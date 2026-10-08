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अपहरण के बाद नाबालिग से किया था दुष्कर्म, अब 20 साल जेल में रहेगा आरोपी

सासाराम की विशेष पॉक्सो अदालत का फैसला ( ETV Bharat )

11 महीने में आया कोर्ट का फैसला

मामले की सुनवाई ADJ-6 सह पॉक्सो कोर्ट में हुई. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार मिश्र ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामले में छह गवाहों की गवाही और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने रोहित कुमार बिंद को दोषी करार दिया था. मामले में करीब एक साल के भीतर सुनवाई पूरी होने के बाद दोषी को सजा सुनाई गई है.