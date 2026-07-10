पूजा पैकरा मौत केस, सर्व आदिवासी समाज का प्रदर्शन, पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने खोला मोर्चा
कोरिया की पूजा पैकरा मौत केस में सर्व आदिवासी समाज ने विरोध प्रदर्शन किया है. केस में जांच की मांग की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 10, 2026 at 5:49 PM IST
कोरिया: आदिवासी समाज की बेटी पूजा पैकरा के मौत का मुद्दा अब सियासी हो चला है. इस केस में दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है. केस की निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग तेज हो गई है. इसे लेकर पूर्व विधायक एवं सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक गुलाब कमरो के नेतृत्व में समाज के पदाधिकारियों ने कोरिया कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा है.
केस में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन के समक्ष अपनी मांगें रखते हुए कहा कि इस संवेदनशील मामले में अब तक जिस तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए थी, वैसी नहीं हुई है. समाज ने मांग की कि एफआईआर में नामजद सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और किसी भी दोषी को कानून से बचने का अवसर न दिया जाए. ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि जिस आईसी मार्ट (IC Mart) का नाम इस पूरे मामले में सामने आया है, उसके कथित अवैध निर्माण और अन्य अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए. समाज का कहना है कि यदि किसी भी प्रकार की नियम विरुद्ध गतिविधियां सामने आती हैं तो संबंधित लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
कार्रवाई नहीं होने पर आदिवासी समाज करेगा आंदोलन
सर्व आदिवासी समाज ने पीड़ित परिवार को पर्याप्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की. प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि पीड़ित परिवार मानसिक और सामाजिक रूप से कठिन दौर से गुजर रहा है, ऐसे में शासन-प्रशासन को हर संभव सहयोग प्रदान करना चाहिए. प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट चेतावनी भी दी कि यदि समय रहते उचित और प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो सर्व आदिवासी समाज लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.
यह केवल एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे आदिवासी समाज की भावनाओं से जुड़ा मामला है. इसलिए जांच पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध होनी चाहिए, ताकि दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो- गुलाब कमरो, कांग्रेस नेता और सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक
प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट चेतावनी भी दी कि यदि समय रहते उचित और प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो सर्व आदिवासी समाज लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा. इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी. सर्व आदिवासी समाज ने आदिवासी बेटी को न्याय देने की मांग की है.