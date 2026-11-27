दंतेवाड़ा NMDC आंदोलन पर सर्व आदिवासी समाज का विरोध, कहा– बातचीत से निकले समाधान, टकराव से नहीं
छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने NMDC के खिलाफ हो रहे आंदोलन में अपना समर्थन नहीं दिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 27, 2026 at 6:54 PM IST
दंतेवाड़ा : NMDC की बचेली एवं किरंदुल परियोजना में L-1 और L-2 भर्ती प्रक्रिया और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग उठी है. इसे लेकर 28 नवंबर 2026 को प्रस्तावित आंदोलन के बीच छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज, जिला इकाई दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा ने आंदोलन के प्रति अपनी असहमति और विरोध दर्ज कराया है. समाज ने स्पष्ट किया है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलना जरूरी है, लेकिन इस मुद्दे का समाधान आंदोलन, टकराव और औद्योगिक गतिविधियों में बाधा डालने के बजाय आपसी बातचीत और शांतिपूर्ण संवाद से निकाला जाना चाहिए.
बातचीत से सकारात्मक परिणाम निकालने पर जोर
छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के जिला पदाधिकारियों ने इस संबंध में प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर प्रस्तावित आंदोलन के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया. समाज का कहना है कि L-1 एवं L-2 भर्ती प्रक्रिया और स्थानीय लोगों को रोजगार देने के विषय पर संबंधित पक्षों के बीच बातचीत एवं समाधान निकालने की प्रक्रिया चल रही है. ऐसे में बातचीत को आगे बढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए. समाज को उम्मीद है कि संवाद के माध्यम से जल्द ही सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे.
मुद्दा महत्वपूर्ण लेकिन टकराव गलत
समाज ने अपने ज्ञापन में कहा है कि स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने का मुद्दा महत्वपूर्ण है और समाज भी इस मांग का समर्थन करता है. लेकिन कुछ व्यक्तियों एवं राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों द्वारा प्रस्तावित आंदोलन से टकराव की स्थिति निर्मित हो सकती है. इससे NMDC की बचेली एवं किरंदुल परियोजनाओं के कामकाज और क्षेत्र की शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है.
L-1 एवं L-2 भर्ती प्रक्रिया और स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग काफी महत्वपूर्ण है.लेकिन इसके लिए संविधान के विपरीत जाकर टकराव की स्थिति पैदा करना गलत है.प्रबंधन से हमारी बातचीत चल रही है.जिसका हमें इंतजार करना होगा.उससे पहले ही टकराव की स्थिति पैदा करना गलत है,हमारा समाज इस बात की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है-राजाराम वोट्टी,जिलाध्यक्ष, छग सर्वाधिक समाज
आंदोलन को लेकर छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज से किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है. आंदोलन में जो मांग रखी गई है वो जायज है.लेकिन जिस तरीके से किया जा रहा है वो गलत है.यदि समाज के लोगों को लेकर आपसी सहमति बनाई जाति तो आंदोलन का परिणाम काफी अच्छा होता. उससे लोगों को लाभ मिलता.लेकिन जिस तरीके से आंदोलन किया जा रहा है उसका पक्षधर हमारा समाज नहीं है- रामनाथ नेगी,सदस्य,सर्व आदिवासी समाज
संविधान और कानून का भी दिया हवाला
ज्ञापन में भारतीय संविधान और भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) एवं 19(1)(b) के तहत अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण सभा का अधिकार प्राप्त है, लेकिन यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था एवं कानून के वैध प्रतिबंधों के अधीन है. वहीं भारतीय न्याय संहिता की धारा 221, 189, 190, 191 एवं 223 का उल्लेख करते हुए सार्वजनिक कार्यों में बाधा, गैरकानूनी जमाव, दंगा और विधिवत जारी आदेशों की अवज्ञा से संबंधित कानूनी प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है.
प्रशासन से तीन प्रमुख मांगें
समाज ने प्रशासन से मांग की है कि 28 नवंबर को प्रस्तावित आंदोलन के प्रति उसकी असहमति एवं विरोध को आधिकारिक अभिलेख में दर्ज किया जाए. संबंधित पक्षों के बीच चल रही बातचीत को प्राथमिकता देते हुए सकारात्मक और शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन आवश्यक पहल करे. साथ ही NMDC परियोजनाओं एवं शासन-प्रशासन के कार्यों में अवैध बाधा, हिंसा और उपद्रव की स्थिति निर्मित न हो, इसके लिए कानून के अनुरूप आवश्यक कदम उठाए जाएं.
समाज ने दोहराया कि स्थानीय युवाओं के रोजगार का मुद्दा जायज और महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका समाधान क्षेत्र में शांति, सामाजिक सद्भाव और विकास को बनाए रखते हुए बातचीत के जरिए होना चाहिए.
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