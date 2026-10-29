उत्तराखंड में सर्वजन सनातन पार्टी की एंट्री, सभी 70 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, पूर्व CBI डायरेक्टर ने बीजेपी को घेरा
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027: सर्वजन सनातन पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान,सीबीआई के पूर्व निदेशक ने बीजेपी को बताया सनातन विरोधी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 29, 2026 at 5:29 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर रीजनल पार्टियां अभी से तैयारियों में जुटी गई हैं. इसी बीच एक नए राजनीतिक दल 'सर्वजन सनातन पार्टी' की एंट्री हुई है. जिसने आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने और चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीबीआई के पूर्व निदेशक एम नागेश्वर राव हैं.
निशुल्क सुविधाएं समेत सांस्कृतिक पहचान बचाना एजेंडा में शामिल: सर्वजन सनातन पार्टी ने सनातन सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण के साथ जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने को अपना मुख्य एजेंडा बताया है. इसके तहत पार्टी की ओर से निशुल्क शिक्षा, निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं, आजीविका और सांस्कृतिक पहचान को चार प्रमुख मुद्दों के रूप में सामने रखा गया है.
CBI के पूर्व निदेशक हैं SSP पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष: सर्वजन सनातन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीबीआई यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्व निदेशक एम नागेश्वर राव हैं. इस पार्टी ने उत्तराखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया. इस दौरान एसएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेश्वर राव ने गौ माता का उदाहरण दिया.
उन्होंने कहा कि गौ माता सनातन सभ्यता और समृद्धि का प्रतीक हैं. नागेश्वर राव ने गौ माता के चार पैरों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और पहचान से जोड़ते हुए कहा कि इन्हीं चार आधारों पर समाज और प्रदेश को आगे बढ़ाने की जरूरत है.
सत्ता में आने पर गाय को दिलाएंगे राज्य माता का दर्जा: उन्होंने घोषणा की कि यदि उनकी पार्टी उत्तराखंड की सत्ता में आती है, तो गौ माता को 'राज्य माता' का दर्जा दिलाया जाएगा. वहीं, देशभर में सत्ता मिलने पर गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की दिशा में काम किया जाएगा.
WHY I ENTERED POLITICS The politics of #PseudoSecularism and #PseudoHindutva polarises Indians by religion, divides them by caste, and cooks its political meals on the funeral pyres of Indians. I believe Bharat needs to break free from this politics of division and rediscover a unifying national purpose. The alternative is not another form of identity politics, but a politics rooted in Bharat’s civilisational ethos, constitutional democracy, and the welfare and dignity of every citizen. After nearly four decades in public service, I have come to believe that governance or judicial reforms alone are not sufficient to arrest the rot. Bharat needs a deeper civilisational renewal. It is with this conviction that, on 3 October 2026, from Kashi, the civilisational epicentre of Bharat, I began a new chapter of public life. I have entered politics as National President of the Sarvjan Sanatan Party (SSP). India, Pakistan and Bangladesh were one country until Partition in 1947. Pakistan and Bangladesh chose an Islamic civilisational identity, while Bharat draws its identity from its Sanatan civilisation. That civilisational identity is not a relic of the past. It is the foundation of Bharat’s continuity as a civilisation and a nation. It must therefore be preserved, strengthened and carried forward. Bharat should not be allowed to become a geographical extension of Pakistan and Bangladesh, nor diluted into a copy of Western civilisation. A people who have lost their identity have lost everything. Bharat must remain Bharat. Bharat must modernise, develop and prosper—but without ceasing to be Bharat. Our Bharat Rebuilding Plan therefore seeks to combine constitutional democracy with Bharat’s eternal civilisational ethos, and modern knowledge and technology with the knowledge systems and values of our civilisation. Its four foundational priorities are: ➡️ Education — best-quality, free education for all. ➡️ Healthcare — best-quality, free healthcare for all. ➡️ Livelihood — productive opportunity, enterprise and economic security for all. ➡️ Civilisational Re-rooting — reconnecting Bharat and its people with its languages, knowledge traditions, sacred institutions, culture, family and relationship with nature. Our approach is grounded in: — Constitutional Fidelity. — Civilisational Continuity. — Sarvjan Kalyan. — Justice and Dignity for All. — Intergenerational Equity. Sanatan represents a civilisational ethos centred on Dharma, truth, duty, justice, compassion, family, society and harmony with nature. The objective is neither to reject modernity nor to copy another civilisation. It is to build a modern, prosperous and powerful Bharat on its own eternal civilisational foundations. A Bharat that is: Just. Secure. Prosperous. Cohesive. Self-reliant. We do not seek to recreate the past. We seek to take the best of what Bharat has inherited, renew it for the present, enrich it through knowledge and innovation, and transmit it strengthened to future generations. This is the Bharat Rebuilding Plan of the Sarvjan Sanatan Party. — Modern in outlook. — Rooted in civilisation. — United in purpose. I invite all who share this vision to join us in the endeavour to rebuild Bharat. Let us rebuild a civilisational Bharat — together.— M. Nageswara Rao IPS (Retired) (@MNageswarRaoIPS) October 7, 2026
BJP पर सनातन के नाम पर राजनीति करने का आरोप: बीजेपी और अपने संगठन के मुद्दों में अंतर को लेकर प्रतिनिधि ने कहा कि बीजेपी सनातन सभ्यता की वास्तविक हितैषी नहीं है. उन्होंने बीजेपी पर आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि बीजेपी सनातन के नाम पर राजनीति करती है.
