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जमशेदपुर में अपराध बढ़ते अपराध पर भड़के जेडीयू विधायक सरयू राय, कहा- पुलिस का इकबाल खत्म हो रहा

सरयू राय ( ETV Bharat )

जमशेदपुर: शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष ने सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं. जमशेदपुर पश्चिम के जदयू विधायक सरयू राय ने शहर की स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है.