20 मई को बिजली मंत्री के आवास का घेराव करेंगे कर्मचारी, बोले- "हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं किया गया पक्का"
भिवानी में ऑल हरियाणा कॉरपोरेशन वर्कर्स यूनियन की अहम बैठक हुई. मांगों को लेकर बिजली मंत्री के आवास के घेराव की घोषणा.
Published : March 19, 2026 at 10:54 AM IST
भिवानी: सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित ऑल हरियाणा कॉरपोरेशन वर्कर्स यूनियन की शहरी यूनिट की अहम बैठक हुई. बुधवार को ये बैठक सब ऑर्डिनेट रेस्ट हाउस में आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता शहरी प्रधान रविंद्र यादव ने की. बैठक में सरकार द्वारा कच्चे कर्मचारियों को पक्का ना करने की नीति के खिलाफ कड़ा रोष व्यक्त किया गया और आगामी बड़े आंदोलन की घोषणा की गई. बैठक में राज्य ऑडिटर धर्मवीर सिंह भाटी, राज्य सचिव लोकेश कुमार, राज्य कमेटी से चांदराम, सर्कल सचिव अशोक गोयत, विशेष रूप से मौजूद रहे.
भिवानी में कर्मचारियों की बैठक: यूनियन के नेताओं ने बताया कि "पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 31 दिसंबर 2025 को एक आदेश जारी कर सरकार को सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के निर्देश दिए थे, लेकिन सरकार ने इस पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है. इसी के विरोध में पूरे हरियाणा की सभी यूनिटों पर विरोध प्रदर्शन और बैठकें आयोजित की जा रही है."
कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग: इस मौके पर शहरी यूनिट प्रधान रविंद्र यादव ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि "सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने से बचने के लिए कौशल रोजगार निगम का गठन किया है. इस निगम का ना तो कोई स्थाई कार्यालय है और ना ही किसी अधिकारी का पता है. कर्मचारी अपनी शिकायतें लेकर किसके पास जाएं. आए दिन कार्यस्थल पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है."
कौशल रोजगार निगम को भंग करने की मांग: यूनियन ने मांग की है कि इस कौशल रोजगार निगम को तुरंत भंग किया जाए और सभी कच्चे कर्मचारियों को सीधे विभाग के रोल पर लिया जाए, ताकि विभाग का कार्य सुचारू और सुरक्षित ढंग से हो सके.
बिजली मंत्री के आवास का करेंगे घेराव: सिवानी सब-यूनिट के कोषाध्यक्ष सतीश कुमार पूनिया ने बताया कि यूनियन की राज्य कमेटी ने एक विशेष प्रोफार्मा तैयार किया है. इस प्रोफार्मा को लेकर फील्ड में जाकर तमाम कच्चे कर्मचारियों से हस्ताक्षर करवाए जाएंगे. ये हस्ताक्षर अभियान एक बड़े जन-आंदोलन का रूप लेगा. यूनियन ने साफ कर दिया है कि इन हस्ताक्षरों को लेकर 20 मई को प्रदेश के बिजली मंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा और उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा.
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