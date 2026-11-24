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जनकपुर पहुंची सरयू-कमला एक्सप्रेस, 'जय श्रीराम' और 'माता सीता की जय' के नारों से गूंज उठा स्टेशन

बगहा/ सीतामढ़ी: सरयू-कमला एक्सप्रेस की पहली यात्रा नेपाल के जनकपुरधाम रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया. 'जय श्री राम' और 'माता सीता की जय' के नारे से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया. भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या और माता सीता की जन्मभूमि जनकपुर को जोड़ने वाली यह रेल सेवा भारत-नेपाल के सदियों पुराने सांस्कृतिक रिश्तों को नई मजबूती देगी. साथ ही रामायण सर्किट पर धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.

सरयू-कमला एक्सप्रेस सोमवार देर रात 12 बजकर 42 मिनट पर सीतामढ़ी जंक्शन पहुंची और कड़ी सुरक्षा के बीच 1 बजकर 40 मिनट पर जनकपुर धाम के लिए रवाना हुई. सीतामढ़ी जंक्शन से 85 यात्री ट्रेन में सवार होकर जनकपुर धाम के लिए रवाना हुए. इस दौरान सभी यात्रियों के चेहरों पर बेहद खुशी नजर आई.

अयोध्या से जनकपुर पहुंची सरयू-कमला एक्सप्रेस ((ETV Bharat))

रेल सेवा से यात्री बेहद खुश

एक यात्री ने बताया कि अयोध्या से जनकपुर धाम तक सीधी रेल सेवा शुरू होने से हमको बहुत खुशी है. इस ट्रेन के जरिए हमें जनकपुर धाम देखने को मिलेगा और अब हम सीधे जनकपुर धाम पहुंच सकेंगे. इससे दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे.

''मिथिलांचल की पावन धरती से, जो मांग हम लोगों की थी कि सीता मां की नगरी जनकपुर और राम की नगरी अयोध्या से ट्रेन शुरू हो, इस मांग को भारत और नेपाल के प्रधानमंत्री ने पूरा किया है. इस ट्रेन से हम लोग जनकपुर पहुंचे हैं. हम लोगों के लिए यह खुशी का पल है.'' - कैलाश पासवान, यात्री

जनकपुर श्रद्धालु के स्वागत में लोग (ETV Bharat)

यात्रियों के स्वागत के लिए नेपाल तैयार

नेपाल सीमा सुरक्षा के जवान ने कहा कि दो देशों के बीच चल रही सरयू-कमला एक्सप्रेस दोनों देशों के बीच मील का पत्थर के रूप में काम करेगी. यात्रियों के स्वागत के लिए नेपाल तैयार है. यात्रा के दौरान अगर किसी भी यात्रियों को कोई समस्या होती है तो वो हमसे संपर्क करें. हम उनकी समस्या का निवारण तुरंत करेंगे.

''बहुत खुशी की बात है और ये दोनों देश के बीच पर्यटन और धार्मिक दोनों को बढ़ावा मिलेगा. दोनों देश के बीच सांस्कृतिक पहचान मजबूत होगी. हम लोग कहते आ रहे है कि दोनों देश भारत और नेपाल के बीच बेटी-रोटी का संबंध है, जो और मजबूत होगा. अभी तक जितने लोग नेपाल सीता माता का दर्शन करने नहीं आए होंगे और रामजी का दर्शन करने नहीं गए होंगे उनके लिए यह ट्रेन एक सौगात है.'' - नेपाली यात्री

सुरक्षा का रखा गया पूरा ख्याल

ट्रेन के परिचालन को लेकर रेलवे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क नजर आईं. जयनगर रेलवे स्टेशन पर स्थानीय पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल की संयुक्त टीम ने सुरक्षा जांच अभियान चलाया.

जनकपुर पहुंची ट्रेन (ETV Bharat)

इस दौरान डॉग स्क्वायड की भी मदद ली गई. सुरक्षा टीम ने ट्रेन की सभी बोगियों में यात्रियों के बैठने वाले स्थान, शौचालय और अन्य संवेदनशील हिस्सों का निरीक्षण किया. सुरक्षा एजेंसियों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि ट्रेन में किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु या सुरक्षा से जुड़ी कोई समस्या ना हो.