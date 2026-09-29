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अब बलिया में सरयू बनी खतरा, ताश के पत्तों की तरह ढहने लगे मकान, कई गांवों में दहशत

सुल्तानपुर गोपालनगर टांडी गांव मे भीषण कटान से लोग भयभीत.

saryu river crosses danger mark ballia severe erosion in sultanpur gopalnagar tandi village
बलिया में कटान से प्रभावित मकान. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 11:41 AM IST

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बलिया: जिले में सरयू के खतरे के निशान को पार करते ही कई गांवों में दहशत का माहौल है. कई गांवों में सरयू की चपेट में आकर मकानों को काफी क्षति पहुंची है. ग्रामीणों का आरोप है कि अभी तक जिला प्रशासन से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है. वहीं, डीएम ने ग्रामीणों को हर संभव शासन से मदद दिलाने का आश्वासन दिया है.

इन गांवों में भीषण कटान शुरू

बलिया जिले में एक बार फिर सरयू का जलस्तर खतरे के बिन्दु से ऊपर चला गया है. सुल्तानपुर भोजपुरवा सहित गोपालनगर टांड़ी गांव में भीषण कटान जारी है. इससे गांव के लोगों में भय व्याप्त है.

बलिया में सरयू खतरे के निशान के पार. (etv bharat)
saryu river crosses danger mark ballia severe erosion in sultanpur gopalnagar tandi village
बलिया में कटान जारी. (etv bharat)
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बलिया में सरयू खतरे के निशान के पार. (etv bharat)
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बलिया में सरयू खतरे के निशान के पार. (etv bharat)
गोपालनगर टांडी गांव में बढे हुए जलस्तर और भीषण कटान से लोग पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं. कई परिवार तो धीरे-धीरे पलायन करने भी लगे हैं. वहीं, गांवों को लोगों ने जिला प्रशासन पर कोई बचाव न करने और मौके पर कोई अफसर के न आने का आरोप लगाया है.डीएम ने क्या कहाबलिया जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि सरयू नदी के जलस्तर बढ़ने जिला प्रशासन की तैयारी पूरी है. एनडीआरफ और पीएसी टीम है. अगर कोई इमरजेंसी आती है तो तत्काल राहत बचाव कार्य में टीमों को जुटाया जाएगा. सभी अलर्ट मोड पर हैं. बाढ़ चौकिया संचालित हैं. लगातार आपदा कंट्रोल रूम से सभी ग्राम प्रधानों से बात हो रही है कोई भी स्थिति आएगी तो मौके पर अधिकारियों के टीम तत्काल पहुंचेगी. ग्रामीणों को राहत पहुंचाई जाएगी.ये भी पढ़ेंः कुशीनगर में तटबंध टूटा, कांग्रेस के पूर्व यूपी अध्यक्ष अजय लल्लू नज़रबंद

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बलिया में सरयू नदी
BALLIA SARYU RIVER CROSSES DANGER

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