ETV Bharat / state

सासाराम में डेंगू-मलेरिया का खतरा! नगर निमग की फेल हुई फॉगिंग व्यवस्था?

क्या कहती है सासाराम नगर निगम की पब्लिक? : सासाराम नगर आयुक्त के दावे कहते हैं कि उनकी मशीनें रोस्टर के हिसाब से शहर में एंटी लार्वा का छिड़काव नियमित रूप से करती हैं. उसकी सच्चाई क्या है? ये जानने के लिए जब हम वार्ड में पहुंचे तो लोगों ने मच्छरों के आतंक और डेंगू-मलेरिया जैसी बीमारियों का डर बताया साथ ही मच्छरों के काटने की वजह से नींद नहीं आने का भी हवाला दिया.

पर्याप्त हैं 6 से 7 मशीनें? : ईटीवी भारत के संवाददाता ने जब नगर आयुक्त से पूछा कि क्या सासाराम के क्षेत्रफल के हिसाब से यह 10 मशीन पर्याप्त हैं? तो नगर आयुक्त ने बताया कि अभी जरूरत के हिसाब से 10 फॉगिंग मशीन खरीदी गई है, जिससे काम चल रहा है. क्षेत्र बढ़ने पर या जरूरत पड़ने पर और भी मशीनों का क्रय किया जाएगा.

"सासाराम नगर निगम में कुल 10 फॉगिंग मशीन हैं जिसमें 6 से 7 मशीनों से कार्य लिया जा रहा है. ये मशीनें नियमित रूप से सभी वार्डों में जाकर एंटी लार्वा का छिड़काव करती हैं. निमग ने सभी वार्डों में फॉगिंग के लिए रोस्टर बनाया गया है और उसी के मुताबिक फॉगिंग होती है." - विकास कुमार, नगर आयुक्त, नगर निगम सासाराम

नगर आयुक्त का दावा : सासाराम नगर निगम के नगर आयुक्त बताते हैं कि नगर निगम में अभी कुल फॉगिंग 10 मशीन हैं 6 से 7 मशीनों से कार्य लिया जा रहा है, जो नियमित रूप से नगर निगम के सभी वार्डों में जाकर छिड़काव करती हैं. इस मशीन से एंटी लार्वा का भी छिड़काव किया जा रहा है. वह बताते है कि नगर निगम के सभी वार्डों में फॉगिंग करने के लिए रोस्टर बनाया गया है. रोस्टर के मुताबिक सभी वार्डों में फागिंग की जाती है.

फॉगिंग मशीन रखे-रखे हो रही जाम : सासाराम नगर निगम के अंतर्गत फिलहाल केवल 6 फागिंग मशीन उपलब्ध हैं. हैरानी की बात यह है कि इन मशीनों को नियमित रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है. कई मशीन तो रखे-रखे खराब होने की स्थिति में पहुंच चुकी है. स्थानीय लोगों का आरोप है की शिकायत करने के बावजूद महीने में सिर्फ एक या दो बार ही फॉगिंग कराई जाती है, जो कि बढ़ते मच्छरों के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए नाकाफी है.

शाम होते ही मच्छरों का तांडव : सासाराम में स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर के कई मोहल्ले में शाम होते ही मच्छरों का आतंक बढ़ जाता है. घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है, इतना ही नहीं, रात में भी लोग चैन की नींद नहीं ले पा रहे हैं. छोटे-छोटे बच्चे भी मच्छरों के आतंक से पूरी रात जगने को मजबूर हैं.

सासाराम नगर निगम की फॉगिंग मशीन (ETV Bharat)

मच्छरों का बढ़ता प्रकोप : शहर के एक स्थानीय निवासी ने बताया कि गर्मी बढ़ते ही मच्छर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन नगर निगम की ओर से कोई नियमित व्यवस्था नहीं की जाती. महीने में एक बार दो बार आखिर फॉगिंग करने से क्या होगा? इस समस्या से निजात पाना मुश्किल लग रहा है. अधिकारियों से भी बार-बार शिकायत की जाती है पर उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगता.

