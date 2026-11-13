बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय नहीं राष्ट्रीय गौरव दिवस मनाने की मांग, सर्व आदिवासी समाज ने खोला मोर्चा, CM हाउस घेराव की भी चेतावनी
बीएस रावटे ने कहा- 15 नवंबर को मनाया जाएगा आदिवासी अधिकारी दिवस, मांगें पूरी नहीं हुई तो 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री निवास घेराव
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 13, 2026 at 8:33 PM IST
रायपुर. भगवान बिरसा मुंडा की जयंती यानी 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की तैयारियां चल रही हैं. रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा, वहीं 11 से 18 नवंबर तक प्रदेशभर में जनजातीय गौरव सप्ताह मनाया जाएगा. लेकिन इस आयोजन को लेकर अब सर्व आदिवासी समाज ने अलग रुख अपनाया है. समाज ने जनजातीय गौरव दिवस नाम पर आपत्ति जताते हुए 15 नवंबर को आदिवासी दिवस और आदिवासी अधिकार दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है. इसके साथ ही कई मांगें भी उठाई गई हैं. क्ष बी.एस. रावटे ने सरकार पर आदिवासी पहचान, अधिकारों और समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है.
जनजातीय गौरव दिवस नाम पर आपत्ति
समाज का कहना है कि भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष, बलिदान और स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान किसी एक जनजाति या समुदाय तक सीमित नहीं था. उन्होंने देश और समाज के लिए संघर्ष किया, इसलिए उनकी जयंती को व्यापक राष्ट्रीय पहचान और सम्मान मिलना चाहिए. सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष बी.एस. रावटे का कहना है कि बिरसा मुंडा को केवल जनजातीय गौरव के दायरे में सीमित करना उचित नहीं है. समाज की ओर से एक तरफ 15 नवंबर को आदिवासी दिवस मनाने की मांग की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को राष्ट्रीय गौरव के रूप में स्थापित करने की बात कही जा रही है.
पोस्टर जारी कर छेड़ी मुहिम
सर्व आदिवासी समाज ने अपनी मांगों को लेकर दो पोस्टर जारी किए हैं. पहले पोस्टर में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस नहीं, बल्कि आदिवासी दिवस मनाया जाए. समाज ने ग्राम पंचायतों, ब्लॉक, जिला स्तर और सामाजिक प्रमुखों से अपील की है. समाज का कहना है कि आदिवासी दिवस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसके लिए अधिकार प्रदान किया है. ऐसे में आदिवासी पहचान और दिवस को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.
भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में समाज की प्रमुख मांगें
- भगवान बिरसा मुंडा को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाए.
- भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए.
- उनके पैतृक गांव उलिहातू में आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाए.
- बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस तक सीमित न रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाए.
- स्वतंत्रता संग्राम और देश के लिए उनके योगदान पर विस्तृत ऐतिहासिक रिपोर्ट तैयार कराई जाए.
भाजपा सरकार पर रावटे का हमला
ईटीवी भारत से बातचीत में सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष बी.एस. रावटे ने कहा कि समाज जनजातीय गौरव दिवस मनाने के विरोध में है. उन्होंने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस मनाने का अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से दिया गया है, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे न तो उचित महत्व दिया और न ही पहले की तरह मनाया. रावटे ने कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार और छत्तीसगढ़ में डॉ. रमन सिंह की सरकार के दौरान आदिवासी दिवस मनाया जाता था. लेकिन अब अचानक ऐसी स्थिति क्यों बन गई कि विश्व आदिवासी दिवस को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं.
उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की टिप्पणियों पर भी आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि भाजपा सरकारों के रवैये से ऐसा प्रतीत होता है कि आदिवासियों के लिए पर्याप्त स्थान और सम्मान नहीं है.रावटे ने कहा कि आदिवासी समाज अपनी अलग पहचान और अधिकारों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा है. सरकार को आदिवासी दिवस के महत्व को समझना चाहिए.
अदाणी कंपनी का किया जिक्र
बी.एस. रावटे का आरोप है कि पहले इस तरह के कार्यक्रम शहरों में आयोजित किए जाते थे, लेकिन अब गांवों में जाकर आयोजन किए जा रहे हैं. रावटे ने आरोप लगाया कि जिन क्षेत्रों में अदाणी समूह की कंपनी आने वाली है, वहां ग्रामीणों को लुभावने नारों के माध्यम से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने इसे राजनीतिक और औद्योगिक हितों से जोड़ते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए.
750 जनजातियों का हवाला
रावटे ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का गौरव किसी एक जाति या जनजाति तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि देश में 750 से अधिक जनजातीय समुदायों की पहचान और उनके इतिहास को समझने की जरूरत है. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सरकार मानती है कि बिरसा मुंडा ने देश की आजादी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो उनके संघर्ष और बलिदान पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कराई जानी चाहिए.
'आदिवासी नहीं, वनवासी है मुख्यमंत्री'
बातचीत के दौरान रावटे ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को लेकर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री आदिवासी के बजाय वनवासी मुख्यमंत्री है. क्योंकि वे अपने आप को वनवासी कहते हैं.
प्रमुख रूप से इन मुद्दों को उठाया
- पदोन्नति में आरक्षण :आदिवासी कर्मचारियों के पदोन्नति में आरक्षण से जुड़े मुद्दों का समाधान किया जाए.
- स्थानीय भर्ती : स्थानीय युवाओं को रोजगार और भर्ती में उचित अवसर दिए जाएं.
- बस्तर के बाढ़ पीड़ित : बाढ़ प्रभावित आदिवासी परिवारों को पर्याप्त सहायता और राहत उपलब्ध कराई जाए.
- जेलों में बंद आदिवासी: रावटे ने दावा किया कि नक्सलवाद के मामलों में बस्तर के करीब 10 हजार आदिवासी जेलों में बंद हैं. उन्होंने उनके मामलों की समीक्षा और निर्दोष लोगों की रिहाई की मांग की.
- बंद स्कूल : बस्तर में लगातार बंद हो रहे स्कूलों को फिर से शुरू करने और शिक्षा व्यवस्था सुधारने की मांग की.
15 नवंबर को पूरे प्रदेश में आदिवासी अधिकार दिवस
सर्व आदिवासी समाज ने 15 नवंबर को पूरे छत्तीसगढ़ में आदिवासी अधिकार दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है. रावटे के मुताबिक, इस दिन ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक, तहसील और जिला स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. समाज के प्रतिनिधि, सरपंच और विभिन्न जनजातीय समुदायों के प्रमुख अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे. उन्होंने बताया कि प्रदेश की 42 जनजातियों के प्रतिनिधियों से अपने-अपने जिलों में ज्ञापन देने की अपील की जाएगी.
15 दिसंबर को मुख्यमंत्री निवास घेराव की चेतावनी
सर्व आदिवासी समाज ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा. रावटे ने बताया कि 14 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होने की बात है. इसी दौरान समाज 15 दिसंबर को अपनी मांगों को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगा. जरूरत पड़ने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा.
भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन के बीच सर्व आदिवासी समाज की यह अलग मांग अब राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बनती दिख रही है.