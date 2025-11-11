ETV Bharat / state

सरपंच संघ ने कलेक्टर से की मुलाकात, 15वें वित्त की राशि जारी करने की मांग

बेमेतरा में सरपंच संघ ने कलेक्टर से मुलाकात करके जल्द से जल्द 15वें वित्त की राशि जारी करने की मांग की.

Sarpanch Sangh meets Collector
सरपंच संघ ने कलेक्टर से की मुलाकात (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 11, 2025 at 1:31 PM IST

बेमेतरा: बेमेतरा जनपद पंचायत क्षेत्र के सरपंच संघ के पदाधिकारी और सरपंचों ने कलेक्टर रणबीर शर्मा से मुलाकात की. जिसमें गांव की मूलभूत समस्या के निराकरण के लिए 15वें वित्त के पैसे जारी करने का गुहार लगाया है. वहीं गांव में बिजली पानी की हो रही समस्याओं के बारे में भी कलेक्टर को बताया है.



राशि नहीं आने से रुके काम : आपको बता दें कि सरपंच चुनाव हुए 10 माह बीत चुके हैं. लेकिन अब तक मूलभूत काम नहीं हो सके हैं. लिहाजा पंचायत में नाली, सड़क,पेयजल,बिजली की व्यवस्था जैसे काम नहीं हो सके हैं. ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि 15वें वित्त की राशि पंचायतों को जारी नहीं हुई है. राशि नहीं होने के कारण पंचायतों में काम नहीं हो पा रहा है.

कलेक्टर की मौजूदगी में सरपंच संघ की होगी बैठक : बेमेतरा जनपद पंचायत क्षेत्र के सरपंच संघ के अध्यक्ष ताराचंद वर्मा ने कहा कि सरपंच चुनाव संपन्न हुए करीब साल बीत चुका है. लेकिन अब तक 15वें वित्त की राशि जारी नहीं हुई है. जिसके कारण गांव के मूलभूत के कार्य नहीं हो पा रहे हैं.

सरपंच संघ ने कलेक्टर से की मुलाकात (Etv Bharat)

लोगों को पेयजल संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है.जो 15वें वित्त की राशि पहले जारी हुई थी वो पुराने सरपंच के कार्यकाल की थी. नए सरपंचों के कार्यकाल में कोई भी राशि जारी नहीं हुई है. सरपंच संघ की बैठक जिला पंचायत में बुलाई गई है. जिसमें अलग-अलग विभागों के अधिकारीगण शामिल होंगे. बैठक में कलेक्टर को भी बुलाया गया है- राधेश्याम बघेल, सरपंच बहरबोड

बहरबोड के सरपंच राधेश्याम बघेल के मुताबिक गांव में बिजली पानी की समस्या है 10 माह में 15वीं वित्त की राशि अब तक प्राप्त नहीं हो पाई है जिसके कारण गांव में मूलभूत के कार्य नहीं हो पा रहे हैं इस बाबत कलेक्टर से मुलाकात किया है.वहीं इस संबंध में बेमेतरा के कलेक्टर रणवीर शर्मा ने कहा कि सरपंचों से मुलाकात करके उनकी बातों को सुना जाएगा.

सरपंच संघ के पदाधिकारी अपनी कुछ समस्याओं को लेकर मेरे से मुलाकात किए हैं. सरपंच संघ की बैठक रखी है जिसमें मुझे आमंत्रित गया है. जहां उनकी समस्याओं को सुना जाएगा - रणबीर शर्मा, कलेक्टर

आपको बता दें सरपंचों का कहना है कि 15वें वित्त की राशि जारी नहीं होने के कारण गांवों में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं.साल बीतने को हैं लेकिन ग्रामीण जनता को मूलभूत सुविधाएं देने में पंचायत विफल है.ऐसे में सरपंच संघ की बैठक में कलेक्टर के साथ मिलकर सारी समस्याओं को रखा जाएगा.ताकि जल्द से जल्द निराकरण निकले.

