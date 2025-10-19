ETV Bharat / state

सैटेलाइट मॉनिटरिंग से कम हुई पराली जलाने की घटनाएं, किसान अपना रहे वैकल्पिक उपाय

गाजियाबाद में 15 सितंबर से 16 सितंबर 2025 के बीच सेटेलाइट के माध्यम से पराली जलाने की एक घटना रिपोर्ट हुई है.

सैटेलाइट मॉनिटरिंग से कम हुई पराली जलाने की घटनाएँ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 19, 2025 at 6:25 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक निशान को पार कर चुका है. प्रदूषण के पीछे पराली को भी मुख्य कारण बताया जाता है. हालांकि, गाजियाबाद में पराली जलाने की घटनाएं लगातार कम हो रही है. महीने भर में गाजियाबाद में पराली जलाने का केवल एक मामला रिपोर्ट हुआ है. पराली न जलाने को लेकर कृषि विभाग द्वारा न सिर्फ किसानों को जागरूक किया जा रहा है बल्कि उन्हें पराली जलाने के नुकसान और वैकल्पिक उपाय (जो खेत के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं) के बारे में बताया जा रहा है.

कृषि विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, 15 सितंबर से 16 सितंबर 2025 के बीच सेटेलाइट के माध्यम से गाजियाबाद में पराली जलाने की एक घटना रिपोर्ट हुई है, जबकि इस अवधि में 2024 में पाँच घटनाएँ और 2025 साल घटनाएँ हुई थी. पराली जलाने की घटनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग करने के लिए जिले को 24 सेक्टर में कृषि विभाग ने बांटा है. प्रतीक सेक्टर में टीमों की तैनाती करते हुए पराली जलाने की घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी सौंप गई है. रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट इमेज के माध्यम से कृषि विभाग को जानकारी उपलब्ध होती है कि कहां पर गाजियाबाद में पराली जलाई गई है.

उप कृषि निदेशक रामजतन मिश्रा ने सैटेलाइट मॉनिटरिंग और वैकल्पिक उपायों के बारे में बात की. (ETV Bharat)

पराली जलाने की घटनाओं की मॉनिटरिंग: उप कृषि निदेशक रामजतन मिश्रा के मुताबिक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (Indian Agriculture Research Institute) के पोर्टल के माध्यम से पराली जलाने की घटनाओं की मॉनिटरिंग की जाती है. सेटेलाइट के माध्यम से पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध कराई जाती है. पोर्टल पर आदर्श गए सैटेलाइट मैप पर यदि कहीं जिले में पराली जल रही होती है तो उसे क्षेत्र पर नीले रंग का डॉट ब्लिंक होने लगता है.

इसके अतिरिक्त कहां पर परली जली है, इसके संबंध में भी तमाम जानकारी पोर्टल से उपलब्ध होती है. पराली जलाने की घटना किस स्थान पर रिकॉर्ड हुई है, उसे स्थान का लट्टीट्यूड और लोंगिट्यूड पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होता है. पराली जलाने की घटना का सटीक समय और आगे की क्या तीव्रता रही यह तमाम जानकारी भी पोर्टल से मिलती है. लट्टीट्यूड और लोंगिट्यूड का प्रयोग कर हम एग्जैक्ट लोकेशन निकलते हैं.

पराली को मिट्टी में मिलाने के फायदे
पराली को मिट्टी में मिलाने के फायदे (ETV Bharat)

जानकारी मिलते ही मौके पर टीम को भेजा जाता: रामजतन मिश्रा के मुताबिक, पोर्टल से घटना स्थल की तमाम जानकारी मिलने के बाद मौके पर टीम को भेजा जाता है. टीम में लेखपाल, प्राविधिक सहायक और गन्ना पर्यवेक्षक शामिल होते हैं. 15 अक्टूबर को हमें जानकारी मिली थी कि गाजियाबाद के मोदीनगर में पराली जलाई गई है लेकिन जब मौके पर टीम को भेजा गया तो उसे क्षेत्र के 200 मीटर में पराली जलाने की कोई घटना सामने नहीं आई थी. किसी भी तरह की आग लगने की छोटी बड़ी घटनाओं को रिमोट सेंसिंग और सेटेलाइट द्वारा डिटेक्ट किया जाता है. कई बार आग किसी अन्य कारण से लगी होती है. फसल अवशेष जलाने से संबंधित आा नहीं होती है.

