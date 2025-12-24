ETV Bharat / state

धमतरी में सर्व हिंदू समाज का बंद सफल, व्यापारियों समेत जनता ने स्वेच्छा से बंद को दिया समर्थन

धमतरी में सर्व हिंदू समाज का बड़ा असर देखने को मिला. मतांतरण के खिलाफ सर्व समाज ने स्वेच्छा से बंद को समर्थन दिया है.

Sarva Hindu Samaj bandh successful
धमतरी में सर्व हिंदू समाज का बंद सफल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 24, 2025 at 4:19 PM IST

धमतरी : छत्तीसगढ़ बंद का असर धमतरी जिले में भी देखने को मिला है. सुबह से ही कई दुकानें बंद दिखी.आपको बता दें कि उत्तर बस्तर के आमाबेड़ा क्षेत्र अंतर्गत बड़े तेवड़ा गांव में मतांतरण को लेकर विवाद हुआ था. जिसमें शव दफन को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसा हुई थी. 15 से 18 दिसंबर 2025 के बीच हुई इस घटना के विरोध में सर्व हिन्दू समाज के तत्वावधान में प्रतीकात्मक रूप से धमतरी बंद का आयोजन किया गया.

स्वेच्छा से व्यापारियों और आम नागरिकों ने बंद को दिया समर्थन

इस बंद को सर्व हिंदू समाज एवं छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने अपना पूर्ण समर्थन दिया था.जरूरी सेवाओं को छोड़कर व्यापारियों एवं आम नागरिकों ने स्वेच्छा से बंद में सहभागिता करते हुए एकजुटता का परिचय दिया. आयोजकों की ओर से बंद को सफल बनाने में सहयोग करने वाले सभी व्यापारियों एवं नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त किया गया.

bandh successful in Dhamtari
जनता ने स्वेच्छा से बंद को दिया समर्थन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


मतांतरण के खिलाफ हिंदू समाज जाग रहा है

इस दौरान सर्व हिन्दू समाज के जिलाध्यक्ष महेश रोहरा ने कहा कि निरंतर मतांतरण के खिलाफ आज हिंदू जाग रहा है तो यह तिलमिला रहे हैं. तिलमिला कर मारपीट में उतर रहे हैं. ये मिशनरी वाले लोग हमारे हिंदुओं को बहला फुसला कर षडयंत्र रूप में लालच देकर हमारे हिंदू सनातन धर्म के पीछे पड़े हैं. इसीलिए आज छत्तीसगढ़ बंद है.

धमतरी में सर्व हिंदू समाज का बंद सफल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ये क्रांति है और अब हिंदू जाग गया है इनको समझ जाना चाहिए, हम किसी धर्म को छेड़ते नहीं है. लेकिन कोई हमारे धर्म को छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं है. ना हम झुकेंगे ना ही डरेंगे. हम सनातन धर्म की पूजा करते हैं. आप अपने धर्म की पूजा करो हमें कोई परवाह नहीं है. लेकिन हमारे धर्म के प्रति गलत नजर मत दिखाना. अगर आपको अपना वंशज बढ़ाना है तो बच्चा पैदा करिए- महेश रोहरा, जिलाध्यक्ष, सर्व हिंदू समाज

बंद सफल बनाने वालों को साधुवाद

सर्व हिंदू समाज के महासचिव अशोक पवार ने कहा कि हम सुबह 9 बजे से घूम रहे हैं. जरूरत के कामों के लिए ही शटर खुली है. अशोक पवार ने कहा कि वह सारे हिंदुओं को साधुवाद देते हैं जिस भावना से शहर को बंद करके हमारा समर्थन दिए हैं. उनका दिल से हम साधुवाद देते हैं.

हिंदू को सिर्फ जगाने की जरूरत है. कोई टकरा नहीं सकता और कोई सामने नहीं आ सकता. जो आएगा वह बर्बाद हो जाएगा. आज आप देख लीजिए जितने भी हिंदू हैं हमारे जाने से पहले ही शटर बंद कर दिए. उन्होंने हमको साधुवाद दिया कि आप अच्छा काम कर रहे हैं- अशोक पवार, महासचिव

अशोक पवार ने कहा कि हिंदू मरा नहीं है धर्म से जुड़ा है इसलिए शांत रहता है. जब अशांत हो गए ना तो यह छोटे-छोटे तिनके बर्बाद हो जाएंगे. 24 घंटे के आह्वान में इतना बंद कोई नहीं देखा होगा, शायद हिंदू में भावना आ गया है कि समर्थन करना है.

