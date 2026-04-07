धमतरी में सरपंचों ने किया जनपद का घेराव, 3 पंचायत सचिवों के खिलाफ कार्रवाई की मांग
प्रदर्शन में शामिल सरपंचों का कहना है कि कुछ पंचायत सचिव उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, जिन पर एक्शन होना चाहिए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 7, 2026 at 8:17 PM IST
धमतरी: वनांचल क्षेत्र नगरी में 3 पंचायत सचिवों के कथित व्यवहार से नाराज सरपंचों ने मोर्चा खोलते हुए मंगलवार को जनपद पंचायत नगरी का घेराव किया. 102 पंचायतों के महिला और पुरुष सरपंचों ने एकजुट होकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द कार्रवाई नहीं होने पर चक्काजाम की चेतावनी दी.
सरपंचों का जोरदार प्रदर्शन
सरपंच संघ नगरी के अध्यक्ष उमेश देव, महासचिव नरेश कुमार मांझी और कोषाध्यक्ष उत्तम नेताम के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सरपंच सिहावा रोड स्थित सर्व आदिवासी समाज भवन से बाइक रैली के रूप में निकले. “सरपंच एकता जिंदाबाद” और “अभद्र व्यवहार नहीं सहेंगे” जैसे नारों के साथ रैली जनपद पंचायत कार्यालय नगरी पहुंची. इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के तहत तैनात पुलिस बल ने सरपंचों को मुख्य गेट पर ही रोक दिया, जिसके बाद आक्रोशित सरपंच जनपद कार्यालय के गेट पर धरने पर बैठ गए और दोषी सचिवों पर कार्रवाई की मांग की.
मनमानी और गलत व्यवहार का लगाया आरोप
सरपंचों ने ग्राम पंचायत सेमरा, आमगांव और भीतररास में पदस्थ सचिवों पर महिला सरपंचों से अभद्र व्यवहार, मनमानी रवैया, जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनने और समय पर कार्यालय नहीं पहुंचने के आरोप लगाए. आरोप लगाया गया कि अन्य ब्लॉक से आए सचिव आदिवासी सरपंचों के साथ मनमानी कर रहे हैं, जिसकी शिकायत पहले भी की जा चुकी है. सरपंच संघ का कहना है कि एक सप्ताह का अल्टीमेटम देने के बावजूद सचिवों का स्थानांतरण नहीं किया गया, जिससे नाराज होकर उन्हें घेराव करना पड़ा. प्रदर्शन के दौरान सरपंच संघ ने नायब तहसीलदार को कलेक्टर और जिला पंचायत के नाम ज्ञापन सौंपा. अधिकारियों के आश्वासन के बाद सरपंचों ने फिलहाल आंदोलन समाप्त कर दिया. हालांकि सरपंचों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि दो दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन और चक्काजाम किया जाएगा.
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