जबकि, दूसरी ओर देश में गोमांस के निर्यात और धार्मिक स्थलों के सरकारी नियंत्रण जैसे मुद्दे मौजूद हैं. यदि बीजेपी वास्तव में सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए काम कर रही है, तो भारत से गोमांस का निर्यात कैसे हो रहा है?
उन्होंने उत्तर प्रदेश में बूचड़खानों और गोमांस निर्यात का उल्लेख करते हुए बीजेपी की नीतियों पर सवाल खड़े किए. इसके साथ ही उन्होंने देश के मंदिरों के सरकारी नियंत्रण में होने का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण को लेकर बीजेपी का रुख उसके सनातन संरक्षण के दावों पर सवाल खड़े करता है.
नागेश्वर राव ने बीजेपी पर सनातन के नाम पर लोगों को गुमराह करने और सामाजिक तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की राजनीति का उद्देश्य किसी समुदाय के खिलाफ माहौल बनाना नहीं, बल्कि सभी लोगों को साथ लेकर चलना है.
एसएसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेश्वर राव ने कहा कि संगठन 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' की भावना के साथ काम करेगा और शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका तथा सांस्कृतिक पहचान जैसे मुद्दों पर सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ेगा. यह पार्टी साल 2021 में बनी थी. जो अब उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ने जा रही है.
कौन हैं एम नागेश्वर राव? बता दें कि एम नागेश्वर राव मूल रूप से तेलंगाना के जयशंकर भूपालपल्ली जिले से ताल्लुक रखते हैं. वे ओडिशा कैडर के साल 1986 बैच के आईपीएस यानी भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी रह चुके हैं. उन्होंने साल 1981 में हैदराबाद के ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में परास्नातक की शिक्षा पूरी की.
इसके अलावा नागेश्वर राव आईआईटी यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के भी छात्र रह चुके हैं. एम नागेश्वर राव की पहली पोस्टिंग 1989-90 में ओडिशा के तलचर में उप-मंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) के रूप में हुई. जहां उन्होंने अवैध खनन के साथ कोल माफिया पर लगाम कसी थी.
वे ओडिशा में मयूरभंज, नवरंगपुर, बरगढ़ समेत जगतसिंहपुर के एसपी यानी पुलिस अधीक्षक रहे. जबकि, राउरकेला और कटक में रेलवे एसपी, क्राइम ब्रांच के एसपी, के साथ ओडिशा फायर सर्विस के डीजी यानी महानदेशक भी रहे. इसके बाद एम नागेश्वर राव चेन्नई क्षेत्र के सीबीआई के प्रमुख भी रहे.
दरअसल, अक्टूबर 2018 में सीबीआई में उपजे विवाद के दौरान उन्हें सीबीआई यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का अंतरिम निदेशक नियुक्त किया गया था. उन्हें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, असाधारण सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और ओडिशा के गवर्नर पदक से सम्मानित किया जा चुका है.
वहीं, जुलाई 2020 में फायर सर्विस विभाग के पद से रिटायर हुए. जिसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा. वे अभी सर्वजन सनातन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. जिन्होंने अब उत्तराखंड के सभी 70 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है.
ये भी पढ़ें-