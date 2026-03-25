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सैटेलाइट इमेज ने खोली अफीम के खिलाफ अभियान की पोल, कई जिलों में तैयार हो रहा है मादक पदार्थ

रांची में सैटेलाइट इमेज ने अफीम के खिलाफ अभियान की पोल खोलकर रख दी है.

Police destroying opium
अफीम को नष्ट करती पुलिस (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 25, 2026 at 7:40 AM IST

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रांची: झारखंड में तस्कर एक बार फिर अफीम की फसल को तैयार करने में कामयाब हो गए है. एनसीबी के द्वारा हासिल किए गए ताजा सैटेलाइट इमेज से इसका खुलासा हुआ है. जबकि पूरे झारखंड में अफीम के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया गया था.

एनसीबी ने सीआईडी को भेजी सैटेलाइट इमेज

झारखंड में अफीम के खिलाफ चलाए गए बड़े अभियान के बावजूद अफीम तस्कर कई जिलों में अफीम की फसल को बचा पाने में कामयाब हुए है. एनसीबी के द्वारा हासिल किए गए ताजा सैटेलाइट इमेज से इस बात की जानकारी मिली है कि अभी भी बड़े पैमाने पर राज्य के कई जिलों में अफीम की फसल लगभग तैयार स्थिति में लहलहा रही है. मामले को लेकर एनसीबी ने सैटेलाइट इमेज के साथ झारखंड सीआईडी को पत्र भेजा है. पत्र में दी गई जानकारी के आधाफ पर अफीम की फसल को जल्द से जल्द नष्ट करने का निर्देश भी दिया गया है.

क्या है पत्र में

एनसीबी के पत्र में यह बताया गया है कि सूचित करना है कि सहायक निदेशक एनसीबी, नई दिल्ली के माध्यम से सैटेलाइट इमेज प्राप्त किए गए हैं, जिनका जिप फाइल बनाकर ईमेल के द्वारा झारखंड राज्य के अंतर्गत संदिग्ध अवैध अफीम की खेती से संबंधित तस्वीरे भेजी गई हैं. अनुरोध है कि अवैध अफीम की खेती के संदर्भ में भेजे जाने सैटेलाइट इमेज में चिन्हित अक्षांश एवं देशांतर का शीघ्र सत्यापन कर मिनिस्ट्री कारण की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें. इसके साथी साथ कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन सहायक निदेशक अभियान एनसीबी नई दिल्ली को उनके ईमेल तथा इस कार्यालय को भी उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाए.

कहां-कहां की इमेज भेजी गई

एनसीबी के द्वारा झारखंड के चतरा, खूंटी, हजारीबाग, रांची, वेस्ट सिंहभूम, पतरातू और लातेहार जिलो के अफीम के खेती से जुड़े सैटेलाइट के इमेज सीआईडी झारखंड को उपलब्ध कराए गए है. एनसीबी के पत्र के अनुसार सबसे ज्यादा अफीम की खेती फिलहाल चतरा में दिख रही है. चतरा से जुड़े 10 सैटेलाइट इमेज एनसीबी को मिले है.वही हजारीबाग में तीन, खूंटी में चार, रांची में एक, लातेहार में दो, पतरातू में एक और वेस्ट सिंहभूम में दो स्थानों पर अफीम के खेती से जुड़े सैटेलाइट इमेज प्राप्त हुए है.

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झारखंड में अफीम तस्कर
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