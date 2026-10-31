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सरपंच चुनाव के मतगणना के दौरान RO को आया हार्ट अटैक, अस्पताल में उपचार के दौरान मौत

मृतक सुरेश मीणा ( ETV Bharat (File) )

कोटा : जिले में शुक्रवार को चेचट और खैराबाद पंचायत समिति में सरपंच चुनाव को लेकर हुए मतदान के बाद मतगणना के समय मोड़क के नजदीक स्थित कूकड़ा खुर्द ग्राम पंचायत में रिटर्निंग ऑफिसर सुरेश मीणा को हार्ट अटैक आ गया. उन्हें तत्काल रात को ही पहले मोड़क और फिर झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के एसआरजी अस्पताल ले जाया गया. यहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. सुरेश मीणा कोटा थर्मल में सहायक अभियंता पद पर कार्यरत थे.