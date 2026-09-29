अब बलिया में सरयू बनी खतरा, ताश के पत्तों की तरह ढहने लगे मकान, कई गांवों में दहशत
सुल्तानपुर गोपालनगर टांडी गांव मे भीषण कटान से लोग भयभीत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 11:41 AM IST
बलिया: जिले में सरयू के खतरे के निशान को पार करते ही कई गांवों में दहशत का माहौल है. कई गांवों में सरयू की चपेट में आकर मकानों को काफी क्षति पहुंची है. ग्रामीणों का आरोप है कि अभी तक जिला प्रशासन से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है. वहीं, डीएम ने ग्रामीणों को हर संभव शासन से मदद दिलाने का आश्वासन दिया है.
इन गांवों में भीषण कटान शुरू
बलिया जिले में एक बार फिर सरयू का जलस्तर खतरे के बिन्दु से ऊपर चला गया है. सुल्तानपुर भोजपुरवा सहित गोपालनगर टांड़ी गांव में भीषण कटान जारी है. इससे गांव के लोगों में भय व्याप्त है.
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