वीबीरामजी योजना और डीएमएफ अंतर्गत हुए कार्यों का भुगतान रुका, अंतागढ़ में आर्थिक संकट से जूझ रहे सरपंच
अंतागढ़ में वीबीरामजी योजना और डीएमएफ के अंतर्गत किए गए कार्यों का भुगतान रुका हुआ है.जिससे ग्रामीण परेशान है.सुशील सलाम की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 27, 2026 at 7:27 PM IST
कांकेर : गांवों में विकास कार्यों को गति देने की जिम्मेदारी संभाल रहे सरपंच अब भुगतान में देरी के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं. मामला कांकेर जिले के अंतागढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र का है, जहां वीबीजीरामजी और DMF मद से स्वीकृत करीब 12 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भुगतान लंबित होने की बात सामने आई है. राशि नहीं मिलने से सरपंचों की परेशानी बढ़ गई है और उन्होंने जिला प्रशासन से जल्द भुगतान कराने की मांग की है.
सरपंचों ने कलेक्टर को लिखा पत्र
अंतागढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र के सरपंचों के एक दल ने जिला कलेक्टर के नाम पत्र लिखकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया है.सरपंचों का कहना है कि गांवों में विकास कार्यों को पूरा कराने के लिए उन्होंने दुकानदारों से उधार में निर्माण सामग्री खरीदी है. लेकिन कार्यों की राशि का भुगतान नहीं होने से अब दुकानदार बकाया रकम चुकाने के लिए दबाव बना रहे हैं.
भुगतान में देरी के कारण सरपंचों को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. त्योहारों का सीजन नजदीक आने के कारण मजदूर भी अपनी मजदूरी की मांग कर रहे हैं. ऐसे में सरपंचों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. एक ओर दुकानदारों का तकादा है, तो दूसरी ओर मजदूरों की मजदूरी चुकाने की जिम्मेदारी है - मानकुराज नरेटी, सरपंच संघ अध्यक्ष अंतागढ़
भुगतान में देरी के कारण सरपंचों के लिए दोनों पक्षों की देनदारियां पूरी करना मुश्किल होता जा रहा है. हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में हुए कार्यों का भुगतान शीघ्र किया जाए.लेकिन होगा कैसे जब तक सरकार अधिकारियों को पैसा नहीं देगी तो अधिकारी लोग हमें पैसा कैसे देंगे- गुप्तेश उसेंडी, जिला पंचायत सदस्य
सरपंचों ने रखीं तीन प्रमुख मांगें
सरपंचों ने वीबीरामजी कार्ययोजना के तहत सामग्री राशि की पहली किस्त के रूप में 50 प्रतिशत राशि जारी करने की मांग की है. इसके साथ ही मिस्त्रियों और मजदूरों का पंजीयन कराने समेत सरपंच सदन भवनों की मरम्मत कराने की मांग भी प्रशासन के सामने रखी गई है. प्रशासन से मामले में जल्द पहल कर लंबित राशि जारी कराने की मांग की है. अब देखना होगा कि गांवों में विकास कार्यों के लिए स्वीकृत राशि का भुगतान कब तक होता है और आर्थिक दबाव झेल रहे सरपंचों को कब राहत मिलती है.
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