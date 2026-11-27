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दंतेवाड़ा NMDC आंदोलन पर सर्व आदिवासी समाज का विरोध, कहा– बातचीत से निकले समाधान, टकराव से नहीं

दंतेवाड़ा NMDC आंदोलन पर सर्व आदिवासी समाज का विरोध ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दंतेवाड़ा : NMDC की बचेली एवं किरंदुल परियोजना में L-1 और L-2 भर्ती प्रक्रिया और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग उठी है. इसे लेकर 28 नवंबर 2026 को प्रस्तावित आंदोलन के बीच छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज, जिला इकाई दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा ने आंदोलन के प्रति अपनी असहमति और विरोध दर्ज कराया है. समाज ने स्पष्ट किया है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलना जरूरी है, लेकिन इस मुद्दे का समाधान आंदोलन, टकराव और औद्योगिक गतिविधियों में बाधा डालने के बजाय आपसी बातचीत और शांतिपूर्ण संवाद से निकाला जाना चाहिए.





बातचीत से सकारात्मक परिणाम निकालने पर जोर

छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के जिला पदाधिकारियों ने इस संबंध में प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर प्रस्तावित आंदोलन के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया. समाज का कहना है कि L-1 एवं L-2 भर्ती प्रक्रिया और स्थानीय लोगों को रोजगार देने के विषय पर संबंधित पक्षों के बीच बातचीत एवं समाधान निकालने की प्रक्रिया चल रही है. ऐसे में बातचीत को आगे बढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए. समाज को उम्मीद है कि संवाद के माध्यम से जल्द ही सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे.