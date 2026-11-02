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दिनदहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला सासाराम! आपसी विवाद में युवक को मारी गोली

रोहतास: बिहार में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं इसकी बानगी रोहतास के सासाराम में देखने को मिली, जहां दिनदहाड़े हुई फायरिंग की घटना से पूरा इलाका दहल उठा. आपसी रंजिश में बदमाशों ने सरेआम गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें एक युवक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया.

दिनदहाड़े फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. सासाराम के एसडीपीओ-1 बिप्लव कुमार पुलिस बल के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी. पुलिस ने मौके से प्रिंस सोनी नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है.

दिन के उजाले में गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए. जब तक लोग कुछ समझ पाते, तब तक गोली लगने से धनंजय कुमार नामक युवक घायल होकर गिर पड़ा. आनन-फानन में घायल युवक को इलाज के लिए सासाराम के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है.

वहीं घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों के बीच दहशत का माहौल कायम हो गया. पूरी घटना सासाराम नगर थाना क्षेत्र के नूरनगंज मोहल्ले की है. बताया जाता है कि यहां आपसी रंजिश को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद अचानक फायरिंग शुरू हो गई.

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पूरे मोहल्ले में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी है. पुलिस की टीम आसपास के लोगों से पूछताछ कर विवाद के कारणों का पता लगाने में जुटी है। दिनदहाड़े हुई इस वारदात के बाद स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश दोनों देखने को मिल रहे हैं.

आम लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल

स्थानीय निवासी अनु देवी के अनुसार, दिनदहाड़े हुई गोलीबारी ने मोहल्ले के लोगों को डरा दिया है. लोगों के बीच इस बात को लेकर चिंता है कि आखिरकार अपराधियों के मन से कानून और पुलिस का डर क्यों खत्म होता जा रहा है. रिहायशी इलाके में इस तरह की घटना आम लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करती है.

"दिनदहाड़े हुई गोलीबारी ने मोहल्ले के लोगों को डरा दिया है. लोगों के बीच इस बात को लेकर चिंता है कि आखिरकार अपराधियों के मन से कानून और पुलिस का डर क्यों खत्म होता जा रहा है. अगर इसमे मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदारी लेता?."- अनु देवी, स्थानीय महिला



एसडीपीओ का बयान

वहीं सासाराम एसडीपीओ-1 बिप्लव कुमार ने बताया कि नूरनगंज में फायरिंग की सूचना मिलने के बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. घटनास्थल से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. फिलहाल किस मामले और किस विवाद को लेकर गोलीबारी की घटना हुई है, इसकी जांच की जा रही है. गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

"नूरनगंज में फायरिंग की सूचना मिलने के बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. घटनास्थल से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रहे है."- बिप्लव कुमार, सासाराम एसडीपीओ-1



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