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अब छात्र बदल सकते हैं अपना नाम या कर सकते हैं सुधार, जानिए क्या है 'सार्थक नाम स्कीम'

नाम में बदलाव या संशोधन करने के लिए स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों सहमति देंगे.

पढ़ाई करते छात्र (प्रतीकात्मक)
पढ़ाई करते छात्र (प्रतीकात्मक) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 14, 2026 at 1:19 PM IST

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कोटा : प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे और एडमिशन करवाने पहुंच रहे स्टूडेंट्स को नाम का सुझाव देने वाली स्कीम राज्य सरकार लेकर आई है. इस 'सार्थक नाम स्कीम' अभियान के संबंध में आदेश प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग की संयुक्त शासन सचिव मुनि मीणा ने जारी कर दिए हैं. योजना के तहत टीचर्स को निर्देश दिए हैं कि स्कूल में होने वाली स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और पेरेंट्स टीचर मीटिंग में स्टूडेंट और पेरेंट्स से इस संबंध में बातचीत की जाएं. पेरेंट्स और स्टूडेंट के सहमत होने के बाद स्वेच्छिक नाम परिवर्तन की लिखित अनुमति भी ली जाए. इसके बाद नियम अनुसार नाम का बदलाव किया जाए.

शिक्षा पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि स्कूलों में विद्यार्थियों के नाम संशोधन के लिए सार्थक नाम अभियान शुरू किया गया है. कई बच्चों का नाम गलत दर्ज हो जाता है, कुछ बच्चों की नाम की स्पेलिंग में गलती हो जाती है. इन गलतियों, अशुद्ध, अर्थहीन और नकारात्मक नामों संशोधन किया जा सकता है. हालांकि, इसके लिए स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों सहमति देंगे. इस पूरी योजना में छात्राओं के लिए 1541 और छात्रों के लिए 1409 नाम की सूची जारी की गई है. इन्हें भी स्कूल में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड के आधार पर ही तैयार किया है. इस सूची में हिंदी व अंग्रेजी दोनों में नाम के साथ उसका अर्थ भी बताया है.

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1 से 9 तक के स्टूडेंट के नाम में होगा संशोधन : दिलावर ने कहा कि कक्षा 1 से 9 तक के विद्यार्थी ही अपने नाम में संशोधन कर सकते हैं. आठवीं कक्षा को पास कर चुके और 9वीं में नाम बदलवा रहे स्टूडेंट्स की बोर्ड की अंक तालिका से लेकर पूरे रिकॉर्ड में नाम परिवर्तन की प्रक्रिया करनी होगी. यह नाम परिवर्तन की प्रक्रिया विद्यालय स्तर से की जानी है. इसके साथ ही स्टूडेंट के रिकॉर्ड और यूनिफाइड डिस्ट्रिक इनफॉरमेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (UDISE) में भी यह बदलाव होना चाहिए.

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नाम को लेकर छवि बनती है व विशिष्ट पहचान भी : मंत्री दिलावर का कहना है कि किसी व्यक्ति का नाम सुनने से उसके संस्कार व सामाजिक छवि हमारे सामने आती है. उसके नाम को लेकर छवि भी बनने लग जाती है. नाम एक विशिष्ट पहचान भी है. यहां तक की नाम से एक अर्थ, भावना और सांस्कृतिक संदर्भ भी होता है. यह आत्मविश्वास और व्यवहार पर भी प्रभाव डालता है, इसीलिए अच्छा, सरल और सकारात्मक अर्थ वाला नाम रखने पर आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ता है.

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नाम को लेकर होती है बुलिंग भी : जटिल और नकारात्मक नाम से संकोच होता है, इसीलिए हम अर्थहीन व नकारात्मक नाम को बदलने के लिए 'सार्थक नाम स्कीम' लेकर आए हैं. हालांकि, पेरेंट्स अगर नहीं चाहते हैं, तब ही विद्यार्थी का नाम में बदलाव नहीं होगा. उन्हें लिखित सहमति देनी होगी. कोटा के बोरखेड़ा पेरेंट्स संदीप नामा का कहना है कि कई बार विद्यार्थियों के कुछ नाम पुराने तरह के रख दिए जाते हैं या फिर नाम में काफी गलतियां हो जाती हैं. इसके चलते इन स्टूडेंट्स को तंग किया जाता है. इस नाम संशोधन प्रक्रिया से विद्यार्थियों को भी फायदा होगा. वह भी नया और सार्थक नाम रख सकेंगे.

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सार्थक नाम स्कीम
SCHOOL STUDENTS NAME CHANGE
स्टूडेंट के नाम में संशोधन
SCHOOL STUDENTS NAME CORRECT

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