''गर्मी बढ़ते ही मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है. सासाराम बड़ी आबादी वाला शहर है. यह नगर निगम के अंतर्गत आता है, बावजूद सर्फ 6 मशीन जो नाकाफी है. मशीन हैं भी तो सिर्फ शोभा की बस्तु बनी हुई हैं.''- अविनाश कुमार, स्थानीय

'वार्डों में हो छिड़काव नहीं तो होगा प्रदर्शन' : स्थानीय निवासी और अधिवक्ता रवि कुमार सिंह कहते हैं कि इलाके में मच्छरों के प्रकोप से लोग परेशान हैं. नगर निगम के अधिकारियों को चाहिए कि गर्मी के बढ़ते मौसम में मच्छरों का प्रकोप कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, जिससे लोगों को निजात मिले. मशीन से लैस गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि सभी वार्डों में मशीन से छिड़काव हो सके नहीं जनता सड़क पर उतरने को बाध्य होगी.

''सासाराम नगर निगम सिर्फ 10 फॉगिंग मशीनों के भरोसे चल रहा है. इतना ही नहीं सिर्फ 10 मशीनों में से 6 या 7 से ही काम चलाया जा रहा है. यह अपने आप में हास्यास्पद है. 48 वार्ड हैं सात मशीनों से नगर निगम के सभी वार्डों में फॉगिंग होना मुश्किल है. कई वार्डों में तो नगर निगम की फॉगिंग मशीन पहुंच ही नहीं पाती है.''- रवि कुमार सिंह, अधिवक्ता

'हम लोग काम कर रहे हैं' : इधर, नगर निगम के छिड़काव करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि वह अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं. संसाधन और डीजल उपलब्ध रहने पर ही नियमित रूप से फॉगिंग संभव हो पती है. कर्मचारियों ने बताया कि हम लोग नियमित फॉगिंंग करना चाहते हैं, लेकिन कई बार संसाधनों की कमी और मशीनों की खराबी के कारण काम प्रभावित होता है.

''हम लोग नियमित फागिंग करना चाहते हैं लेकिन कई बार संसाधनों की कमी और मशीनों की खराबी के कारण काम प्रभावित होता है. फिर भी कोशिश होती कि हर वार्ड में फॉगिंग की जाए.''- हरिओम प्रसाद, नगर निगम कर्मी

डेंगू-मलेरिया का खतरा : अब सवाल यह उठता है कि जब गर्मी के मौसम में मच्छरों से फैलने वाले बीमारियों जैसे डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ जाता है तो क्या नगर निगम की बड़ी लापरवाही लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं है? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते नियमित फागिंग और साफ सफाई की व्यवस्था नहीं की गई तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है.

कब मिलेगी मच्छरों से मुक्ति : ऐसे में जरूरत है कि नगर निगम जल्द से जल्द इस समस्या पर ध्यान दें. फॉगिंग मशीनों की मरम्मत कराकर नियमित छिड़काव सुनिश्चित करें, ताकि शहर वासियों को इस समस्या से राहत मिल सके. देखना होगा कि प्रशासन कब तक इस समस्या का स्थाई समाधान निकाल पाता है.

मच्छरों से बचाव जरूरी : डॉ विष्णुकांत बताते हैं कि गर्मी के दिनों में खास कर मच्छरों के बढ़ते प्रकोप से डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ जाता है. डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि मच्छरों के प्रजनन को रोकना और उनके काटने से बचाव. अपने आसपास पानी जमा न होने दें. कूलर, टायर, गमले साफ रखें तथा सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें. फुल स्लीव्स के कपड़े पहने मच्छरों को भगाने के लिए क्रीम का उपयोग करें और घर में साफ सफाई रखें.

''तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, जोड़ों में दर्द, उल्टी और त्वचा पर लाल चकते हो सकते हैं. अगर बुखार हो तो सिर्फ पैरासीटामॉल लें. एस्पिरिन या अन्य दर्द निवारक दवाई ना ले क्योंकि यह डेंगू में खतरनाक हो सकती हैं. तेज बुखार के साथ कंपकंपी, पसीना आना, सिर दर्द उल्टी यह सब डेंगू व मलेरिया के लक्षण हैं. यदि तेज बुखार हो तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श ले और जांच कराएं.''- डॉ विष्णुकांत, चिकित्सक

ये भी पढ़ें-