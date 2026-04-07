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सरयू राय ने टाटानगर रेलवे स्टेशन परिसर में दिया धरना, ट्रेनों की लेट लतीफी के खिलाफ आंदोलन

ट्रेनों की लेट लतीफी के खिलाफ विधायक सरयू राय ने टाटानगर रेलवे स्टेशन परिसर में धरना दिया.

MLA SARYU RAI STAGED PROTEST
धरना पर बैठे सरयू राय और उनके समर्थक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 7, 2026 at 4:14 PM IST

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Updated : April 7, 2026 at 5:35 PM IST

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जमशेदपुरः चक्रधरपुर रेल मंडल में ट्रेनों की लेट लतीफी के खिलाफ जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने टाटानगर रेलवे परिसर में धरना दिया. विधायक सरयू राय ने कहा कि आधे घंटे के सफर में तीन से पांच घंटे का वक्त लगता है, जिसके कारण जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि आंदोलन का यह पहला चरण है और हम इस मुद्दे को लेकर दिल्ली तक जायेंगे.

ट्रेनों की लेट लतीफी से परेशानी

दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत टाटानगर रेलवे स्टेशन है लेकिन ट्रेन की लेट लतीफी के कारण सफर करने वाले यात्रियों को पिछले कई माह से यहां परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. अब यह परेशानी एक मुद्दा बन गया है, जिसे लेकर जमशेदपुर पश्चिम के जदयू विधायक सरयू राय ने आंदोलन की शुरुआत की है.

जानकारी देते जदयू विधायक सरयू राय (Etv Bharat)

धरना पर सरयू राय

आंदोलन के प्रथम चरण में विधायक सरयू राय टाटानगर रेलवे स्टेशन परिसर में कड़ी धूप में धरना पर बैठे. धरने में आम जनता के साथ विभिन्न संगठन के अलावा कोल्हान का सबसे बड़ा व्यावसायिक संगठन सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का समर्थन दिखा. इधर धरने को देखते हुए स्टेशन परिसर में भारी संख्या में आरपीएफ की टीम और बागबेड़ा थाना की पुलिस मौजूद थी.

रेलवे की कार्य प्रणाली पर उठाए सवाल

विधायक सरयू राय ने कहा कि टाटानगर स्टेशन से गुजरने वाली अधिकांश यात्री ट्रेनें आए दिन देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. खासकर नौकरी पेशा वाले लोगों, छात्रों और मरीजों को समय पर मंजिल तक नहीं पहुंच पाने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

उन्होंने रेलवे की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जैसे ही ट्रेनें चक्रधरपुर मंडल में प्रवेश करती हैं, उनकी रफ्तार धीमी हो जाती है और वे लेट होने लगती हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि चक्रधरपुर मंडल में ट्रेनों के संचालन और प्रबंधन में गंभीर खामियां हैं, जिन्हें जल्द से जल्द सुधारने की जरूरत है. यहां के सांसद ने भी इस मामले में बात की है लेकिन कोई फायदा नहीं दिखा. अब यह मुद्दा राजनैतिक नहीं है, यह आम जनता से जुड़ा मुद्दा है जिसे लेकर वह दिल्ली तक जायेंगे.

सीनियर डीसीएम विधायक से मिले

इधर चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम (Divisional Commercial Manager) आदित्य चौधरी धरना पर बैठे सरयू राय से मिले और आश्वासन दिया कि इस मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है. तकनीकी कमियां हैं, जिन्हें दूर किया जायेगा जिससे कि पैसेंजर ट्रेन नियमित समय से चल सके.

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Last Updated : April 7, 2026 at 5:35 PM IST

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