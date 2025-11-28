नूंह में महिला सरपंच के पिता पर जानलेवा हमला, आरोपी 88 हजार रुपये छीनकर हुए फरार, FIR दर्ज
नूंह में अपराध छोड़ने के लिए सुझाव देने से नाराज युवक ने सरपंच पिता पर हमला कर घायल कर दिया.
Published : November 28, 2025 at 7:42 PM IST
नूंहः जिले के गांव लुहिंगा खुर्द में महिला सरपंच के पिता नसीम के साथ मारपीट और लूटपाट की वारदात सामने आई है. पीड़ित के भतीजे साबिर ने चांदडाका पुलिस चौकी में शिकायत दी है. मामले को लेकर चांदडाका चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सचिन कुमार ने बताया कि "शिकायत मिली है. जांच की जा रही है, जांच में जो भी सामने आएगा. उसी आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी."
अपराध उन्मूलन में पुलिस का साथ देना पड़ा महंगाः साबिर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि "उनके चाचा नसीम ने हाल ही में एसपी नूंह के आदेश पर गांव में साइबर अपराध, नशा और सट्टेबाजी जैसे आपराधिक मामलों को छोड़ने का आह्वान किया था. उन्होंने अपने आह्वान में कहा था कि यदि गांव में कोई भी अवैध गतिविधि करेगा तो वह स्वयं पुलिस को सूचना देंगे. इसी दौरान उन्होंने हसन मोहम्मद से पहाड़ पर बनी झोपड़ी हटाने की बात कही थी, जहां संदिग्ध गतिविधियों की शिकायतें थीं. इससे नाराज होकर हसन मोहम्मद ने नसीम को देख लेने की धमकी दी थी."
घर में घुसकर हमला करने का आरोपः शिकायतकर्ता साबिर के अनुसार, "नसीम मंगलवार को गांव के अब्दुल गफ्फार के घर गए थे, जिनका हाल ही में ऑपरेशन हुआ था. इसी दौरान आरोपी अपने साथियों के साथ कई मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए, जो अपने हाथों में लाठी-डंडे लेकर आए थे और आते ही घर में घुस आए और नसीम पर हमला कर दिया."
88 हजार रुपये की छिनतई का आरोपः शिकायतकर्ता का आरोप है कि "मारपीट करते हुए उनकी चाचा की जेब से 88 हजार रुपये भी छीन लिए, जिन्हें वो उसी दिन एसबीआई बैंक पिनगवां से निकालकर लाए थे और उन्होंने नसीम को दिए थे." घटना के बाद ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से नसीम को आरोपियों से बचाया. गंभीर हालत में उन्हें सरकारी अस्पताल पुन्हाना ले जाया गया. गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें नलहड़ मेडिकल कॉलेज नूंह रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज चल रहा है.