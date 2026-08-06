बाराबंकी में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 14 सेमी ऊपर, कई गांवों में भरा पानी, प्रशासन अलर्ट
बाढ़ के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है. ग्रामीणों को बंधे पर आश्रय लेने को कहा गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 10:00 PM IST
बाराबंकी : सरयू नदी का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया है. पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश और पानी छोड़े जाने से सरयू नदी के किनारे बसने वाले गांवों में पानी घुसने लगा है. बाढ़ के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है. नदी के किनारे रहने वालों को सावधान कर दिया गया है और उन्हें बंधे पर आश्रय लेने को कहा गया है. सरयू नदी का पानी गुरुवार को एल्गिन ब्रिज गेज पर 106.210 दर्ज किया गया जो कि खतरे के निशान से 14 सेंटीमीटर ऊपर है.
सरयू नदी के जलस्तर में वृद्धि के चलते तहसील रामसनेहीघाट, रामनगर और तहसील सिरौलीगौसपुर के लगभग 18 गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. सबसे ज्यादा तहसील रामसनेहीघाट के पांच गांव ढेमा, गुनौली, कोइलावल, टिकरी और जलालपुर तराई बाढ़ से प्रभावित हैं. नदी में हो रही कटान के चलते इन गांवों के करीब दर्जनभर घर और मड़हे गिर कर बह गए हैं. दो पक्के मकान भी इसकी जद में आकर डैमेज हो गए हैं.
सिरौलीगौसपुर तहसील क्षेत्र के इटहुआ पूरब और तेलवारी गांव के तटबंध की ओर पानी बढ़ने लगा है. गोबरहा गांव के पास भी नदी तेजी से आबादी की ओर बढ़ने लगी है. टेपरा, सराय सुर्जन, सनावा, कहारनपुरवा, मनीरामपुरवा, सरदहा, मांझा रायपुर, परसावल समेत कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं. रामनगर तहसील क्षेत्र के कोडरी, सुंदरनगर और लालपुरवा गांव चारों तरफ पानी से घिर गए हैं. पानी का रौद्र रूप देखकर नदी के किनारे बसने वालों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं.
बढ़ते पानी के चलते बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगा है. साथ ही पशुओं के चारे का भी संकट गहराने लगा है. हालांकि जिला प्रशासन ने सम्भावित बाढ़ को लेकर पहले से ही व्यवस्थाएं कर रखी हैं. बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बंधे पर आश्रय स्थल बनाये गए हैं. राजस्व, सिंचाई और आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं.
तहसीलदार रामनगर विपुल कुमार सिंह ने बताया, हालात पर नजर रखी जा रही है. एसडीएम सिरौलीगौसपुर अनिल कुमार सरोज ने कई गांवों का दौरा कर हालात का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि नजर रखी जा रही है, लोगों को अलर्ट किया गया है. तहसील रामसनेहीघाट एसडीएम बृजेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि पानी बढ़ा है, हमारी टीम नदी किनारे के गांवों में गई थी. ग्राउंड सर्वे हुआ है. हम लोग बाढ़ प्रभावित लोगों से कह रहे हैं कि वे लोग बंधे पर आ जाएं.
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