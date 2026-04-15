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'सार्थक नाम अभियान' विवाद में: अभिभावक संघ ने कहा- नामकरण हमारा मूल अधिकार, सरकार ने कहा- कोई दबाव नहीं

सरकार ने 1,409 नाम लड़कों के और 1,541 नाम लड़कियों के लिए निर्धारित किए हैं. नाम बदलना पूरी तरह अभिभावकों की मर्जी पर है.

Sarthak Naam Abhiyan
अभिभावकों से बात करते मंत्री दिलावर (फाइल फोटो) (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 15, 2026 at 8:29 PM IST

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जयपुर: राजस्थान में शिक्षा विभाग की ओर से शुरू किए गए 'सार्थक नाम अभियान' को लेकर विवाद शुरू हो गया है. संयुक्त अभिभावक संघ ने इस अभियान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे अभिभावकों के मूल अधिकारों पर सीधा हस्तक्षेप बताया है. संघ ने साफ कहा कि बच्चों के नामकरण का अधिकार पूरी तरह माता-पिता का होता है, ऐसे में किसी भी प्रकार का अभियान चलाकर नाम परिवर्तन को बढ़ावा देना अनुचित और अस्वीकार्य है.

शिक्षा विभाग ने 'सार्थक नाम अभियान' के तहत नामों की एक सूची तैयार कर सार्वजनिक की है, जिसमें कुल 2,950 नाम शामिल हैं. इनमें 1,409 नाम छात्रों (लड़कों) के लिए और 1,541 नाम छात्राओं (लड़कियों) के लिए निर्धारित किए गए हैं. हर नाम के साथ उसका स्पष्ट अर्थ भी जोड़ा गया है. विभाग का मानना है कि वर्तमान में कई छात्रों के नाम ऐसे हैं जिनका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता, इसलिए अर्थपूर्ण और सकारात्मक नामों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह पहल की गई है.

पढ़ें: अब छात्र बदल सकते हैं अपना नाम या कर सकते हैं सुधार, जानिए क्या है 'सार्थक नाम स्कीम'

मूल समस्याओं से ध्यान भटकाने का आरोप: अभिभावक संघ का आरोप है कि यह अभियान शिक्षा विभाग की विफलताओं को छिपाने का प्रयास है. संघ के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि प्रदेश में पहले से ही शिक्षा व्यवस्था कई समस्याओं से जूझ रही है. सरकारी स्कूलों में अव्यवस्था, बढ़ती ड्रॉपआउट दर, शिक्षकों की कमी और संसाधनों का अभाव प्रमुख चिंताएं हैं. वहीं निजी स्कूलों की ओर से फीस, किताबों, ड्रेस और परिवहन के नाम पर मनमानी भी लगातार बढ़ रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग शिक्षा व्यवस्था के गंभीर मुद्दों से ध्यान हटाकर इस तरह के भटकावपूर्ण कदम उठा रहा है.

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छात्रा से संवाद करते मंत्री मदन दिलावर. (ETV Bharat Jaipur file photo)

अभियान सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट: संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल ने कहा कि नामकरण माता-पिता का नैसर्गिक अधिकार है, जिसे किसी भी स्थिति में छीना नहीं जा सकता. उन्होंने आशंका जताई कि इस अभियान से छात्रों के बीच सामाजिक दबाव और बुलिंग जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. अग्रवाल ने चेतावनी दी कि यदि इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो प्रदेशभर में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. वहीं अभिभावक इमरान कुरैशी ने कहा कि वे कुरान के अनुसार ही बच्चों के नाम रखते हैं और शिक्षा विभाग की सूची में मुस्लिम बच्चों के नाम तक शामिल नहीं हैं.

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स्कूल में रजिस्टर चेक करते मंत्री दिलावर (फाइल फोटो) (ETV Bharat Jaipur)

सिर्फ सुझाव, कोई दबाव नहीं: शिक्षा मंत्री: इस विवाद के बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्पष्ट किया कि 'सार्थक नाम अभियान' के तहत अभिभावकों से संवाद कर बच्चों के लिए सकारात्मक और अर्थपूर्ण नाम सुझाए जा रहे हैं, ताकि बच्चों का आत्मसम्मान बना रहे. इसमें किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला जा रहा है और अंतिम निर्णय पूरी तरह अभिभावकों के हाथ में है.

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