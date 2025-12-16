ETV Bharat / state

नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के सरपंच पहुंचे विधानसभा, उपमुख्यमंत्री से की मुलाकात

सरपंचों ने विधानसभा की कार्यप्रणाली और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को देखा.

उपमुख्यमंत्री से की मुलाकात (ETV Bharat)
Published : December 16, 2025 at 9:47 PM IST

रायपुर: नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के सरपंचों ने मंगलवार को डिप्टी सीएम विजय शर्मा से नए विधानसभा भवन में मुलाकात की. इस मौके पर बस्तर संभाग से आए सरपंचों ने नवनिर्मित छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन को करीब से देखा और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की जानकारी भी ली. बस्तर के जन जन में लोकतंत्र में विश्वास जगाने के लिए उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल पर बस्तर संभाग के विभिन्न ग्रामों का प्रतिनिधित्व करने वाले सरपंचों को नवीन विधानसभा भवन का भ्रमण कराया गया.

बस्तर संभाग से आए सरपंचों ने देखी सदन की कार्यवाही

बस्तर से आए सरपंचों को सदन की कार्यवाही, प्रश्नकाल, चर्चा और निर्णय प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई. ग्राम स्तर पर लोकतंत्र को सशक्त बनाने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए यह अनुभव बिल्कुल अलग था. सरपंच सदन की कार्यवाही देख काफी खुश हुए. उपमुख्यमंत्री ने उनसे उनके अनुभवों पर विस्तृत चर्चा भी की. जिसमें सरपंचों ने कहा कि विधानसभा की कार्यप्रणाली को प्रत्यक्ष रूप से देखने से उन्हें जनसेवा और शासन व्यवस्था की बेहतर समझ मिली है. जिस प्रकार हर समस्या और विषय पर दोनों पक्षों से सकारात्मक तरीके से चर्चा की जाती है वो सराहनीय है. इससे लगता है कि हमारी हर समस्या के लिए हमारे प्रतिनिधि चिंता करते हैं एवं हमारे मुद्दों को सामने रखते हैं.

लोकतंत्र के मंदिर को देख खुश हुए स्थानीय जनप्रतिनिधि

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सरपंचों से संवाद करते हुए कहा कि ग्राम पंचायतें लोकतंत्र की आधारशिला हैं और ग्रामीण विकास की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में सरपंचों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर संभाग के विकास, जनकल्याणकारी योजनाओं और पंचायत सशक्तिकरण को लेकर राज्य सरकार लगातार काम कर रही है. सरपंचों ने इस अवसर के लिए राज्य सरकार एवं उपमुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के अनुभव उन्हें अपने-अपने गांवों में बेहतर नेतृत्व और जवाबदेही के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी.

विकास से बदल रही नक्सलगढ़ की तस्वीर

बस्तर में नक्सलवाद का अंत तेजी से हो रहा है. शासन की कोशिश की है कि जल्द से जल्द इलाके में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क का काम पूरा किया जाए. बस्तर में लगातार स्थापित हो रहे पुलिस कैंपों की मदद से विकास के कामों में तेजी आई है. नए पुलिस कैंपों की स्थापना से माओवादियों पर भी शासन का दबाव बढ़ा है. लगातार घिरते जा रहे नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं. अबतक हजारों नक्सलियों ने सरेंडर कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला किया है.

बस्तर संभाग के सरपंच पहुंचे विधानसभा (ETV Bharat)

संपादक की पसंद

