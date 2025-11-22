ETV Bharat / state

महानगरों के दबाव को कम करेंगे सैटेलाइट टाउन, 19 हजार करोड़ की मेगा योजना तैयार

जयपुर : राजस्थान में शहरी विकास को नई रफ्तार देने के लिए राज्य सरकार ने 19 हजार करोड़ रुपए की मेगा योजना बनाई है. सरकार का दावा है कि ये राज्य का अब तक का सबसे व्यापक शहरी सुधार अभियान होगा, जिसमें पीने के पानी से लेकर सीवरेज, ठोस कचरा प्रबंधन, शहरी परिवहन, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और हेरिटेज संरक्षण जैसी परियोजनाएं शामिल होंगी.

महानगरों के दबाव को कम करने का समाधान : सैटेलाइट टाउन : राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के महानगरों जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर और भरतपुर में बढ़ती आबादी और तेजी से फैलते शहरी दायरे को देखते हुए सरकार ने शहर के आसपास के कस्बों को संभावित सैटेलाइट टाउन के रूप में चिह्नित किया है. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के साथ सैटेलाइट टाउन को लेकर तीन दौर की वार्ता हो चुकी है और सैद्धांतिक सहमति भी मिल गई है. जैसे ही शहरी विकास मंत्रालय और एडीबी औपचारिक स्वीकृति देंगे, परियोजना पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी.

यह बोले, यूडीएच मंत्री व नगर नियोजन विशेषज्ञ. (ETV Bharat jaipur)

19 हजार करोड़ से मिलेगा मूर्त रूप : उन्होंने कहा कि महानगरों से 60-70 किलोमीटर दूर स्थित कस्बों को इस तरह से विकसित किया जाए कि वहां सड़क, ड्रेनेज, सीवरेज, जलापूर्ति, बिजली और सार्वजनिक परिवहन जैसी मूलभूत सेवाएं पूरी तरह उपलब्ध हों. एक व्यक्ति सुबह अपने कस्बे से निकले, जयपुर में काम करे और शाम तक बिना परेशानी अपने घर लौट जाए, इसी मॉडल पर काम किया जाएगा. ये पूरी परियोजना 19 हजार करोड़ की होगी, जिसमें ड्रेनेज, सीवरेज, परिवहन सुधार और सैटेलाइट टाउन का विकास एक साथ शामिल किया गया है.

अब तक चिह्नित कस्बे : भविष्य में जिन क्षेत्रों को सैटेलाइट टाउन के रूप में विकसित किया जा सकता है, उनमें बस्सी, बगरू, चौमूं, चाकसू, जोबनेर, कोटपूतली, दूदू, फुलेरा, रींगस, श्रीमाधोपुर, खाटूश्यामजी, पीपाड़ शहर, बिलाड़ा, सोजत, पुष्कर, किशनगढ़, कैथून, केशोरायपाटन, कुम्हेर, नगर, शाहपुरा, सांचौर, निवाई, नवलगढ़, नदबई, बांदीकुई शामिल हैं. हालांकि, विभागीय स्तर पर कई और कस्बों को भी सूची में जोड़ा जा सकता है.