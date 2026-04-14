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अब छात्र बदल सकते हैं अपना नाम या कर सकते हैं सुधार, जानिए क्या है 'सार्थक नाम स्कीम'

कोटा : प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे और एडमिशन करवाने पहुंच रहे स्टूडेंट्स को नाम का सुझाव देने वाली स्कीम राज्य सरकार लेकर आई है. इस 'सार्थक नाम स्कीम' अभियान के संबंध में आदेश प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग की संयुक्त शासन सचिव मुनि मीणा ने जारी कर दिए हैं. योजना के तहत टीचर्स को निर्देश दिए हैं कि स्कूल में होने वाली स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और पेरेंट्स टीचर मीटिंग में स्टूडेंट और पेरेंट्स से इस संबंध में बातचीत की जाएं. पेरेंट्स और स्टूडेंट के सहमत होने के बाद स्वेच्छिक नाम परिवर्तन की लिखित अनुमति भी ली जाए. इसके बाद नियम अनुसार नाम का बदलाव किया जाए.

शिक्षा पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि स्कूलों में विद्यार्थियों के नाम संशोधन के लिए सार्थक नाम अभियान शुरू किया गया है. कई बच्चों का नाम गलत दर्ज हो जाता है, कुछ बच्चों की नाम की स्पेलिंग में गलती हो जाती है. इन गलतियों, अशुद्ध, अर्थहीन और नकारात्मक नामों संशोधन किया जा सकता है. हालांकि, इसके लिए स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों सहमति देंगे. इस पूरी योजना में छात्राओं के लिए 1541 और छात्रों के लिए 1409 नाम की सूची जारी की गई है. इन्हें भी स्कूल में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड के आधार पर ही तैयार किया है. इस सूची में हिंदी व अंग्रेजी दोनों में नाम के साथ उसका अर्थ भी बताया है.

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1 से 9 तक के स्टूडेंट के नाम में होगा संशोधन : दिलावर ने कहा कि कक्षा 1 से 9 तक के विद्यार्थी ही अपने नाम में संशोधन कर सकते हैं. आठवीं कक्षा को पास कर चुके और 9वीं में नाम बदलवा रहे स्टूडेंट्स की बोर्ड की अंक तालिका से लेकर पूरे रिकॉर्ड में नाम परिवर्तन की प्रक्रिया करनी होगी. यह नाम परिवर्तन की प्रक्रिया विद्यालय स्तर से की जानी है. इसके साथ ही स्टूडेंट के रिकॉर्ड और यूनिफाइड डिस्ट्रिक इनफॉरमेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (UDISE) में भी यह बदलाव होना चाहिए.