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जमशेदपुर में अपराध बढ़ते अपराध पर भड़के जेडीयू विधायक सरयू राय, कहा- पुलिस का इकबाल खत्म हो रहा

जमशेदपुर में खराब कानून व्यवस्था पर सरयू राय ने सवाल उठाए हैं.

Saryu Roy on law and order
सरयू राय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 30, 2026 at 2:05 PM IST

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जमशेदपुर: शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष ने सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं. जमशेदपुर पश्चिम के जदयू विधायक सरयू राय ने शहर की स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है.

पुलिस का इकबाल खत्म, साख बहाल करने की जरूरत

सरयू राय का कहना है कि जमशेदपुर में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है. पुलिस की साख समाप्त हो चुकी है. इसे कैसे पुनर्स्थापित किया जाए, यह पुलिस प्रशासन को सोचना होगा. उन्होंने कहा कि राजनीति से जुड़े कई लोग ऐसे हैं जिन पर कई मामले हैं. उनका कई संदिग्ध लोगों से संपर्क है, जिसकी जांच भी होनी चाहिए.

सरयू राय का बयान (ETV Bharat)

आज पुलिस को यह जानकारी होनी चाहिए कि कौन ऐसा आदमी महत्वपूर्ण है, सत्ता के नजदीक है और पावरफुल कहा जाता है. उसके यहां आना-जाना कैसे लोगों का है, वह कहां-कहां जाता है और कहां उठता-बैठता है. इसलिए राजनीति और अपराधियों के घालमेल को तोड़ना चाहिए. किसी चौक-चौराहे पर लाठी भांज देना और कहना कि ये लोग अड्डेबाजी कर रहे हैं, समस्या का समाधान नहीं है.

निखार सबलोक हत्याकांड का जिक्र, मोबाइल में चौंकाने वाले खुलासे

सरयू राय ने चर्चित निखार सबलोक हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता राघव जेल में हैं. उनका मोबाइल पुलिस के हाथ लगा. मैंने तुरंत कहा कि इस मोबाइल को एग्जिबिट और सबूत बनाना चाहिए. जिन लोगों को राघव ने अपने मोबाइल में सेव कर रखा है और उन्हें सुनाया गया है, वे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं.

कोई पूर्व मंत्री है, उससे राघव की बातचीत हो रही है. राघव कह रहा है कि आपके गले की मोटी सोने की चेन पसंद आ गई है, आप ले लीजिए. सरयू राय ने आरोप लगाया कि जो शहर में रहकर नियम-कानून के विरुद्ध काम करते हैं और टाटा स्टील उनकी मदद करता है, ऐसे लोगों को भी पुलिस को देखना चाहिए.

अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण का आरोप

जेडीयू विधायक ने कहा कि अपराध को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है. देने वाले कोई दर्जन में नहीं, हजार दर्जन में नहीं हैं. लोग समझते हैं कि किसका संरक्षण किसको है. मुख्यमंत्री को इस पर सोचना चाहिए. मुख्यमंत्री ही चाहेंगे तो स्थिति सुधरेगी.

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