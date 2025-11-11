ETV Bharat / state

सरपंच संघ ने कलेक्टर से की मुलाकात, 15वें वित्त की राशि जारी करने की मांग

बेमेतरा: बेमेतरा जनपद पंचायत क्षेत्र के सरपंच संघ के पदाधिकारी और सरपंचों ने कलेक्टर रणबीर शर्मा से मुलाकात की. जिसमें गांव की मूलभूत समस्या के निराकरण के लिए 15वें वित्त के पैसे जारी करने का गुहार लगाया है. वहीं गांव में बिजली पानी की हो रही समस्याओं के बारे में भी कलेक्टर को बताया है.





राशि नहीं आने से रुके काम : आपको बता दें कि सरपंच चुनाव हुए 10 माह बीत चुके हैं. लेकिन अब तक मूलभूत काम नहीं हो सके हैं. लिहाजा पंचायत में नाली, सड़क,पेयजल,बिजली की व्यवस्था जैसे काम नहीं हो सके हैं. ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि 15वें वित्त की राशि पंचायतों को जारी नहीं हुई है. राशि नहीं होने के कारण पंचायतों में काम नहीं हो पा रहा है.

कलेक्टर की मौजूदगी में सरपंच संघ की होगी बैठक : बेमेतरा जनपद पंचायत क्षेत्र के सरपंच संघ के अध्यक्ष ताराचंद वर्मा ने कहा कि सरपंच चुनाव संपन्न हुए करीब साल बीत चुका है. लेकिन अब तक 15वें वित्त की राशि जारी नहीं हुई है. जिसके कारण गांव के मूलभूत के कार्य नहीं हो पा रहे हैं.