सर्वपितृ अमावस्या पर होगा श्राद्ध पक्ष का समापन, पूर्वजों के निमित्त तर्पण, हवन-पूजन और दान का है विशेष महत्व
जिन पूर्वजों की मृत्यु तिथि की जानकारी नहीं है, उनके लिए सर्वपितृ अमावस्या को विशेष अवसर माना गया है.
Published : October 7, 2026 at 9:16 AM IST
बीकानेरः सनातन धर्म में पितृ पक्ष को पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करने का विशेष अवसर माना गया है. इन दिनों परिवार के दिवंगत सदस्यों की आत्मिक शांति और पितृ तृप्ति के लिए उनकी मृत्यु तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है. श्राद्ध कर्म के दौरान तर्पण, हवन-पूजन, ब्राह्मण भोजन तथा दान-पुण्य की परंपरा भी रही है. इस वर्ष श्राद्ध पक्ष का समापन 10 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ होगा.
हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा से अमावस्या तक की अवधि को पितृ पक्ष या श्राद्ध पक्ष माना जाता है. इस दौरान प्रत्येक तिथि का अपना अलग महत्व होता है. जिन परिवारों में पूर्वजों की मृत्यु तिथि ज्ञात होती है, वहां उसी तिथि के अनुसार श्राद्ध कर्म किया जाता है. जिन पूर्वजों की मृत्यु तिथि की जानकारी नहीं है, उनके लिए सर्वपितृ अमावस्या को विशेष अवसर माना गया है.
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तिथि ज्ञात नहीं होने पर अमावस्या को श्राद्धः पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराडू के अनुसार, श्राद्ध पक्ष में पूर्वजों की मृत्यु तिथि के अनुसार श्राद्ध करने की परंपरा है. किसी व्यक्ति को अपने पूर्वज की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है अथवा किसी कारण से निर्धारित तिथि पर श्राद्ध नहीं किया जा सका, तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध किया जा सकता है. अमावस्या तिथि को जिन पूर्वजों का निधन हुआ हो, उनका श्राद्ध भी इसी दिन किया जाता है.
उन्होंने बताया कि सर्वपितृ अमावस्या का महत्व इसलिए भी अधिक है, क्योंकि यह श्राद्ध पक्ष की अंतिम तिथि होती है. इस दिन ज्ञात और अज्ञात सभी पूर्वजों के निमित्त श्रद्धापूर्वक तर्पण और श्राद्ध कर्म करने की परंपरा है. परिवार के ऐसे पूर्वज जिनकी मृत्यु तिथि का स्मरण नहीं रह गया है, उनके निमित्त भी इस दिन धार्मिक कर्म किए जाते हैं.
सूर्योदय के समय तर्पण को माना गया श्रेयस्करः पंडित किराडू के अनुसार श्राद्ध कर्म में तर्पण का विशेष महत्व है. पूर्वजों के निमित्त जल अर्पित करने की परंपरा को पितृ तर्पण कहा जाता है. उन्होंने बताया कि सूर्योदय के समय तर्पण करना श्रेयस्कर माना गया है. इसके साथ ही पूर्वजों की स्मृति में हवन, पूजन और दान-पुण्य भी किया जाता है. शास्त्रीय परंपरा में श्राद्ध कर्म को दिखावे के बजाय श्रद्धा से करने पर जोर दिया गया है. पूर्वजों के निमित्त वस्त्र दान और अन्य आवश्यक सामग्री का दान करने का भी महत्व बताया गया है. परिवार अपनी परंपरा और सामर्थ्य के अनुसार श्राद्ध कर्म करता है.
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मातामह श्राद्ध में नाना पक्ष का स्मरणः श्राद्ध पक्ष में मातामह श्राद्ध यानी नाना पक्ष के श्राद्ध की भी परंपरा है. पंडित राजेंद्र किराडू के अनुसार आश्विन कृष्ण प्रतिपदा के दिन मातामह श्राद्ध किया जाता है. इसमें सुहागिन महिला अपने ससुराल में दिवंगत पिता के निमित्त श्राद्ध कर सकती है. वहीं, विधवा पुत्री द्वारा यह श्राद्ध नहीं करने का शास्त्रीय विधान बताया गया है. मातामह श्राद्ध की परंपरा के माध्यम से नाना पक्ष के दिवंगत पूर्वजों का भी स्मरण किया जाता है. इस दौरान श्रद्धा के साथ तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं.
श्राद्ध में खीर का विशेष महत्वः श्राद्ध पक्ष के भोजन में खीर को विशेष महत्व दिया गया है. पंडित किराडू बताते हैं कि पूर्वजों के निमित्त खीर का भोजन कराना उत्तम माना गया है. शास्त्रीय मान्यता के अनुसार खीर को देवताओं के लिए भी विशेष और दुर्लभ भोजन माना गया है. इसी कारण श्राद्ध कर्म में खीर को प्रमुखता दी जाती है. उन्होंने बताया कि श्राद्ध के दौरान ब्राह्मण भोजन की भी परंपरा है. उनके अनुसार शास्त्रों में पूर्वजों के निमित्त एक ब्राह्मण को भोजन कराने का उल्लेख मिलता है. श्राद्ध कर्म का उद्देश्य अधिक आयोजन करना नहीं, बल्कि श्रद्धा के साथ पूर्वजों का स्मरण और उनके निमित्त निर्धारित धार्मिक कर्म करना है.
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10 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्याः इस वर्ष श्राद्ध पक्ष की अवधि में 26 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध, जबकि 27 सितंबर से नियमित श्राद्ध पक्ष की तिथियां शुरू हुईं. इसके बाद अलग-अलग तिथियों के अनुसार पूर्वजों का श्राद्ध किया गया. अब 10 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ श्राद्ध पक्ष का समापन होगा. सर्वपितृ अमावस्या के दिन ऐसे परिवार, जिनके किसी पूर्वज की श्राद्ध तिथि ज्ञात नहीं है, वे भी उनके निमित्त श्राद्ध कर सकेंगे. इस अवसर पर तर्पण, हवन-पूजन, ब्राह्मण भोजन और दान-पुण्य के माध्यम से पूर्वजों का स्मरण किया जाएगा.