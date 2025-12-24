ETV Bharat / state

धर्मांतरण के खिलाफ सर्व समाज का छत्तीसगढ़ बंद, नारायणपुर की सड़कों और बाजार में रहा सन्नाटा

सर्व समाज ने छत्तीसगढ़ में बंद का आह्वान किया था. इस बंद का नारायणपुर में व्यापक असर देखने को मिला.

BANDH IN NARAYANPUR
नारायणपुर में छत्तीसगढ़ बंद का असर (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 24, 2025 at 7:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नारायणपुर: कांकेर में कथित धर्मांतरण और उसके बाद आदिवासियों से हुई बदसलूकी की घटना पर सर्व समाज में बड़ी नाराजगी है. इस घटना के विरोध में सर्व समाज ने 24 दिसंबर बुधवार को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया था. सर्व समाज द्वारा बुलाए गए इस बंद का नारायणपुर जिले में व्यापक असर देखने को मिला. छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के समर्थन के बाद जिले में सभी दुकानें और बाजार बंद रहे.

बंद से ठहर गया जन जीवन

नारायणपुर में बुधवार सुबह से ही बंद प्रभावी हो गया. विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सर्व समाज और सर्व आदिवासी समाज के कार्यकर्ता सुबह से ही सड़कों पर सक्रिय नजर आए. बंद के आह्वान पर व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे. शहर की प्रमुख सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा. आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मेडिकल स्टोर और दूध जैसी आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया था.

नारायणपुर में छत्तीसगढ़ बंद का असर (ETV BHARAT)

बंद को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था

सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा. शहर के प्रमुख चौक-चौराहों और संवेदनशील इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी. पुलिस की सतर्कता और प्रशासनिक तैयारियों के चलते पूरे दिन स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में बनी रही.

Sarv Samaj Bandh In Narayanpur
नारायणपुर में सर्व समाज का बंद (ETV BHARAT)

साप्ताहिक बाजार में पहुंचे प्रदर्शनकारी

आंदोलन का मुख्य केंद्र नारायणपुर का साप्ताहिक बाजार स्थल रहा, जहां हजारों की संख्या में लोग जमा हुए. आयोजित जनसभा में लघु वनोपज सहकारी संस्थान के अध्यक्ष रूपसाय सलाम, जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम सहित कई प्रमुख जनप्रतिनिधि और सामाजिक नेताओं ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया.

Sarv Samaj Rally
सर्व समाज की रैली (ETV BHARAT)

प्रदर्शनकारी नेताओं ने सभा को किया संबोधित

सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने धर्मांतरण की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की. नेताओं ने कहा कि जिस तरह उस दौर में संस्कृति और संसाधनों पर हमला हुआ था, उसी तरह आज प्रलोभन के माध्यम से समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.

धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाने की जरूरत है. आदिवासी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करने तथा धर्मांतरित हो चुके लोगों को लिए दिए जा रहे विशेष आरक्षण में कटौती की जानी चाहिए- मंगाउ राम कावड़े, सामाजिक कार्यकर्ता

लालच और दबाव के जरिए किया जाने वाला धर्मांतरण समाज के भविष्य के लिए घातक है- रीता मंडल, महिला सचिव, बंग समाज

Chhattisgarh Bandh In Narayanpur
धर्मांतरण के विरोध में नारायणपुर बंद (ETV BHARAT)

जनसभा के बाद प्रदर्शनकारियों ने निकाली रैली

जनसभा के बाद प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली. प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हाई स्कूल के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी. यहां पर प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम अपना ज्ञापन एसडीएम को सौंपा, जिसमें आमाबेड़ा की घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई

Sarv Samaj Chhattisgarh Bandh
बंद में जुटे प्रदर्शनकारी (ETV BHARAT)

धर्मांतरण के विरोध में आयोजित इस प्रदेशव्यापी बंद के दौरान नारायणपुर जिले में जनसमर्थन साफ तौर पर देखने को मिला. व्यापारियों से लेकर सामाजिक संगठनों और आदिवासी समाज तक, सभी एक मंच पर नजर आए.

अवैध धर्मांतरण पर सरकार चिंतित, आने वाले समय में हम करेंगे कार्रवाई, एसआईआर पर कांग्रेस फैला रही भ्रम- अरुण साव

धमतरी में सर्व हिंदू समाज का बंद सफल, व्यापारियों समेत जनता ने स्वेच्छा से बंद को दिया समर्थन

कांकेर की घटना को लेकर कबीरधाम बंद, सर्व आदिवासी समाज और धर्म जागरण मंच ने की अपील, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

TAGGED:

BANDH IN NARAYANPUR
SARV SAMAJ CHHATTISGARH BANDH
RELIGIOUS CONVERSIONS IN CG
सर्व समाज का छत्तीसगढ़ बंद
SARV SAMAJ BANDH IN CG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.