पराली जलाने का नुकसान
पराली जलाने का नुकसान (ETV Bharat)

पराली जलाना खेत के लिए हानिकारक: अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा समय में किसानों के पास पराली जलाने के बेहतर विकल्प मौजूद है और किसानों को इस संबंध में तमाम जानकारी कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है. ऐसे में किसान पराली ना जलाकर अन्य विकल्पों की तरफ रुख कर रहे हैं क्योंकि किसानों को पता है कि पराली जलाना केवल पर्यावरण ही नहीं बल्कि स्वयं उनके खेत के लिए हानिकारक सिद्ध होता है.

पराली जलाने पर जुर्माना
पराली जलाने पर जुर्माना (ETV Bharat)

पराली को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती: मौजूदा समय में गाजियाबाद में किसान सुपरसीडर और मल्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं. उप कृषि निदेशक रामजतन मिश्रा के मुताबिक, सुपरसीडर पराली मैनेजमेंट के लिए क्रांति है. सुपरसीडर खेत में मौजूद पराली को काटकर मिट्टी में मिला देता है. इसके बाद गेहूं की बुवाई भी सुपर सीटर द्वारा की जाती है. ऐसे में सुपर सीटर का उपयोग करने से पराली को काटकर मिट्टी में मिलाया जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है और किसानों को पराली जलाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती. इसके अतिरिक्त किसान अच्छी तरह समझ चुके हैं कि पराली जलाने से खेत में मौजूद केंचुए आदि नष्ट हो जाते हैं. पराली को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ती है, जिससे फसल बेहतर होती है.

पराली जलाने की घटना
पराली जलाने की घटना (ETV Bharat)

ग़ाज़ियाबाद में कृषि विभाग में कुल 52 हज़ार रजिस्टर्ड किसान हैं. पराली प्रबंधन और पराली न चलाने के बारे में पोर्टल के माध्यम से सभी 52 हज़ार किसानों को मैसेज भेजकर जानकारी दी जाती है. इसके अतिरिक्त ज़िले की सभी 143 ग्राम पंचायतों में होर्डिंग के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है. ग्राम प्रधान और कम्युनिटी ग्रुप्स के माध्यम से भी किसानों को पराली प्रबंधन के बारे में बताया जा रहा है. कृषि विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गोष्ठियों का भी आयोजन किया जाता है.

सैटेलाइट मॉनिटरिंग से कम हुई पराली जलाने की घटनाएँ (ETV Bharat)

० फ़ार्म मशीनरी बैंक ग़ाज़ियाबाद में मौजूदा समय में 12 किसान उत्पादक संगठन सक्रिय हैं. कृषि विभाग द्वारा किसान उत्पादक संगठनों के साथ मिलकर फ़ार्म मशीनरी बैंक की स्थापना की गई है. पराली प्रबंधन के लिए सुपरसीडर और मल्चर जैसे उपकरण फ़ार्म मशीनरी बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं. किसान और FPO 30 लाख रुपया तक के कृषि उपकरण 80% की सब्सिडी पर ले सकते हैं. पराली प्रबंधन में सुपरसीडर और मुलचर काफ़ी कारगर साबित हुए हैं.

कृषि विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक़ ग़ाज़ियाबाद में तक़रीबन 42,000 हेक्टेयर Cultivated Land है. ज़िले में तक़रीबन 28,000 हेक्टेयर में गन्ने की खेती होती है. जबकि 5000 हेक्टेयर में धान की खेती की जाती है, इसके अतिरिक्त तक़रीबन 10 हज़ार हेक्टेयर में विभिन्न प्रकार की खेती की जाती है.

