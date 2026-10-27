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वीबीरामजी योजना और डीएमएफ अंतर्गत हुए कार्यों का भुगतान रुका, अंतागढ़ में आर्थिक संकट से जूझ रहे सरपंच

अंतागढ़ में आर्थिक संकट से जूझ रहे सरपंच ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कांकेर : गांवों में विकास कार्यों को गति देने की जिम्मेदारी संभाल रहे सरपंच अब भुगतान में देरी के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं. मामला कांकेर जिले के अंतागढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र का है, जहां वीबीजीरामजी और DMF मद से स्वीकृत करीब 12 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भुगतान लंबित होने की बात सामने आई है. राशि नहीं मिलने से सरपंचों की परेशानी बढ़ गई है और उन्होंने जिला प्रशासन से जल्द भुगतान कराने की मांग की है.

सरपंचों ने कलेक्टर को लिखा पत्र