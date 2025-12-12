बालोद में सरपंच संघ का मोर्चा, डीएमएफ फंड की मांग
बालोद में सरपंच संघ ने 15वें वित्त आयोग से फंड की मांग की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 12, 2025 at 10:18 PM IST
बालोद: बालोद के गुण्डरदेही विकासखंड के सरपंचों शुक्रवार को धरना प्रधर्शन किया. सरपंच संघ ने बस स्टैंड पर एक विशाल रैली निकालकर प्रशासन को अपनी ताकत दिखाई. इस विरोध प्रदर्शन में 117 पंचायतों के प्रतिनिधि शामिल हुए और अपनी मांगों की आवाज सत्ता तक पहुंचाई.
10 महीने से फंड नहीं हुई है जारी
धरने का मुख्य केंद्र 15वें वित्त आयोग की राशि का अब तक जारी न होना रहा. इसे लेकर सरपंच संघ ने अपनी मांगें बुलंद की है. सरपंच संघ का कहना है कि उन्हें पद संभाले लगभग दस महीने हो चुके हैं, लेकिन गांवों के विकास के लिए जारी होने वाली यह राशि रोकी गई है.
गांव की मूलभूत समस्याओं से निपटने के लिए 15वें वित्त की राशि एक मजबूत माध्यम है. दस महीने हो गए, हम इस पैसे के लिए तरस रहे हैं. सरकार के असहयोग से सरपंच मजबूर हैं और जनता को जवाब देने की स्थिति में नहीं हैं- लेख राम साहू, जिलाध्यक्ष, बालोद सरपंच संघ
DMF फंड रुकने से सरपंच संघ में गुस्सा
15वें वित्त के अलावा, जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) की राशि को लेकर भी सरपंचों में गहरा . सरपंच मांग कर रहे हैं कि DMF की राशि को पहले की तरह पूरे जिले में उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाए.
सरकार ने हमारे अधिकार की राशि (15वें वित्त) तो दी नहीं, ऊपर से DMF को खनिज प्रभावित क्षेत्र के लिए रिजर्व कर दिया है. हम मांग करते हैं कि यह राशि हमारी जनपद पंचायत में भी दी जाए. प्रशासन छोटी-छोटी चीजों के लिए सरपंचों को आगे करता है, लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब सरपंच आर्थिक रूप से मजबूत होंगे- जीतेश्वरी ठाकुर, उपाध्यक्ष, सरपंच संघ, बालोद
डबल इंजन सरकार पर निशाना
इस प्रदर्शन के दौरान सरपंचों ने राज्य सरकार पर भी तीखा हमला किया. सरपंच क्रांति भूषण साहू ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो इंजन फेल हो चुका है. पंचायत राज, जो कि सरकार के रोडमैप का एक महत्वपूर्ण अंग है, वही आज फेल हो चुका है.
कई अन्य कर्मचारी संघ ने किया समर्थन
सरपंच संघ के इस धरना प्रदर्शन को कंप्यूटर ऑपरेटर, रोजगार सहायक और अन्य कर्मचारी संघ ने भी समर्थन दिया है. ब्लॉक भर के 117 पंचायतों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए.