैयार
राजस्थान सरकार ने शहर के आसपास के कस्बों को संभावित सैटेलाइट टाउन के रूप में चिह्नित किया है.
जयपुर : राजस्थान में शहरी विकास को नई रफ्तार देने के लिए राज्य सरकार ने 19 हजार करोड़ रुपए की मेगा योजना बनाई है. सरकार का दावा है कि ये राज्य का अब तक का सबसे व्यापक शहरी सुधार अभियान होगा, जिसमें पीने के पानी से लेकर सीवरेज, ठोस कचरा प्रबंधन, शहरी परिवहन, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और हेरिटेज संरक्षण जैसी परियोजनाएं शामिल होंगी.
महानगरों के दबाव को कम करने का समाधान : सैटेलाइट टाउन : राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के महानगरों जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर और भरतपुर में बढ़ती आबादी और तेजी से फैलते शहरी दायरे को देखते हुए सरकार ने शहर के आसपास के कस्बों को संभावित सैटेलाइट टाउन के रूप में चिह्नित किया है. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के साथ सैटेलाइट टाउन को लेकर तीन दौर की वार्ता हो चुकी है और सैद्धांतिक सहमति भी मिल गई है. जैसे ही शहरी विकास मंत्रालय और एडीबी औपचारिक स्वीकृति देंगे, परियोजना पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी.
19 हजार करोड़ से मिलेगा मूर्त रूप : उन्होंने कहा कि महानगरों से 60-70 किलोमीटर दूर स्थित कस्बों को इस तरह से विकसित किया जाए कि वहां सड़क, ड्रेनेज, सीवरेज, जलापूर्ति, बिजली और सार्वजनिक परिवहन जैसी मूलभूत सेवाएं पूरी तरह उपलब्ध हों. एक व्यक्ति सुबह अपने कस्बे से निकले, जयपुर में काम करे और शाम तक बिना परेशानी अपने घर लौट जाए, इसी मॉडल पर काम किया जाएगा. ये पूरी परियोजना 19 हजार करोड़ की होगी, जिसमें ड्रेनेज, सीवरेज, परिवहन सुधार और सैटेलाइट टाउन का विकास एक साथ शामिल किया गया है.
अब तक चिह्नित कस्बे : भविष्य में जिन क्षेत्रों को सैटेलाइट टाउन के रूप में विकसित किया जा सकता है, उनमें बस्सी, बगरू, चौमूं, चाकसू, जोबनेर, कोटपूतली, दूदू, फुलेरा, रींगस, श्रीमाधोपुर, खाटूश्यामजी, पीपाड़ शहर, बिलाड़ा, सोजत, पुष्कर, किशनगढ़, कैथून, केशोरायपाटन, कुम्हेर, नगर, शाहपुरा, सांचौर, निवाई, नवलगढ़, नदबई, बांदीकुई शामिल हैं. हालांकि, विभागीय स्तर पर कई और कस्बों को भी सूची में जोड़ा जा सकता है.
नगर नियोजन विशेषज्ञ की राय : फॉर्मर चीफ टाउन प्लानर और नगर नियोजन विशेषज्ञ हिम्मत सिंह संचेती ने बताया कि सैटेलाइट टाउन तभी सफल होंगे जब मदर सिटी से तेज, सस्ती और लगातार कनेक्टिविटी मिले. राजस्थान में सैटेलाइट टाउन का कॉन्सेप्ट नया नहीं है. ये प्लानिंग कई बार बनी, लेकिन उनका धरातल पर क्रियान्वयन कभी ठीक से नहीं हो पाया. सैटेलाइट टाउन का मूल उद्देश्य यही है कि मदर सिटी पर पड़ रहे दबाव और माइग्रेशन को कम किया जाए. जिस तरह की सुविधाएं बड़ी सिटी में उपलब्ध कराई जाती हैं, उसी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं हेल्थ, एजुकेशन, ग्रीन एरिया, कम्युनिटी सर्विसेज सैटेलाइट टाउन में विकसित हों, ताकि लोग मुख्य शहर पर निर्भर न रहें.
सैटेलाइट टाउन हो मदर सिटी से 'इजी अप्रोचेबल' : संचेती का मानना है कि इस मॉडल की सफलता ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर निर्भर है. जब तक तेज, सस्ता और लगातार पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध नहीं होगा, लोग रोज आने-जाने में समय और पैसा बचाने के लिए फिर से मदर सिटी में घर लेना पसंद करेंगे. सैटेलाइट टाउन को मदर सिटी से 'इजी अप्रोचेबल' बनाना सबसे जरूरी है. जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर ये सभी बड़े शहर 10 लाख से ज्यादा आबादी पार कर चुके हैं. ऐसे में इन टाउन पर और बोझ डालना व्यवस्थित शहरी नियोजन नहीं माना जा सकता, इसीलिए छोटे कस्बों या ग्रोथ सेंटरों को संवारा जाए, रोजगार अवसर बढ़ाए जाए और मूल सुविधाएं विकसित की जाए. इससे माइग्रेशन के पैटर्न को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा.
बदलेगा शहरी परिदृश्य :
आर्थिक लाभ :
- नए कस्बों में उद्योग
- लॉजिस्टिक्स हब
- सर्विस सेक्टर को बढ़ावा
- छोटे शहरों में रोजगार के अवसर
- रियल एस्टेट बैलेंस
- संपत्ति कीमतों में स्थिरता
सामाजिक लाभ :
- भीड़भाड़ वाले महानगरों का दबाव कम
- छोटे कस्बों में स्वास्थ्य सेवा
- स्कूल एजुकेशन और उच्च शिक्षा की उपलब्धता
- मनोरंजन सुविधाएं
- स्थानीय लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा
पर्यावरण लाभ :
- जीरो वेस्ट मॉडल की ओर कदम
- ट्रीटेड वॉटर का उपयोग
- सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट नेटवर्क
- कम ट्रैफिक, कम प्रदूषण