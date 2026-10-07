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सर्वपितृ अमावस्या पर होगा श्राद्ध पक्ष का समापन, पूर्वजों के निमित्त तर्पण, हवन-पूजन और दान का है विशेष महत्व

सर्वपितृ अमावस्या पर होगा श्राद्ध पक्ष का समापन. ( ETV Bharat file photo )

बीकानेरः सनातन धर्म में पितृ पक्ष को पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करने का विशेष अवसर माना गया है. इन दिनों परिवार के दिवंगत सदस्यों की आत्मिक शांति और पितृ तृप्ति के लिए उनकी मृत्यु तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है. श्राद्ध कर्म के दौरान तर्पण, हवन-पूजन, ब्राह्मण भोजन तथा दान-पुण्य की परंपरा भी रही है. इस वर्ष श्राद्ध पक्ष का समापन 10 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ होगा.