दुनिया में सबसे संकटग्रस्त पक्षियों में से एक का मध्य प्रदेश में दिखना शुभ संकेत, जानें क्या हैं इसके मायने
पवई रेंज ऑफिसर ने साझा की दुर्लभ सारस क्रेन की तस्वीर, मध्य प्रदेश में 500 से भी कम है इनकी संख्या, जानें दुनिया के सबसे अनोखे पक्षी के बारे में.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 5, 2026 at 1:17 PM IST|
Updated : March 5, 2026 at 1:39 PM IST
रिपोर्ट : पीयूष सिंह राजपूत
पन्ना : मध्य प्रदेश में हाल ही में एशियन वॉटर बर्ड सेंसस हुआ है, जिसमें 24 दुर्लभ, संकटग्रस्त व लुप्तप्राय प्रजातियों को देखा गया. इन प्रजातियों में सारस क्रेन भी शामिल है, जो आईयूसीएन (इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर) की रेड लिस्ट में शामिल है. ऐसे में मध्य प्रदेश में सारस क्रेन दिखना बेहद शुभ संकेत माना जा सकता है. हाल ही में पवई के वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा तीन सारस को एक साथ देखा गया, जिनकी खूबसूरत तस्वीर वन विभाग द्वारा शेयर की गई. जानें क्या हैं इसके मायने...
मध्य प्रदेश में 500 है सारस की अनुमानित संख्या
सारस क्रेन की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया में इनकी अनुमानित संख्या 25 हजार से 37 हजार के बीच है. हालांकि, पूरे विश्व में भारत ही ऐसा देश है, जहां इसकी संख्या सबसे ज्यादा है. देश में सारस की कुल अनुमानित संख्या 15 से 20 हजार के बीच है, जिसमें से मध्य प्रदेश में 500 के करीब ही सारस क्रेन हैं. देश में सारस क्रेन की 90 प्रतिशत संख्या उत्तर प्रदेश में ही है और यह उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है.
सारस का एमपी में कुनबा बढ़ना शुभ संकेत
दक्षिण पन्ना वनमण्डल के पवई वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पटना खम्परिया में तीन सारस एक साथ देखे गए. वन परिक्षेत्र अधिकारी नितेश पटेल द्वारा सारस क्रेन का सफलतापूर्वक अवलोकन और फोटोग्राफी की गई. यह पक्षी अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है, जिससे इसका संरक्षण विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है.
सारस क्रेन का मध्य प्रदेश में दिखना शुभ इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इस प्रजाति की उपस्थिति से यह संकेत मिलता है कि क्षेत्र में जल, भोजन व सुरक्षित आवास की उपलब्धता संतोषजनक है. वन विभाग द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण वन्यजीवों के संरक्षण व उनके आवासों की सुरक्षा के लिए सतत निगरानी व जनजागरूकता प्रयास जारी हैं.
दुनिया में सबसे ज्यादा हाइट वाला पक्षी है सारस
सारस क्रेन के पैर काफी लंबे होते हैं और इनकी उंचाई 52 सेमी से लेकर 156 सेमी के बीच हो सकती है. अपनी शारीरिक बनावट की वजह से सारस क्रेन दुनिया का सबसे लंबा पक्षी माना जाता है. इनके पंखों का फैलाव 240 सेंटीमीटर तक हो सकता है.
जीवन में सिर्फ एक बार प्रेम करता है सारस
सारस पक्षी अक्सर ज्यादातर जोड़ों में या तीन-चार के समूह में ही पाए जाते हैं. इस पक्षी को अपनी लॉयल्टी यानी वफादारी के लिए भी जाना जाता है. यह जीवन भर एक ही साथी से प्रेम करता है और अंत तक उसके साथ ही रहता है. अपने साथी की मृत्यु होने पर दूसरा सारस (नर/मादा) खाना-पीना छोड़ देता है, जिससे उसकी भी मृत्यु हो जाती है. इनका प्रजनन काल मॉनसून की भारी बारिश के दौरान माना जाता है.
मध्य प्रदेश में इन क्षेत्रों में पाया जाता है सारस
वन परिक्षेत्र अधिकारी नितेश पटेल ने बताया, '' आमतौर पर सारस पक्षी दलदली क्षेत्रों या वेटलैंड्स में पाया जाता है. भोपाल, बालाघाट, भिंड, मुरैना, इंदौर, शिवपुरी, पन्ना, शहडोल समेत मध्य प्रदेश के कई शहरों के दलदली इलाकों और वन परिक्षेत्रों में ये पाए जाते हैं. प्रदेश में अगर सारस क्रेन की संख्या बढ़ रही है तो यह कहा जा सकता है कि उस क्षेत्र में पक्षियों व वन्य जीवों के लिए जल, भोजन व सुरक्षित आवास की उपलब्धता संतोषजनक है.''