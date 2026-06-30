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फर्रुखाबाद: आकांक्षी ब्लॉक पहुंचे केंद्रीय प्रभारी अधिकारी, कमियों को सुधारने के दिए निर्देश

फर्रुखाबाद: नीति आयोग के केंद्रीय प्रभारी अधिकारी और भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग) के निदेशक सर्वदानंद बर्धमान सोमवार को आकांक्षी ब्लॉक राजेपुर और नवाबगंज पहुंचे. इस दौरान उन्होंने वहां की कमियों को समझने का प्रयास किया. साथ ही, अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र की सभी समस्याओं की रिपोर्ट बनाकर भेजें, ताकि केंद्र और राज्य सरकार के आपसी सहयोग से उन पर काम किया जा सके.

इस दौरान सर्वदानंद बर्धमान ने परियोजना अधिकारी, डीपीआरओ, बीडीओ सहित कई अधिकारियों के साथ ब्लॉक में समीक्षा बैठक की. उसके बाद उन्होंने ईटीवी भारत से बात करते हुए बताया कि राजेपुर का फील्ड विजिट किया, जिसमें ब्लॉक मुख्यालय, स्थानीय अस्पताल, विद्यालयों और पंचायत भवन का निरीक्षण किया गया. इस दौरान उन्होंने एक ग्राम पंचायत में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की सराहना की. इस निरीक्षण के दौरान जहां भी कमियां नजर आईं. उन्हें सही करने के निर्देश दिए.

सर्वदानंद बर्धमान ने कहा कि आकांक्षी ब्लॉक राजेपुर और नवाबगंज में पांच विषयों पर इंडिकेटर बने हैं. उनकी समीक्षा करने आया हूं. इन इंडिकेटर के जरिए देखा जाता है कि जो आकांक्षी ब्लॉक हैं उनकी परफॉर्मेंस में कितना सुधार हुआ है. वहां की प्रगति का स्तर राज्य और देश की अपेक्षा कम है की अधिक है.