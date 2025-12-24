धर्मांतरण के खिलाफ सर्व समाज का छत्तीसगढ़ बंद, नारायणपुर की सड़कों और बाजार में रहा सन्नाटा
सर्व समाज ने छत्तीसगढ़ में बंद का आह्वान किया था. इस बंद का नारायणपुर में व्यापक असर देखने को मिला.
नारायणपुर: कांकेर में कथित धर्मांतरण और उसके बाद आदिवासियों से हुई बदसलूकी की घटना पर सर्व समाज में बड़ी नाराजगी है. इस घटना के विरोध में सर्व समाज ने 24 दिसंबर बुधवार को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया था. सर्व समाज द्वारा बुलाए गए इस बंद का नारायणपुर जिले में व्यापक असर देखने को मिला. छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के समर्थन के बाद जिले में सभी दुकानें और बाजार बंद रहे.
बंद से ठहर गया जन जीवन
नारायणपुर में बुधवार सुबह से ही बंद प्रभावी हो गया. विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सर्व समाज और सर्व आदिवासी समाज के कार्यकर्ता सुबह से ही सड़कों पर सक्रिय नजर आए. बंद के आह्वान पर व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे. शहर की प्रमुख सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा. आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मेडिकल स्टोर और दूध जैसी आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया था.
बंद को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था
सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा. शहर के प्रमुख चौक-चौराहों और संवेदनशील इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी. पुलिस की सतर्कता और प्रशासनिक तैयारियों के चलते पूरे दिन स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में बनी रही.
साप्ताहिक बाजार में पहुंचे प्रदर्शनकारी
आंदोलन का मुख्य केंद्र नारायणपुर का साप्ताहिक बाजार स्थल रहा, जहां हजारों की संख्या में लोग जमा हुए. आयोजित जनसभा में लघु वनोपज सहकारी संस्थान के अध्यक्ष रूपसाय सलाम, जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम सहित कई प्रमुख जनप्रतिनिधि और सामाजिक नेताओं ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया.
प्रदर्शनकारी नेताओं ने सभा को किया संबोधित
सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने धर्मांतरण की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की. नेताओं ने कहा कि जिस तरह उस दौर में संस्कृति और संसाधनों पर हमला हुआ था, उसी तरह आज प्रलोभन के माध्यम से समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.
धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाने की जरूरत है. आदिवासी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करने तथा धर्मांतरित हो चुके लोगों को लिए दिए जा रहे विशेष आरक्षण में कटौती की जानी चाहिए- मंगाउ राम कावड़े, सामाजिक कार्यकर्ता
लालच और दबाव के जरिए किया जाने वाला धर्मांतरण समाज के भविष्य के लिए घातक है- रीता मंडल, महिला सचिव, बंग समाज
जनसभा के बाद प्रदर्शनकारियों ने निकाली रैली
जनसभा के बाद प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली. प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हाई स्कूल के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी. यहां पर प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम अपना ज्ञापन एसडीएम को सौंपा, जिसमें आमाबेड़ा की घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई
धर्मांतरण के विरोध में आयोजित इस प्रदेशव्यापी बंद के दौरान नारायणपुर जिले में जनसमर्थन साफ तौर पर देखने को मिला. व्यापारियों से लेकर सामाजिक संगठनों और आदिवासी समाज तक, सभी एक मंच पर नजर आए.