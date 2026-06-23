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कांकेर दुर्गूकोंदल पंचायत सीईओ के खिलाफ प्रदर्शन खत्म, विधायक सावित्री मंडावी की पहल से माने सरपंच

कांकेर : जिले के जनपद पंचायत दुर्गूकोंदल में सीईओ यानी की मुख्य कार्यपालन अधिकारी के खिलाफ सरपंचों का आंदोलन समाप्त हो गया है.दुर्गूकोदल के सीईओ की कार्यशैली को लेकर जनप्रतिनिधियों द्वारा पिछले दो दिनों से चल रहा धरना प्रदर्शन मंगलवार को खत्म हो गया. कांग्रेस विधायक सावित्री मंडावी के पहल पर यह विरोध प्रदर्शन खत्म हुआ है.

आंदोलन की जानकारी मिलने पर भानुप्रतापपुर विधायक सावित्री मंडावी धरना स्थल पहुंचीं और आंदोलनरत जनप्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा की. उन्होंने जनपद अध्यक्ष,उपाध्यक्ष,जनपद सदस्यों तथा सरपंचों की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरता से सुना. जनप्रतिनिधियों ने विधायक के समक्ष सीईओ की कार्यशैली को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया.

कांकेर दुर्गूकोंदल पंचायत का घमासान (ETV BHARAT)

एक सप्ताह में होगा समस्याओं का समाधान

आंदोलनकारियों से बात करने के बाद विधायक ने जिला पंचायत कांकेर के सीईओ से फोन पर बात की. इस बातचीत में विधायक ने क्षेत्र के विकास कार्यों तथा जनप्रतिनिधियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए समस्याओं के शीघ्र समाधान पर बल दिया. चर्चा के दौरान जिला पंचायत कांकेर के सीईओ ने आश्वासन दिया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई शिकायतों एवं समस्याओं की गंभीरता से समीक्षा की जाएगी. उसके बाद इसका निराकरण एक सप्ताह के भीतर किया जाएगा.

धरना और तालाबंदी खत्म

विधायक की सकारात्मक पहल और प्रशासन द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद आंदोलनरत जनप्रतिनिधि सहमत हो गए और उन्होंने धरना-प्रदर्शन एवं तालाबंदी समाप्त करने की घोषणा कर दी. क्षेत्रीय विधायक सावित्री मंडावी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 29 जून तक सीईओ को नहीं हटाया गया तो 30 जून को उनके नेतृत्व में चक्काजाम किया जाएगा.