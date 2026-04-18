सेमरा पंचायत में सियासी संग्राम, 17 पंचों के अविश्वास प्रस्ताव के बावजूद सरपंच कविता ध्रुव ने बचाई कुर्सी
धमतरी के सेमरा ग्राम पंचायत में सरपंच कविता ध्रुव ने दोबारा जीत दर्ज की है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 18, 2026 at 6:03 PM IST
धमतरी: जिले के सेमरा ग्राम पंचायत में बीते कई दिनों से चल रहे सियासी खींचतान का अंत हो गया. अविश्वास प्रस्ताव के बाद हुए चुनाव में सरपंच कविता ध्रुव ने अपनी कुर्सी बचाते हुए एक बार फिर जीत हासिल कर ली है. 17 पंचों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के बावजूद, निर्धारित एक-तिहाई मत हासिल कर उन्होंने न केवल अपनी स्थिति मजबूत की बल्कि विरोधियों को भी करारा जवाब दिया है. पंचायत की राजनीति में यह मुकाबला काफी रोमांचक और चर्चा का विषय बना रहा.
सेमरा ग्राम पंचायत में सियासी संग्राम
सेमरा ग्राम पंचायत पिछले कुछ समय से अंदरूनी विवादों और राजनीतिक उठापटक का केंद्र बनी हुई थी. 20 वार्डों वाली इस पंचायत में 17 पंचों ने एकजुट होकर सरपंच कविता ध्रुव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था. आरोपों और असहमति के चलते पंचायत में माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ था. मामला बढ़ते-बढ़ते प्रशासन तक पहुंच गया, जिसके बाद एसडीएम कार्यालय द्वारा नियमानुसार अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराने के निर्देश जारी किए गए.
अविश्वास प्रस्ताव और वोटिंग
चुनाव से पहले पंचायत स्तर पर कई बार सुलह की कोशिशें भी की गईं. पंचायत भवन में बैठकें आयोजित हुईं, मध्यस्थता के प्रयास हुए, लेकिन सरपंच और पंचों के बीच किसी भी तरह की सहमति नहीं बन सकी. दोनों पक्ष अपने-अपने रुख पर अड़े रहे, जिसके चलते अंततः लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत मतदान कराना ही एकमात्र विकल्प बचा.
वोटिंग के जरिए हुआ फैसला
18 अप्रैल को ग्राम पंचायत भवन में प्रशासन की निगरानी में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया पूरी कराई गई. सभी पंचों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया. मतदान के बाद हुई मतगणना में सरपंच कविता ध्रुव को कुल 6 वोट प्राप्त हुए, जबकि एक मत रद्द घोषित किया गया. पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, अविश्वास प्रस्ताव को सफल करने के लिए आवश्यक मतों की संख्या पूरी नहीं हो पाई. इसके चलते सरपंच कविता ध्रुव ने आवश्यक एक-तिहाई मत हासिल कर अपनी कुर्सी सुरक्षित रखने में सफलता प्राप्त की. इस परिणाम के बाद पंचायत में सियासी समीकरण एक बार फिर बदलते नजर आ रहे हैं. जहां एक ओर सरपंच समर्थकों में खुशी का माहौल है, वहीं विरोधी खेमे में निराशा देखी जा रही है. इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि पंचायत स्तर की राजनीति में भी रणनीति, समर्थन और संख्या बल का खासा महत्व होता है.
मैं सभी पंचों से अपील करती हूं कि द्वेष भावना छोड़कर गांव के विकास के लिए एकजुट होकर काम करें. पंचायत का विकास ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और आपसी भाईचारे से ही हम आगे बढ़ सकते हैं-कविता ध्रुव, सरपंच, सेमरा गांव
सरपंच ने अपनी जीत को गांव की जनता का विश्वास बताया और कहा कि अब उनका पूरा ध्यान विकास कार्यों को गति देने पर रहेगा. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वे सभी पंचों को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगी, ताकि पंचायत में चल रहा गतिरोध समाप्त हो सके.
गांव में जो माहौल बना हुआ था, उससे कामकाज प्रभावित हो रहा था. अब उम्मीद है कि सब मिलकर काम करेंगे और गांव का विकास होगा- ग्रामीण
सेमरा पंचायत का यह पूरा घटनाक्रम स्थानीय राजनीति में एक बड़ा उदाहरण बनकर उभरा है, जहां भारी विरोध के बावजूद सरपंच ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए अपनी स्थिति को मजबूत किया.अब देखना होगा कि इस सियासी टकराव के बाद पंचायत में विकास कार्य किस रफ्तार से आगे बढ़ते हैं और क्या दोनों पक्ष मिलकर गांव के हित में काम कर पाते हैं या नहीं.