वाराणसी में सर्व धर्म सम्मेलन हुआ, मुस्लिम महिलाओं ने हिंदू धर्म गुरुओं पर की पुष्प वर्षा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा कि देश में एक विचारधारा बन रही है कि सबको साथ मिलकर रहना है.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 7:38 PM IST

वाराणसी: धर्म एवं आध्यात्मिक की नगरी काशी, गंगा जमुना तहजीब की नगरी भी कहा जाता है. राजनीतिक द्वेष, सामाजिक असमानता और संबंधों की बढ़ती खाई को खत्म करने एवं एक धागे में सबको पिरोने के लिए सर्व धर्म सम्मेलन वाराणसी में हुआ. इसमें हिंदू मुस्लिम धर्मगुरु एवं रस के कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार शामिल हुए.

इस दौरान मुस्लिम महिलाओं ने हिंदू धर्म गुरु और इंद्रेश कुमार का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया. इस दौरान लोगों ने सभी धर्मों को साथ मिलाकर चलने की बात कही.

हिंदू-मुस्लिम मिलजुल कर रहें: वाराणसी के अजगरा विधानसभा के चोलापुर ब्लॉक के ताला ग्राम में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एवं राष्ट्रीय सनातन संघ द्वारा सर्व धर्म सम्मेलन हुआ. इसमें हिंदू एवं मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए. राष्ट्रीय सनातन धर्म का राष्ट्रीय प्रभारी देवेंद्र पांडेय ने बताया कि प्रोग्राम में हिंदू एवं मुस्लिम भाई शामिल हुए हैं. इस सम्मेलन का उद्देश्य है कि हिंदू एवं मुस्लिम दोनों भाई मिलजुल कर रहे. सभी के बीच प्रेम एवं सौहार्द बना रहे. मुस्लिम राष्ट्रीय मंच RRS का ही प्रकल्प है. राष्ट्रीय सनातन संघ का संरक्षण इंद्रेश कुमार करते हैं.

पुरानी एकता अब दिखाई नहीं देती: देवेंद्र पांडेय ने कहा कि हिंदू भाई जो थे उनका पहले धर्मांतरण मुस्लिम में हो गया था. वह भी देश सेवा एवं देश प्रेम की भाव रखते हैं. मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में कई मुस्लिम भाई शामिल हैं, जो देश हित में जुड़े हुए हैं. जौनपुर के गौराबादशाहपुर से सर्वधर्म सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे मुमताज अहमद काशमी ने बताया कि आज से 20-25 साल पहले हिंदू मुस्लिम में जो एकता थी वह दिखाई नहीं देती है. छोटी-छोटी बातों पर हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़ा शुरू हो जा रहा है. यह सब बात पहले नहीं हुई थी.

हर गांव में होनी चाहिए प्रोग्राम: मुमताज अहमद काशमी ने कहा कपहले जैसा माहौल बनाने के लिए ऐसे प्रोग्राम की जरूरत जिला स्तर ही नहीं हर गांव में होनी चाहिए. कुछ राजनीतिक लोगों की पॉलिसी है हिंदू मुसलमान को बांटों और राज करो. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा कि धीरे-धीरे देश में एक विचारधारा बन रही है कि सबको साथ मिलकर रहना है. राजनीति हो या पूजा घर हो सभी जगह सम्मानित भाषा का प्रयोग हो.

अपनी मर्यादा में रहें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद: प्रयागराज मांग मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ दुर्व्यवहार के सवाल पर कहा कि सभी को अपनी मर्यादा में काम करना चाहिए. रक्षा समिति के सदस्यों का दल शुक्रवार को अयोध्या जा रहा है, जिसमें सदस्य राहुल गांधी है. जो अयोध्या नहीं जा रहे है. इस पर इंद्रेश कुमार ने कहा कि प्रभु के दर्शन करना और उनसे अपने जीवन की सीख लेना उनके भाग्य में नहीं लिखा है.

