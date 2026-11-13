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बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय नहीं राष्ट्रीय गौरव दिवस मनाने की मांग, सर्व आदिवासी समाज ने खोला मोर्चा, CM हाउस घेराव की भी चेतावनी

बीएस रावटे ने कहा- 15 नवंबर को मनाया जाएगा आदिवासी अधिकारी दिवस ( Etv BharatETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर. भगवान बिरसा मुंडा की जयंती यानी 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की तैयारियां चल रही हैं. रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा, वहीं 11 से 18 नवंबर तक प्रदेशभर में जनजातीय गौरव सप्ताह मनाया जाएगा. लेकिन इस आयोजन को लेकर अब सर्व आदिवासी समाज ने अलग रुख अपनाया है. समाज ने जनजातीय गौरव दिवस नाम पर आपत्ति जताते हुए 15 नवंबर को आदिवासी दिवस और आदिवासी अधिकार दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है. इसके साथ ही कई मांगें भी उठाई गई हैं. क्ष बी.एस. रावटे ने सरकार पर आदिवासी पहचान, अधिकारों और समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है.

मांगें पूरी नहीं हुई तो 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री निवास घेराव (Etv BharatETV BHARAT CHHATTISGARH) जनजातीय गौरव दिवस नाम पर आपत्ति समाज का कहना है कि भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष, बलिदान और स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान किसी एक जनजाति या समुदाय तक सीमित नहीं था. उन्होंने देश और समाज के लिए संघर्ष किया, इसलिए उनकी जयंती को व्यापक राष्ट्रीय पहचान और सम्मान मिलना चाहिए. सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष बी.एस. रावटे का कहना है कि बिरसा मुंडा को केवल जनजातीय गौरव के दायरे में सीमित करना उचित नहीं है. समाज की ओर से एक तरफ 15 नवंबर को आदिवासी दिवस मनाने की मांग की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को राष्ट्रीय गौरव के रूप में स्थापित करने की बात कही जा रही है.