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बाराबंकी में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 14 सेमी ऊपर, कई गांवों में भरा पानी, प्रशासन अलर्ट

प्रशासन की टीम ने बाढ़ ग्रस्त गावों का लिया जायजा. ( Photo Credit; District Administration )

बाराबंकी : सरयू नदी का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया है. पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश और पानी छोड़े जाने से सरयू नदी के किनारे बसने वाले गांवों में पानी घुसने लगा है. बाढ़ के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है. नदी के किनारे रहने वालों को सावधान कर दिया गया है और उन्हें बंधे पर आश्रय लेने को कहा गया है. सरयू नदी का पानी गुरुवार को एल्गिन ब्रिज गेज पर 106.210 दर्ज किया गया जो कि खतरे के निशान से 14 सेंटीमीटर ऊपर है. सरयू नदी के जलस्तर में वृद्धि के चलते तहसील रामसनेहीघाट, रामनगर और तहसील सिरौलीगौसपुर के लगभग 18 गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. सबसे ज्यादा तहसील रामसनेहीघाट के पांच गांव ढेमा, गुनौली, कोइलावल, टिकरी और जलालपुर तराई बाढ़ से प्रभावित हैं. नदी में हो रही कटान के चलते इन गांवों के करीब दर्जनभर घर और मड़हे गिर कर बह गए हैं. दो पक्के मकान भी इसकी जद में आकर डैमेज हो गए हैं. कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी. (Photo Credit; District Administration)