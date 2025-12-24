ETV Bharat / state

सर्व समाज के बंद का छत्तीसगढ़ में मिला जुला असर, बस्तर में दुकानदारों से हुई वीएचपी के लोगों की बहस

जगदलपुर ASP अर्जुन कुर्रे ने कहा, बंद के दौरान करीब 1 घण्टे तक व्यापारियों और विश्व हिंदू परिषद के लोगों के बीच बहस हुई. भारी संख्या में तैनात पुलिस बल के वजह से मामले को शांत कराया गया. फिलहाल सभी ने अपने दुकानों को बंद किया है. फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है.

जिला मुख्यालय जगदलपुर में बंद के दौरान हंगामा हुआ. शहर और दुकानों को बंद कराने निकले विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की बहस दुकानदारों से हुई. घंटे भर तक दुकानों के बंद किए जाने की मांग को लेकर सर्व समाज के लोग हंगामा करते रहे. हालाकि बंद को पहले ही बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स ने समर्थन दे दिया था. बावजूद इसके कई दुकान दुकान खोलकर बैठे थे. दुकान खोलने वाले दुकानदारों का कहना था कि कल क्रिसमस है और लाया गया माल नहीं बिका तो उनको नुकसान होगा.

बंद के मद्देनजर आमाबेड़ा गांव में कल रात से ही भारी पुलिस की तैनाती की गई है. पुलिस ने लोगों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि वो किसी तरह का हंगामा न करें. पुलिस ने गांव वालों से कहा है कि कानून अपने तरीके से काम करेगा, जो भी आमाबेड़ा गांव की घटना में दोषी पाया जाएगा, उसपर सख्त कार्रवाई की जाएगी. भारी पुलिस की तैनाती के चलते इलाके में शांति है. इक्का दुक्का लोग ही जरुरी काम से बाहर आना जाना कर रहे हैं.

जगदलपुर/सुकमा/कवर्धा/दुर्ग/कोंडागांव/धमतरी/बेमेतरा: कांकेर के आमाबेड़ा गांव में शव दफनाने के लेकर हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा. आमाबेड़ा गांव की घटना के विरोध में सर्व समाज की ओर से आज प्रदेशव्यापी बंद बुलाया गया है. बंद का बस्तर में जरुर असर दिखाई पड़ रहा है. बस्तर के बाहर बंद का मिला जुला असर है. बंद के मद्देनजर पूरे प्रदेश में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं. किसी तरह के हालात से निपटने के लिए प्रशासन की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है.

शहर में बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है. सर्व समाज के लोग सुबह से ही सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं. बंद को यहां भी चेंबर ऑफ कॉमर्स का समर्थन मिला है. ज्यादातर व्यापारियों और दुकानदारों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं. बंद के दौरान किसी तरह का हंगामा नहीं हो इसके लिए भारी पुलिस बल की तैनाती चौक चौराहों पर की गई है.

कवर्धा में धर्म जागरण मंच के बैनर तले प्रदर्शन

कबीरधाम जिले में भी बंद का मिला जुला असर है. छोटी मोटी दुकानें खुली हैं. लोग आराम से बाजार आ जा रहे हैं. मेडिकल स्टोर, दूध और फल सब्जियों की दुकानें खुली हैं. पेट्रोल पंप भी खुले हैं. लोग अपनी जरुरत का सामान भी खरीद रहे हैं. धर्म जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का कहना है कि चंद लोगों की वजह से सामाजिक सौहार्द से खिलवाड़ किया जा रहा है, उनपर कार्रवाई होनी चाहिए.

कोंडागांव में विश्व हिंदू परिषद ने किया प्रदर्शन

जनजातीय आस्था पर हो रहे कथित हमलों को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे. शहर में यहां बंद का सुबह के वक्त व्यापक असर देखने को मिला. दोपहर तक सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा. ज्यादातर दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं. प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है कि जनजातीय आस्था के साथ खिलवाड़ किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

बेमेतरा में बंद बेअसर

सर्व समाज के बुलाए गए बंद का शहर में कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है. ज्यादातर दुकानें आम दिनों की तरह खुली हुई हैं. सड़कों पर भी आम दिनों की तरह ट्रैफिक है. बंद को यहां भी चेंबर ऑफ कॉमर्स ने समर्थन दिया है.

सुकमा में बंद का व्यापक असर

आमाबेड़ा घटना के विरोध में आज सर्व समाज के लोग एकजुट होकर सड़कों पर उतरे. बंद के चलते यहां सुबह से ही दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे. सड़कों पर लोगों की आवाजाही काफी कम देखने को मिल रही है. सिर्फ दूध और दवा की दुकानें ही खुली हैं. बंद को यहां भी चेंबर ऑफ कॉमर्स का समर्थन है. बंद के चलते सड़कों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार प्रदर्शन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं.

दुर्ग में बंद का असर

कथित धर्मांतरण और हंगामे के बाद दुर्ग में सर्व समाज के बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है. बंद के चलते ज्यादातर दुकानें बंद हैं. बंद को चेंबर ऑफ कॉमर्स का समर्थन है. इसके साथ ही कई हिंदूवादी संगठनों ने भी बंद को अपना समर्थन दिया है. सर्व समाज के लोगों ने अपील जारी करते हुए कहा है कि बंद के दौरान शांति बनाए रखें.

