सरपंच चुनाव के मतगणना के दौरान RO को आया हार्ट अटैक, अस्पताल में उपचार के दौरान मौत
शव को देर रात को कोटा मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल लाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी.
Published : October 31, 2026 at 9:48 AM IST
कोटा : जिले में शुक्रवार को चेचट और खैराबाद पंचायत समिति में सरपंच चुनाव को लेकर हुए मतदान के बाद मतगणना के समय मोड़क के नजदीक स्थित कूकड़ा खुर्द ग्राम पंचायत में रिटर्निंग ऑफिसर सुरेश मीणा को हार्ट अटैक आ गया. उन्हें तत्काल रात को ही पहले मोड़क और फिर झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के एसआरजी अस्पताल ले जाया गया. यहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. सुरेश मीणा कोटा थर्मल में सहायक अभियंता पद पर कार्यरत थे.
मोड़क थाना अधिकारी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि कूकड़ा खुर्द ग्राम पंचायत में रिटर्निग ऑफिसर सुरेश मीणा की ड्यूटी थी. दोपहर में मतदान शांतिपूर्वक हुआ और इसके बाद देर रात को मतगणना चल रही थी. इस दौरान सुरेश मीणा को हार्ट अटैक आ गया. उन्हें सूचना मिली थी कि सुरेश मीणा की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह चक्कर खाकर नीचे गिर गए हैं.
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इसके बाद तत्काल सीपीआर देते हुए उनको मोड़क अस्पताल लेकर गए थे. अस्पताल में मेडिकल टीम को पहले ही अलर्ट कर दिया गया था, जिन्होंने जाते ही उन्हें अटेंड किया. इसके बाद डॉक्टर ने उन्हें रेफर कर दिया. इसके बाद झालावाड़ अस्पताल में भी टीम पहले ही अलर्ट पर आ गई थी. एसआरजी अस्पताल में रात 9 बजे मीणा को लेकर पहुंचे, जहां पर उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक और सीपीआर भी दिया गया, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.
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पहले से नहीं था कोई हृदय रोग : सुरेश मीणा ने बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया था. वह मूल रूप से कनवास इलाके के लोडाहेड़ा गांव निवासी हैं. वर्तमान में कोटा में बोरखेड़ा थाने के पीछे स्थित समृद्धि नगर में रहते थे. उनके साले भूपेंद्र मीणा ने बताया कि उनकी बहन अनीता मीणा गृहणी हैं. दंपती के दो छोटे बच्चे हैं, जिसमें से एक 10 साल और एक-तीन साल का है. वर्तमान में उनके जीजा सुरेश मीणा की ड्यूटी कोटा थर्मल में टरबाइन में चल रही थी. उन्हें हृदय रोग से जुड़ी कोई बीमारी पहले से नहीं थी.
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पुलिस बोली पूरा प्रयास किया : थानाधिकारी राजेंद्र प्रसाद मीणा का कहना है कि उन्होंने सूचना मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई की. एंबुलेंस का इंतजार करते तो और देर हो सकती थी, इसलिए पुलिस की जीप से ही सुरेश मीणा को लेकर अस्पताल पहुंचे थे. यहां से उन्हें तत्काल झालावाड़ भी पुलिस की गाड़ी से ही लेकर गए थे, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी. शव को देर रात को कोटा मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल लेकर आ गए हैं, जहां पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी. दूसरी तरफ कूकड़ा खुर्द में मतगणना में कुछ समय का व्यवधान आया था, लेकिन रिजर्व आरो और ग्राम पंचायत में मतदान के लिए लगाए गए अन्य स्टाफ ने मतगणना को जारी रखा और देर रात को परिणाम भी जारी कर दिया. इसमें 195 वोट से संदीप सिंह सरपंच चुने गए हैं.